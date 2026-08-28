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Moataz Elgammal

Traduzido por

Técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi dá pistas sobre mais uma contratação após acordos por Sávio e Omar Marmoush

R. De Zerbi
Tottenham
Premier League
O. Marmoush
Savinho

O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, expressou sua satisfação por garantir as impressionantes contratações de Sávio e Omar Marmoush, descrevendo a talentosa dupla de ataque como "bomba". Apesar de comandar um enorme investimento na janela de verão, o treinador italiano segue extremamente confiante de que o clube possa concluir mais um acordo crucial antes do próximo fechamento da janela de transferências.

  • Grande gasto de verão do Tottenham

    De Zerbi está empolgado depois de o Tottenham ter acertado uma dupla contratação de Sávio e Omar Marmoush junto ao Manchester City nesta semana, segundo a ESPN. O Spurs fechou a contratação de Sávio em um pacote de £ 85 milhões, enquanto Marmoush chegou por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra que pode chegar a £ 60 milhões. Isso faz com que o gasto total do clube nesta janela de verão ultrapasse £ 350 milhões.

    De Zerbi elogiou seus novos atacantes antes do duelo da Premier League contra o Newcastle no sábado. "Acho que Sávio e Marmoush são bomba. Não sei que nome ou como você pode chamá-los, mas são jogadores de alto nível, com certeza", disse De Zerbi.

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    Pressione por uma transferência final

    Apesar de uma janela incrivelmente movimentada, De Zerbi admitiu que o Tottenham ainda está buscando ativamente reforçar o elenco antes da noite de terça-feira. O técnico confirmou que teve conversas produtivas com a diretoria durante um jantar ontem para discutir os alvos restantes. "Eu não esperava um mercado de transferências e uma janela como a que fizemos", explicou De Zerbi.

    "Acho que podemos trazer mais um jogador e para uma posição específica, mas ontem fomos jantar com os proprietários, com Vinai [Venkatesham], com Johan [Lange] e com Enrico [Venturelli]. Falamos sobre isso, mas todos nós estamos alinhados e há uma conexão muito boa."

  • Marmoush oferece soluções ofensivas

    Marmoush chega após uma passagem prolífica, com 37 gols pelo Eintracht Frankfurt e 16 pelo Manchester City, oferecendo concorrência importante no ataque, especialmente com James Maddison sem estar em plenas condições físicas e Mohammed Kudus voltando de lesão.

    Destacando o impacto do internacional egípcio, De Zerbi acrescentou: "Uma grande contratação para nós. Um grande jogador, outro grande jogador, e todos nós o adoramos como jogador. Esperamos que ele possa fazer o que é capaz. Acho que ele pode oferecer mais soluções no ataque. Precisamos de jogadores no ataque capazes de marcar gols, de jogar bem com a bola também, um jogador muito rápido, grandes qualidades, e estamos todos felizes."

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Tottenham?

    O Tottenham recebe o Newcastle na noite de sábado, em um confronto no qual Micky van de Ven e Pedro Porro podem começar como titulares, depois de terem atuado na vitória por 5 a 1 sobre o Carabao Cup na quarta-feira. Sávio está cotado para sua estreia como titular, enquanto o futuro de Pape Sarr segue incerto antes do prazo final de terça-feira. De Zerbi alertou Sarr de que encontrar uma proposta de transferência adequada continua sendo responsabilidade do jogador.

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