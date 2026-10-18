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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Tem a estirpe dos grandes": Bouaddi confirma a impressão de Maresca e dá novo passo rumo a um papel maior no City

Manchester City x Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
E. Maresca
A. Bouaddi
England
Itália
Marrocos

O que disse o craque marroquino após sua primeira partida como titular na Premier League?

O marroquino Ayoub Bouaddi demonstrou sua felicidade por disputar sua primeira partida como titular na Premier League com a camisa do Manchester City, depois de contribuir para a difícil vitória de sua equipe sobre o Ipswich Town por 3 a 2, no sábado, pela competição.

O jovem meio-campista conquistou a confiança do técnico Enzo Maresca, após ter entrado apenas como substituto em três partidas do campeonato, antes de apresentar uma atuação de destaque na derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, garantindo assim seu lugar na escalação titular diante do Ipswich.

A vitória representou uma ocasião histórica para Maresca, que se tornou o primeiro treinador na história da Premier League a vencer suas sete primeiras partidas na competição.

  • Toques claros em sua primeira participação como titular na Premier League

    Diante do Ipswich, Bouaddi deu uma contribuição evidente ao desempenho do Manchester City: tocou na bola 92 vezes, venceu sete duelos e executou sete passes que romperam as linhas do adversário.

    O jogador marroquino declarou após a partida: "Foi algo incrível, estou muito feliz por termos vencido o jogo. Claro, tudo parece bom. Foi um confronto muito difícil contra uma equipe forte como o Ipswich, que nos colocou sob pressão no segundo tempo, mas conquistamos a vitória e estamos muito felizes com isso".

    Sobre sua primeira participação como titular na liga, acrescentou: "Claro, fiquei muito feliz. Este é o futebol, eu amo jogar e quero participar de todas as partidas, mas sei que isso faz parte do processo de evolução, e por isso fiquei muito feliz com o que apresentamos hoje".

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  • Superar a pressão

    Bouaddi falou sobre a pressão que a equipe enfrentou durante a partida, explicando: "Claro que você sente um pouco de pressão, porque não quer que o adversário marque de novo, mas lidamos muito bem com isso e ficamos felizes com o que conquistamos", de acordo com o que foi publicado pelo site Yahoo Sport, citando o site oficial do City.

    O meio-campista marroquino também elogiou a experiência de jogar ao lado de seus companheiros no Manchester City, afirmando: "Tudo fica mais fácil quando você joga com atletas desse nível. Mesmo que às vezes você erre um passe, eles conseguem resolver a situação e dar sequência à jogada. Por isso, jogar ao lado desses jogadores é uma grande honra".

    Bouaddi comentou ainda o retorno de Phil Foden aos gols, o primeiro desde dezembro de 2025: "Vocês podem perguntar isso a ele, mas tenho certeza de que está muito feliz, e nós também estamos felizes com o gol dele".

    Ele encerrou a conversa elogiando o companheiro inglês: "É um jogador fantástico e importante para a equipe. Todos são jogadores importantes, e todos nós queremos apresentar um bom desempenho o tempo todo".

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  • A impressão de Maresca: Buonanotte é da estirpe dos grandes

    Enzo Maresca, treinador do Manchester City, havia dado a entender que Ayyoub Bouaddi terá mais oportunidades de atuar no período que vem, depois de o jovem chamar a atenção com seu desempenho diante do Paris Saint-Germain, quando entrou no início do segundo tempo na vaga de Rayan Cherki.

    Maresca disse o seguinte sobre o meio-campista marroquino, de acordo com o site Manchester Evening News: "O Ayyoub é um jogador fantástico, antes de tudo. E a coisa boa nele é que, quando está em campo, também ajuda os jogadores ao seu redor a evoluírem, e essa é uma característica dos grandes jogadores. Os jogadores que se movimentam ao redor dele ficam melhores, e essa é a impressão que tenho do Ayyoub; sinto que todos os jogadores que estão perto dele apresentam um nível melhor com a presença dele. Existem jogadores que conseguem aparecer melhor quando atuam ao lado de determinadas peças".

    A contratação de Bouaddi fez parte de um plano de longo prazo para compensar a saída de Rodri durante o verão, mas sua atuação contra o Paris Saint-Germain pode reforçar suas chances de conquistar um papel maior dentro do time.

    O jogador marroquino, de 19 anos, chegou ao Manchester City vindo do Lille, da França, no verão passado, por 85 milhões de libras esterlinas, mas desde a transferência iniciou apenas duas partidas como titular, diante da confiança de Maresca em Elliot Anderson e Fernández na maioria dos jogos da temporada.

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