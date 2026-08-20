Quatro das sete chegadas de verão do Newcastle têm menos de 21 anos, incluindo Sean Steur, de 18 anos, vindo do Ajax, o que levou Jaissle a pedir paciência em relação ao processo de adaptação deles.

Ele continuou: "Você sabe que normalmente é preciso ter um tempo de adaptação, por isso eu disse que é preciso ter paciência com eles e dar esse tempo. É sempre um processo. Não devemos colocar muita pressão neles no começo. É um objetivo do clube trabalhar com jovens talentos, desenvolvê-los, e isso é bom de ver porque é uma identidade clara do clube.

"Essa também é a razão pela qual estou aqui, porque estou acostumado a trabalhar com jovens talentos desde a minha época no Salzburg e também estou acostumado a trabalhar com estrelas na Arábia Saudita, então é uma grande combinação, e você pode construir algo em cima disso."

Ao reconhecer a janela curta de preparação antes da estreia, o treinador destacou a necessidade de adaptação rápida e do apoio da torcida em St James' Park: "Você sabe, assim como eu, que precisamos ajustar as coisas em pouco tempo. O timing não foi ideal, mas no futebol nem sempre é possível ter o timing perfeito, então precisamos tirar o melhor disso. Em pouco tempo, precisamos ser eficientes, precisamos implementar a filosofia o máximo possível, como os rapazes devem entrar em campo e transmitir as mensagens.

"Eles estão fazendo um trabalho incrível até agora. Estão realmente comprometidos, aprendem rápido, mas vai ser um processo. Com certeza não estaremos 100 por cento contra o Liverpool, mas com os torcedores ao nosso lado, com o apoio das arquibancadas, podemos fazer coisas especiais aqui em St James' Park. Eu já pude sentir isso nos amistosos."