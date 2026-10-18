Bouaddi falou sobre a pressão que a equipe enfrentou durante a partida, explicando: "Claro que você sente um pouco de pressão, porque não quer que o adversário marque de novo, mas lidamos muito bem com isso e ficamos felizes com o que conquistamos", de acordo com o que foi publicado pelo site Yahoo Sport, citando o site oficial do City.

O meio-campista marroquino também elogiou a experiência de jogar ao lado de seus companheiros no Manchester City, afirmando: "Tudo fica mais fácil quando você joga com atletas desse nível. Mesmo que às vezes você erre um passe, eles conseguem resolver a situação e dar sequência à jogada. Por isso, jogar ao lado desses jogadores é uma grande honra".

Bouaddi comentou ainda o retorno de Phil Foden aos gols, o primeiro desde dezembro de 2025: "Vocês podem perguntar isso a ele, mas tenho certeza de que está muito feliz, e nós também estamos felizes com o gol dele".

Ele encerrou a conversa elogiando o companheiro inglês: "É um jogador fantástico e importante para a equipe. Todos são jogadores importantes, e todos nós queremos apresentar um bom desempenho o tempo todo".