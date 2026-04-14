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MLS Managers on the Hot Seat (4.14.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Técnicos da MLS na corda bamba: será que chegou a hora de Bradley Carnell? E será que o Sporting Kansas City decidirá fazer uma mudança?

Especiais e Opinião
Philadelphia Union
Sporting Kansas City
Austin FC
B. Carnell
R. Wicky
Major League Soccer

Dois clubes da MLS demitiram seus treinadores menos de dois meses após o início da temporada, e há muitos motivos para acreditar que outros treinadores poderão deixar seus cargos nas próximas semanas.

E com isso, três treinadores da MLS já foram demitidos. O Orlando City foi o primeiro a agir, dispensando Oscar Pareja. Marco Donadel, do Montreal, foi o segundo, após conquistar apenas uma vitória no início da temporada. Javier Mascherano, inexplicavelmente, foi o terceiro, embora, segundo relatos, tenha saído por vontade própria.

Então, quem será o próximo? Sabemos com certeza que alguns cargos estão a salvo. Mikey Varas pode estar passando por uma fase ruim no San Diego FC, mas o clube tem fé inabalável em seu estilo de jogo e na escolha do elenco. Phil Neville também pode ter salvado seu cargo após conquistar uma grande vitória contra o LAFC. No entanto, há muitos outros que podem sentir seus cargos em risco. Para ser justo, é um milagre que Bradley Carnell ainda esteja no comando do Philadelphia Union. O Sporting Kansas City poderia facilmente se separar de Raphael Wicky em breve. Greg Vanney também pode sentir seu cargo em risco.

Demissões de treinadores não são justas nem totalmente necessárias. Na maioria das vezes, são imerecidas ou uma reação exagerada. No entanto, há alguns casos em que uma demissão poderia ser justificada. O GOAL analisa alguns dos cargos na MLS que podem estar ficando quentes...

  • Bradley CarnellGetty

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Carnell tem sido criticado por não ter dado mais liberdade a Cavan Sullivan. Mas essa não é sua única falha neste ano. Sejamos honestos: o Philadelphia está um pouco desorganizado de cima a baixo. O clube se livrou de alguns de seus melhores jogadores e nunca os substituiu. Escândalos fora de campo e uma investigação em andamento da MLS têm consumido a diretoria. Não há muito o que elogiar no Union neste momento.

    E embora Carnell não seja inteiramente culpado, sua gestão certamente não ajudou. O Union venceu apenas uma vez no campeonato e perdeu as outras seis. Apenas um clube marcou menos gols. É claro que a vitória sobre o Montreal lhe deu um pouco de tempo, mas ainda parece que Carnell está a apenas uma derrota de ser demitido.

    • Publicidade
  • Raphael WickyGetty

    Raphael Wicky, Sporting KC

    O clima era bom no início da temporada para o Sporting KC. O clube fez uma contratação inteligente ao trazer David Lee para liderar as operações de futebol. Lee havia feito maravilhas no NYCFC. Wicky não estava exatamente familiarizado com a MLS, mas possui um excelente histórico como técnico e parecia capaz de montar uma equipe.

    Pelo menos, em teoria. Se há um técnico com calibre para a MLS aqui, ele ainda não se revelou. O Sporting KC sempre pareceu um projeto em andamento, e Wicky não provou ter a qualidade necessária para formar uma identidade própria. Assim como no caso de Carnell, alguns fatores estão jogando contra ele aqui. O elenco do Kansas City é ridiculamente fraco e carece de experiência. Mas Wicky parece não conseguir estabelecer uma identidade. Talvez seja preciso fazer uma mudança.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    Yoann Damet, St. Louis CITY

    A boa notícia para Damet é que o St. Louis tem um histórico defensivo bastante bom. Nove gols sofridos em sete jogos não é excelente, mas está na média entre os clubes da MLS. Se levarmos em conta que eles já enfrentaram San Diego, LAFC e Seattle, esse histórico não parece nada mal.

    No ataque, porém, há problemas enormes. O St. Louis marcou apenas seis gols em toda a temporada, e três deles vieram em um único jogo. A realidade é simples: o St. Louis simplesmente não tem uma opção confiável no ataque. Marcel Hartel é um jogador ofensivo com muitas qualidades, mas não é um artilheiro nato. Simon Becher tem sido escalado no ataque ultimamente, mas ainda não convenceu. Damet pode ter suas reclamações. Ainda assim, ele precisará apresentar algumas ideias próprias.

  • Nico Estevez Austin FCGetty

    Nico Estevez, Austin FC

    Isso seria extremamente injusto. O Austin certamente superou as expectativas no ano passado, e Estevez levou o time a uma vaga respeitável nos playoffs depois que seu atacante principal rompeu o ligamento cruzado anterior. Eles estavam com o elenco reduzido e tiveram um desempenho acima do esperado. Só isso já deveria garantir que ele tenha crédito suficiente para superar uma fase difícil. E esta certamente é uma sequência ruim para o Austin. O time não vence há cinco jogos e está com dificuldades para criar jogadas de ataque. No entanto, há motivos para acreditar que as coisas podem melhorar. Alguns grandes nomes estão voltando de lesão. A cadeira de Estevez pode estar um pouco quente, mas ele não corre nenhum perigo real.

  • Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Vanney é outro que se beneficiou dos resultados recentes. A vitória por 2 a 1 em Austin melhorou um pouco o panorama, mas, fora isso, a equipe continua sendo bastante mediana. Os torcedores provavelmente sempre vão apontar a lesão de Riqui Puig, que precisou passar por uma segunda cirurgia no mesmo joelho após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) nos playoffs de 2024. Mas talvez a realidade seja que esse time sempre tenha que jogar sem seu craque espanhol. Talvez Puig tenha saído de vez.

    O técnico, para ser justo, nunca usou a ausência dele como desculpa e sempre tentou trabalhar com o que tinha à disposição. Em troca, a diretoria trouxe alguns talentos de verdade nesta janela de transferências. Mas, até agora, ele não conseguiu tirar proveito das novas contratações. Enquanto a equipe estiver na zona de classificação para os playoffs, Vanney manterá o emprego. Mas, se passar por uma fase difícil, ele poderá enfrentar sérias questionamentos.