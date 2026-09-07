Mourinho questionou se a decisão foi fruto de ignorância ou de uma escolha deliberada. Ele insistiu que árbitros incompetentes não deveriam estar operando a tecnologia durante as partidas.

"Perdemos para o Betis porque não conseguimos transformar nosso jogo ofensivo em gols", disse Mourinho, como citado pelo Mundo Deportivo. "Mas, em relação ao pênalti, por que ele não foi cobrado de novo? Foi porque o VAR não conhecia as regras ou porque escolheu não fazê-lo? Por quê? Se o VAR não mandou repetir porque não conhecia o regulamento, eles deveriam ir para casa; se escolheram não fazê-lo, isso é ainda pior. E por que o VAR não chamou o árbitro para rever o lance? É estranho.

"Quero dar a eles o benefício da dúvida e presumir que não conheciam as regras, mas, se for esse o caso, não deveriam estar na sala do VAR. Deveriam ir para casa. Porque o que vai acontecer é que, nos próximos meses, se surgir exatamente a mesma situação, o pênalti será cobrado de novo. Quero deixar claro que não perdemos por causa disso, talvez até tivéssemos perdido a nova cobrança, mas, como treinador de futebol, quero saber por que ele não foi cobrado de novo."