Enzo Maresca, treinador do Manchester City, havia dado a entender que Ayyoub Bouaddi terá mais oportunidades de atuar no período que vem, depois de o jovem chamar a atenção com seu desempenho diante do Paris Saint-Germain, quando entrou no início do segundo tempo na vaga de Rayan Cherki.
Maresca disse o seguinte sobre o meio-campista marroquino, de acordo com o site Manchester Evening News: "O Ayyoub é um jogador fantástico, antes de tudo. E a coisa boa nele é que, quando está em campo, também ajuda os jogadores ao seu redor a evoluírem, e essa é uma característica dos grandes jogadores. Os jogadores que se movimentam ao redor dele ficam melhores, e essa é a impressão que tenho do Ayyoub; sinto que todos os jogadores que estão perto dele apresentam um nível melhor com a presença dele. Existem jogadores que conseguem aparecer melhor quando atuam ao lado de determinadas peças".
A contratação de Bouaddi fez parte de um plano de longo prazo para compensar a saída de Rodri durante o verão, mas sua atuação contra o Paris Saint-Germain pode reforçar suas chances de conquistar um papel maior dentro do time.
O jogador marroquino, de 19 anos, chegou ao Manchester City vindo do Lille, da França, no verão passado, por 85 milhões de libras esterlinas, mas desde a transferência iniciou apenas duas partidas como titular, diante da confiança de Maresca em Elliot Anderson e Fernández na maioria dos jogos da temporada.
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