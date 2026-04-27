"Vincent Kompany é um técnico de alto nível, ele já demonstrou isso na Inglaterra. Vimos como é difícil jogar contra eles. Essa é uma das equipes que mais gosto de assistir", elogiou o espanhol na segunda-feira, acrescentando: "Eles estão sempre no ataque, marcam uma quantidade incrível de gols. É muito divertido assistir a uma equipe assim."
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Técnico do PSG impressionado com o craque do Kompany antes do grande clássico da Liga dos Campeões: Luis Enrique "prefere" assistir aos jogos do Bayern de Munique
Quando questionado especificamente sobre o ala Michael Olise, o técnico de 55 anos disse: “Gosto de todos os jogadores do Bayern, não só do Michael Olise, de todos. Eles mostraram o seu nível.” E quem ele vê como a alma do jogo do time de Munique? “Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic – todos, cada um deles, o time inteiro”, enumerou Enrique: “Sim, eles têm estrelas, mas a chave é sempre o time.”
O técnico espera um “jogo atraente para todos” – com um atual campeão confiante. “Estamos em ótima forma”, disse Enrique. “Nesses jogos, os pequenos detalhes fazem a diferença, temos que estar preparados para qualquer cenário. Mas estamos confiantes. Ao mesmo tempo, sabemos que temos uma tarefa difícil pela frente.”
- AFP
PSG com time completo contra o FC Bayern: "Essa é a magia da Liga dos Campeões"
Sobre o fato de todos os seus principais jogadores terem se recuperado das pequenas lesões antes dos jogos decisivos da temporada, o técnico comentou: “Essa é a magia da Liga dos Campeões, todo mundo quer participar, isso te dá uma energia especial.”
Essa energia também foi transmitida pelo craque Khvicha Kvaratskhelia. “Vai ser um jogo difícil, o Bayern está em boa forma, mas nós somos o PSG”, disse o georgiano: “Somos capazes de tudo e podemos vencer qualquer um.”
Ele tem grande respeito pelo capitão do Bayern, Manuel Neuer: “Considero-o um dos melhores goleiros do mundo. Ele é uma lenda. Sabemos do que ele é capaz.” Mas, observou o atacante, “da última vez, marcamos dois gols contra ele...”
Isso, porém, foi no penúltimo encontro, na vitória do PSG por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes. No confronto mais recente na fase de grupos da Liga dos Campeões, o vencedor em Paris foi o FC Bayern (2 a 1). O time de Munique venceu todos os últimos cinco confrontos na Liga dos Campeões (7 a 1 no placar).