Técnico do PSG impressionado com o craque do Kompany antes do grande clássico da Liga dos Campeões: Luis Enrique "prefere" assistir aos jogos do Bayern de Munique

Sobre o fato de todos os seus principais jogadores terem se recuperado das pequenas lesões antes dos jogos decisivos da temporada, o técnico comentou: “Essa é a magia da Liga dos Campeões, todo mundo quer participar, isso te dá uma energia especial.”

Essa energia também foi transmitida pelo craque Khvicha Kvaratskhelia. “Vai ser um jogo difícil, o Bayern está em boa forma, mas nós somos o PSG”, disse o georgiano: “Somos capazes de tudo e podemos vencer qualquer um.”

Ele tem grande respeito pelo capitão do Bayern, Manuel Neuer: “Considero-o um dos melhores goleiros do mundo. Ele é uma lenda. Sabemos do que ele é capaz.” Mas, observou o atacante, “da última vez, marcamos dois gols contra ele...”

Isso, porém, foi no penúltimo encontro, na vitória do PSG por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes. No confronto mais recente na fase de grupos da Liga dos Campeões, o vencedor em Paris foi o FC Bayern (2 a 1). O time de Munique venceu todos os últimos cinco confrontos na Liga dos Campeões (7 a 1 no placar).