Após o anúncio de quarta-feira, o proprietário Dragan Solak defendeu fortemente seu treinador enquanto criticava a EFL, afirmando: "Estou satisfeito que o painel independente tenha chegado a uma decisão e que tenhamos um desfecho. Já sofremos o suficiente, e agradecemos o reconhecimento disso por parte do painel. Estamos confiantes de que o treinador aprendeu com esse assunto, e uma sentença suspensa permite que ele continue em sua função. Acredito firmemente que Tonda é um dos jovens técnicos mais empolgantes da Europa e, com essa distração removida, estou confiante de que ele pode levar o time a uma temporada de sucesso. Gostaria de agradecer aos nossos torcedores por terem permanecido ao nosso lado e mostrado tanto apoio ao time em um momento em que precisávamos deles mais do que nunca. O processo da FA foi uma experiência positiva. Tonda teve a oportunidade de ser aberto e honesto com o painel, e o painel pôde ver que ele é simplesmente uma boa pessoa que tomou decisões ruins. O mesmo não pode ser dito sobre o processo da EFL, e a forma como eles nos trataram posteriormente não é algo que esqueceremos. No entanto, agora é hora de olhar para a frente, para o que acredito que será um grande futuro para o nosso clube."