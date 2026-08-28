De Zerbi está empolgado depois de o Tottenham ter acertado uma dupla contratação de Sávio e Omar Marmoush junto ao Manchester City nesta semana, segundo a ESPN. O Spurs fechou a contratação de Sávio em um pacote de £ 85 milhões, enquanto Marmoush chegou por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra que pode chegar a £ 60 milhões. Isso faz com que o gasto total do clube nesta janela de verão ultrapasse £ 350 milhões.

De Zerbi elogiou seus novos atacantes antes do duelo da Premier League contra o Newcastle no sábado. "Acho que Sávio e Marmoush são bomba. Não sei que nome ou como você pode chamá-los, mas são jogadores de alto nível, com certeza", disse De Zerbi.