Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico do Southampton, Tonda Eckert recebe suspensão de seis semanas, convertida em pena suspensa, após investigação sobre o escândalo do Spygate
O veredito da FA sobre Eckert
Eckert não enfrentará uma suspensão imediata à beira do campo, já que sua punição de seis semanas está suspensa até o fim da temporada 2027-28, segundo o The Athletic.
A Football Association também aplicou ao técnico uma multa de £ 28.000 depois de acusá-lo, em julho, de desacreditar o jogo. A FA confirmou que a sanção suspensa será ativada se Eckert infringir regras sobre a observação de sessões de treino de outros clubes. Eckert agora está livre para comandar o Southampton quando a equipe receber o Portsmouth no St Mary's Stadium no domingo.
- Getty Images Sport
Consequências severas para o Southampton
A decisão da FA vem na sequência de punições severas aplicadas anteriormente pela English Football League. A EFL expulsou o Southampton dos play-offs da Championship da temporada passada depois de o clube admitir que espionou Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town.
Uma comissão independente concluiu que Eckert havia orquestrado um "plano forjado e deliberado" para espionar adversários. Além da expulsão, o Southampton foi punido com a perda de quatro pontos na atual campanha. O analista estagiário Will Salt, que foi flagrado gravando a sessão de treino do Middlesbrough em maio, desde então recebeu uma oferta de cargo permanente na academia do Southampton.
Solak reage à decisão
Após o anúncio de quarta-feira, o proprietário Dragan Solak defendeu fortemente seu treinador enquanto criticava a EFL, afirmando: "Estou satisfeito que o painel independente tenha chegado a uma decisão e que tenhamos um desfecho. Já sofremos o suficiente, e agradecemos o reconhecimento disso por parte do painel. Estamos confiantes de que o treinador aprendeu com esse assunto, e uma sentença suspensa permite que ele continue em sua função. Acredito firmemente que Tonda é um dos jovens técnicos mais empolgantes da Europa e, com essa distração removida, estou confiante de que ele pode levar o time a uma temporada de sucesso. Gostaria de agradecer aos nossos torcedores por terem permanecido ao nosso lado e mostrado tanto apoio ao time em um momento em que precisávamos deles mais do que nunca. O processo da FA foi uma experiência positiva. Tonda teve a oportunidade de ser aberto e honesto com o painel, e o painel pôde ver que ele é simplesmente uma boa pessoa que tomou decisões ruins. O mesmo não pode ser dito sobre o processo da EFL, e a forma como eles nos trataram posteriormente não é algo que esqueceremos. No entanto, agora é hora de olhar para a frente, para o que acredito que será um grande futuro para o nosso clube."
- Getty Images Sport
Deixando o Spygate para trás
Eckert agora precisa se concentrar em subir na tabela e reverter a dedução de quatro pontos que atualmente deixa o Southampton em 13º lugar. Com a suspensão condicional pairando sobre sua cabeça até 2028, Eckert sabe que qualquer nova infração provocará sua ausência imediata do banco de reservas. O Southampton buscará uma vitória crucial contra o Portsmouth neste domingo para deixar definitivamente a polêmica para trás.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.