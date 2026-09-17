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Técnico do Racing Santander, Jose Alberto Lopez compara o jogo a uma dolorosa ida ao dentista após o Barcelona destroçar sua equipe em goleada por 7 a 2
O dentista e o desejo de esmagar
Lopez teve pouca opção a não ser reconhecer a total superioridade do Barcelona depois que o Santander foi derrotado no Camp Nou. Em uma analogia marcante após a partida, Lopez comparou a experiência de enfrentar o Barcelona a uma dolorosa consulta no dentista. Resumindo a experiência, Lopez descreveu a viagem como uma ida desagradável, mas inevitável, a uma consulta, captando a sensação de impotência sentida por muitos visitantes do Camp Nou nesta temporada.
“Sabíamos que a visita seria difícil. Era o dia de ir ao dentista, e dói. Eles reclamaram dos quatro minutos de acréscimo; queriam nos esmagar. O Barça nos pressionou muito bem depois de perder a posse de bola e, a partir daí, nos destroçou”, disse o técnico.
- AFP
Um desastre defensivo para os visitantes
Lopez lamentou a falta de disciplina e de competitividade de sua equipe no terço defensivo. Os visitantes não conseguiram lidar com a movimentação e a velocidade do time de Hansi Flick, sofrendo sete gols e dando aos mandantes três oportunidades de pênalti. Lopez foi duro em sua avaliação da atuação, destacando que seu time basicamente entregou a iniciativa aos ilustres adversários por meio de erros evitáveis e da incapacidade de igualar a intensidade exigida neste nível.
"Não acho que tenha sido o nosso melhor dia. Faltou a competitividade necessária, especialmente na defesa, porque cedemos muitas oportunidades, como mostram os três pênaltis. Você não pode sofrer sete gols e ceder incontáveis escanteios; precisamos ser uma equipe muito mais disciplinada", afirmou Lopez.
A capacidade do Barcelona de mudar de marcha
Embora o Santander tenha mostrado breves lampejos de intenção ofensiva e tentado reagir na partida em vários momentos, o Barcelona sempre pareceu ter uma marcha a mais guardada. Toda vez que os visitantes ameaçavam deixar o placar mais respeitável, a equipe de Flick respondia com uma eficiência devastadora para restabelecer sua ampla vantagem. Essa capacidade de reagir instantaneamente à pressão é o que torna a atual versão do Barcelona tão perigosa, segundo Lopez, que destacou que o líder da liga está jogando com um nível supremo de confiança que, neste momento, não tem igual na elite do futebol espanhol.
"Toda vez que parecíamos prontos para diminuir a diferença e começávamos a causar problemas a eles, eles aumentavam o ritmo e disparavam no placar. É uma equipe que atualmente transborda confiança, que pune você severamente e é muito difícil de parar", admitiu.
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Analisando a corrida pelo título de La Liga
Apesar da natureza da derrota, Lopez foi rápido em apontar que o Barcelona ainda enfrentará obstáculos significativos em sua busca pelo título de La Liga, citando a força dos outros pesos-pesados tradicionais da Espanha. Embora o gigante catalão pareça imponente no momento, o treinador do Santander acredita que Real Madrid e Atlético de Madrid também terão voz na classificação final.
"Vejo alguns grandes rivais em La Liga; obviamente, o Real Madrid é uma equipe de primeira linha que também está em excelente forma, e o Atlético é uma equipe competitiva que está montando seu elenco e certamente estará lá em cima. Eles enfrentarão concorrência, mas o que está claro é que o Barça vem atuando em um nível impressionante em todas as partidas desde o início da temporada de La Liga. O desafio para eles será manter essa forma quando a Champions League começar e eles estiverem jogando três partidas por semana", concluiu Lopez.
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