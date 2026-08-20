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Técnico do Newcastle, Matthias Jaissle mira mais reforços após saída de jogadores importantes
O vestiário passa por mudanças
Após terminar em 12º lugar e a saída de Eddie Howe depois de cinco anos no comando, o Newcastle sofreu um êxodo significativo, perdendo Sandro Tonali para o Tottenham por £100 milhões, Bruno Guimaraes para o Arsenal e Anthony Gordon para o Barcelona. O Newcastle respondeu com as chegadas de Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek e Amar Dedic. No entanto, o novo técnico Jaissle destacou que novas contratações ainda são essenciais antes de a janela de transferências se fechar.
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A hierarquia compartilha uma visão unificada
Questionado pela Sky Sports sobre quantas contratações mais ele quer antes do prazo final, Jaissle explicou: "Eu adoraria responder isso com um número claro, mas isso também depende de jogadores saírem.
"Com certeza, ajustes serão feitos, as necessidades são claras. A diretoria sabe das necessidades e todos estamos alinhados. Vamos usar da melhor maneira possível o tempo restante [na janela de transferências], mas também confiamos nos jogadores que já estão aqui."
Paciência ajuda no caminho do desenvolvimento
Quatro das sete chegadas de verão do Newcastle têm menos de 21 anos, incluindo Sean Steur, de 18 anos, vindo do Ajax, o que levou Jaissle a pedir paciência em relação ao processo de adaptação deles.
Ele continuou: "Você sabe que normalmente é preciso ter um tempo de adaptação, por isso eu disse que é preciso ter paciência com eles e dar esse tempo. É sempre um processo. Não devemos colocar muita pressão neles no começo. É um objetivo do clube trabalhar com jovens talentos, desenvolvê-los, e isso é bom de ver porque é uma identidade clara do clube.
"Essa também é a razão pela qual estou aqui, porque estou acostumado a trabalhar com jovens talentos desde a minha época no Salzburg e também estou acostumado a trabalhar com estrelas na Arábia Saudita, então é uma grande combinação, e você pode construir algo em cima disso."
Ao reconhecer a janela curta de preparação antes da estreia, o treinador destacou a necessidade de adaptação rápida e do apoio da torcida em St James' Park: "Você sabe, assim como eu, que precisamos ajustar as coisas em pouco tempo. O timing não foi ideal, mas no futebol nem sempre é possível ter o timing perfeito, então precisamos tirar o melhor disso. Em pouco tempo, precisamos ser eficientes, precisamos implementar a filosofia o máximo possível, como os rapazes devem entrar em campo e transmitir as mensagens.
"Eles estão fazendo um trabalho incrível até agora. Estão realmente comprometidos, aprendem rápido, mas vai ser um processo. Com certeza não estaremos 100 por cento contra o Liverpool, mas com os torcedores ao nosso lado, com o apoio das arquibancadas, podemos fazer coisas especiais aqui em St James' Park. Eu já pude sentir isso nos amistosos."
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Jogo de abertura testa a determinação
O Newcastle recebe o Liverpool na abertura da Premier League de domingo com um retrospecto assustador, já que não vence há 19 jogos de liga contra o Liverpool (E5 D14). No entanto, o Newcastle segue invicto na rodada de abertura nas últimas quatro temporadas (V3 E1), desde a derrota por 4 a 2 para o West Ham em 2021-22. O confronto de destaque dará um teste imediato ao plano tático de Jaissle diante da torcida da casa.
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