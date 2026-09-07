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Técnico do Real Madrid, Jose Mourinho faz duras críticas ao VAR após polêmica sobre pênalti de Kylian Mbappe
Mourinho exige respostas sobre polêmica com o VAR
Mourinho questionou os critérios da arbitragem após a derrota de sua equipe para o Betis. A derrota teve polêmica em torno de um pênalti cobrado por Mbappe que não foi repetido.
Falando em sua entrevista coletiva antes do duelo do Madrid contra a Inter pela Liga dos Campeões, Mourinho destacou os erros de arbitragem. Embora tenha admitido que o Madrid perdeu por causa das chances desperdiçadas, ele exigiu clareza sobre por que o VAR não interveio. O técnico português expressou confusão sobre por que os árbitros não aplicaram as regras do jogo.
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Mourinho detona a arbitragem
Mourinho questionou se a decisão foi fruto de ignorância ou de uma escolha deliberada. Ele insistiu que árbitros incompetentes não deveriam estar operando a tecnologia durante as partidas.
"Perdemos para o Betis porque não conseguimos transformar nosso jogo ofensivo em gols", disse Mourinho, como citado pelo Mundo Deportivo. "Mas, em relação ao pênalti, por que ele não foi cobrado de novo? Foi porque o VAR não conhecia as regras ou porque escolheu não fazê-lo? Por quê? Se o VAR não mandou repetir porque não conhecia o regulamento, eles deveriam ir para casa; se escolheram não fazê-lo, isso é ainda pior. E por que o VAR não chamou o árbitro para rever o lance? É estranho.
"Quero dar a eles o benefício da dúvida e presumir que não conheciam as regras, mas, se for esse o caso, não deveriam estar na sala do VAR. Deveriam ir para casa. Porque o que vai acontecer é que, nos próximos meses, se surgir exatamente a mesma situação, o pênalti será cobrado de novo. Quero deixar claro que não perdemos por causa disso, talvez até tivéssemos perdido a nova cobrança, mas, como treinador de futebol, quero saber por que ele não foi cobrado de novo."
Questões em torno do cartão amarelo de Vinicius
Além do lance do pênalti, Mourinho também questionou um cartão amarelo mostrado a Vinicius. O ponta brasileiro foi advertido após se aproximar do árbitro para pedir um esclarecimento.
"Outra coisa que eu quero saber é por que Vinicius, como capitão, não pôde se aproximar do árbitro para pedir uma explicação", comentou Mourinho.
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Real Madrid volta foco para duelo com a Inter de Milão
Apesar de sua frustração com a arbitragem da La Liga, Mourinho precisa rapidamente voltar o foco de sua equipe para os compromissos europeus. O Madrid recebe a Inter em um confronto crucial da fase de grupos da Champions League. O Real Madrid tentará deixar para trás a decepção doméstica e garantir uma vitória vital contra a Inter no Santiago Bernabéu.
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