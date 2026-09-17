Lopez teve pouca opção a não ser reconhecer a total superioridade do Barcelona depois que o Santander foi derrotado no Camp Nou. Em uma analogia marcante após a partida, Lopez comparou a experiência de enfrentar o Barcelona a uma dolorosa consulta no dentista. Resumindo a experiência, Lopez descreveu a viagem como uma ida desagradável, mas inevitável, a uma consulta, captando a sensação de impotência sentida por muitos visitantes do Camp Nou nesta temporada.

“Sabíamos que a visita seria difícil. Era o dia de ir ao dentista, e dói. Eles reclamaram dos quatro minutos de acréscimo; queriam nos esmagar. O Barça nos pressionou muito bem depois de perder a posse de bola e, a partir daí, nos destroçou”, disse o técnico.