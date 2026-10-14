Mourinho nunca foi de fugir de polêmicas, e seus comentários mais recentes causaram grande repercussão no mundo do futebol. Em entrevista antes de um grande confronto da Champions League no Stadio Olimpico, o treinador português refletiu sobre as diferenças entre as formas como Itália e Espanha lidam com grandes escândalos de corrupção. O ex-técnico da Inter de Milão e da Roma elogiou a maneira como as autoridades italianas conduziram a investigação de manipulação de resultados de 2006, que mudou o cenário da Serie A.

“Vou dizer só uma coisa. Parabéns à Itália. Sabem por quê? Porque é o único país em que Calciopoli foi realmente Calciopoli. O único. Porque todo mundo sabe o que aconteceu na Espanha e, ainda assim, vocês não respiram bem. Até agora, nada aconteceu, nada aconteceu”, disse Mourinho à Amazon Prime, segundo o Football Italia.