Técnicos da MLS na corda bamba: será que chegou a hora de Bradley Carnell? E será que o Sporting Kansas City decidirá fazer uma mudança?

E com isso, três treinadores da MLS já foram demitidos. O Orlando City foi o primeiro a agir, dispensando Oscar Pareja. Marco Donadel, do Montreal, foi o segundo, após conquistar apenas uma vitória no início da temporada. Javier Mascherano, inexplicavelmente, foi o terceiro, embora, segundo relatos, tenha saído por vontade própria.

Então, quem será o próximo? Sabemos com certeza que alguns cargos estão a salvo. Mikey Varas pode estar passando por uma fase ruim no San Diego FC, mas o clube tem fé inabalável em seu estilo de jogo e na escolha do elenco. Phil Neville também pode ter salvado seu cargo após conquistar uma grande vitória contra o LAFC. No entanto, há muitos outros que podem sentir seus cargos em risco. Para ser justo, é um milagre que Bradley Carnell ainda esteja no comando do Philadelphia Union. O Sporting Kansas City poderia facilmente se separar de Raphael Wicky em breve. Greg Vanney também pode sentir seu cargo em risco.

Demissões de treinadores não são justas nem totalmente necessárias. Na maioria das vezes, são imerecidas ou uma reação exagerada. No entanto, há alguns casos em que uma demissão poderia ser justificada. O GOAL analisa alguns dos cargos na MLS que podem estar ficando quentes...