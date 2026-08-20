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Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Técnico do Newcastle, Matthias Jaissle mira mais reforços após saída de jogadores importantes

M. Jaissle
Newcastle
Premier League

Matthias Jaissle confirmou que o Newcastle United precisa garantir reforços adicionais antes do fechamento da janela de transferências, após um verão conturbado em St James' Park. O técnico alemão enfrenta um grande projeto de reconstrução depois que várias saídas de alto perfil deixaram o Newcastle precisando de mais adições de qualidade em todo o elenco.

  • O vestiário passa por mudanças

    Após terminar em 12º lugar e a saída de Eddie Howe depois de cinco anos no comando, o Newcastle sofreu um êxodo significativo, perdendo Sandro Tonali para o Tottenham por £100 milhões, Bruno Guimaraes para o Arsenal e Anthony Gordon para o Barcelona. O Newcastle respondeu com as chegadas de Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek e Amar Dedic. No entanto, o novo técnico Jaissle destacou que novas contratações ainda são essenciais antes de a janela de transferências se fechar.

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  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A hierarquia compartilha uma visão unificada

    Questionado pela Sky Sports sobre quantas contratações mais ele quer antes do prazo final, Jaissle explicou: "Eu adoraria responder isso com um número claro, mas isso também depende de jogadores saírem.

    "Com certeza, ajustes serão feitos, as necessidades são claras. A diretoria sabe das necessidades e todos estamos alinhados. Vamos usar da melhor maneira possível o tempo restante [na janela de transferências], mas também confiamos nos jogadores que já estão aqui."

  • Paciência ajuda no caminho do desenvolvimento

    Quatro das sete chegadas de verão do Newcastle têm menos de 21 anos, incluindo Sean Steur, de 18 anos, vindo do Ajax, o que levou Jaissle a pedir paciência em relação ao processo de adaptação deles.

    Ele continuou: "Você sabe que normalmente é preciso ter um tempo de adaptação, por isso eu disse que é preciso ter paciência com eles e dar esse tempo. É sempre um processo. Não devemos colocar muita pressão neles no começo. É um objetivo do clube trabalhar com jovens talentos, desenvolvê-los, e isso é bom de ver porque é uma identidade clara do clube.

    "Essa também é a razão pela qual estou aqui, porque estou acostumado a trabalhar com jovens talentos desde a minha época no Salzburg e também estou acostumado a trabalhar com estrelas na Arábia Saudita, então é uma grande combinação, e você pode construir algo em cima disso."

    Ao reconhecer a janela curta de preparação antes da estreia, o treinador destacou a necessidade de adaptação rápida e do apoio da torcida em St James' Park: "Você sabe, assim como eu, que precisamos ajustar as coisas em pouco tempo. O timing não foi ideal, mas no futebol nem sempre é possível ter o timing perfeito, então precisamos tirar o melhor disso. Em pouco tempo, precisamos ser eficientes, precisamos implementar a filosofia o máximo possível, como os rapazes devem entrar em campo e transmitir as mensagens.

    "Eles estão fazendo um trabalho incrível até agora. Estão realmente comprometidos, aprendem rápido, mas vai ser um processo. Com certeza não estaremos 100 por cento contra o Liverpool, mas com os torcedores ao nosso lado, com o apoio das arquibancadas, podemos fazer coisas especiais aqui em St James' Park. Eu já pude sentir isso nos amistosos."

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  • Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty

    Jogo de abertura testa a determinação

    O Newcastle recebe o Liverpool na abertura da Premier League de domingo com um retrospecto assustador, já que não vence há 19 jogos de liga contra o Liverpool (E5 D14). No entanto, o Newcastle segue invicto na rodada de abertura nas últimas quatro temporadas (V3 E1), desde a derrota por 4 a 2 para o West Ham em 2021-22. O confronto de destaque dará um teste imediato ao plano tático de Jaissle diante da torcida da casa.

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