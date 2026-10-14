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Técnico do Real Madrid, Jose Mourinho faz duras críticas ao Barcelona pelo caso Negreira e elogia a Itália pelo Calciopoli
Mourinho elogia a Justiça italiana no caso Calciopoli
Mourinho nunca foi de fugir de polêmicas, e seus comentários mais recentes causaram grande repercussão no mundo do futebol. Em entrevista antes de um grande confronto da Champions League no Stadio Olimpico, o treinador português refletiu sobre as diferenças entre as formas como Itália e Espanha lidam com grandes escândalos de corrupção. O ex-técnico da Inter de Milão e da Roma elogiou a maneira como as autoridades italianas conduziram a investigação de manipulação de resultados de 2006, que mudou o cenário da Serie A.
“Vou dizer só uma coisa. Parabéns à Itália. Sabem por quê? Porque é o único país em que Calciopoli foi realmente Calciopoli. O único. Porque todo mundo sabe o que aconteceu na Espanha e, ainda assim, vocês não respiram bem. Até agora, nada aconteceu, nada aconteceu”, disse Mourinho à Amazon Prime, segundo o Football Italia.
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O caso Negreira sob análise rigorosa
As declarações incisivas de Mourinho fazem referência direta ao “caso Negreira”, escândalo que paira sobre o Barcelona há vários meses. As acusações envolvem pagamentos vultosos feitos pelo clube catalão a uma empresa de Jose Maria Enriquez Negreira, que foi vice-presidente do comitê técnico de árbitros da Espanha entre 2001 e 2018. Embora o Barcelona tenha negado de forma reiterada e categórica qualquer irregularidade, o valor dos pagamentos provocou críticas generalizadas de figuras ligadas a rivais.
O técnico do Real não poupou palavras ao prever como a história verá a situação caso as autoridades não tomem nenhuma medida significativa. “Se nada acontecer, este pode ser o maior escândalo de corrupção na arbitragem do futebol mundial. Não há mais nada a dizer”, afirmou Mourinho.
Um retorno emocionante ao Estádio Olímpico
Embora suas declarações sobre o futebol espanhol tenham dominado as manchetes, a entrevista teve como contexto o retorno emocionante de Mourinho a Roma. É a primeira vez que ele volta ao Estádio Olímpico desde sua saída da Roma, no início de 2024. Durante sua passagem pela capital, Mourinho alcançou o status de lenda ao levar o clube ao título da primeira edição da Conference League e à final da Liga Europa um ano depois.
O atual técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, reconheceu o vínculo especial entre a torcida e o homem conhecido como “Special One”. “Certamente houve amor da nossa torcida por Mourinho, então ele merecerá todo o reconhecimento que receber. São coisas que as pessoas sentem e que não dá para impedir. Ao mesmo tempo, estou convencido de que, quando o jogo começar, todas as emoções serão deixadas de lado e as pessoas torcerão exclusivamente pela Roma”, disse Gasperini.
- AFP
Tensão aumenta na Champions League
O pano de fundo dessa polêmica é a intensa disputa na fase de liga da Champions League, em que cada ponto é vital. A Uefa já confirmou que acompanha de perto a situação na Espanha, após receber de Madri um volume significativo de documentos sobre a investigação em andamento da conduta do Barcelona. A decisão de Mourinho de se manifestar agora acrescenta uma dimensão de guerra psicológica a uma temporada europeia que já é explosiva.
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