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Donny Afroni

Traduzido por

Técnico do Napoli, Massimiliano Allegri faz previsão ousada sobre o título da Serie A ao definir as expectativas para a temporada do centenário

M. Allegri
Napoli
Campeonato Italiano

Massimiliano Allegri fez uma avaliação ousada do cenário da Serie A, afirmando que até oito equipes estão na briga pelo Scudetto nesta temporada. O experiente técnico também detalhou suas expectativas para uma histórica campanha de centenário no Stadio Diego Armando Maradona.

  • Allegri identifica oito candidatos ao título

    Allegri acredita que a temporada 2026-27 da Serie A será uma das mais competitivas da memória recente, apontando um grande grupo de oito clubes capazes de brigar pelo título. Embora reconheça que a atual campeã Inter continua sendo a referência para o restante da liga, o técnico do Napoli insistiu que a disputa pelo Scudetto está longe de ser um duelo entre apenas dois times.

    Em entrevista ao Sportmediaset, o ex-técnico da Juventus detalhou quais equipes ele espera ver nas primeiras posições da tabela. "A Inter é a favorita porque está com o troféu, mas haverá pelo menos oito equipes para ficar de olho", disse Allegri. "Além dos Nerazzurri e de nós, também Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta."

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  • AllegriGetty Images

    Pressão do centenário e metas europeias

    A importância da atual temporada não passa despercebida por Allegri, que entende que o centenário do clube traz uma camada extra de expectativa por parte da fiel torcida napolitana. O Napoli não está focado apenas no domínio doméstico, mas também se prepara para um calendário rigoroso que inclui um formato continental reformulado. O treinador fez questão de destacar a magnitude dos próximos 12 meses para o legado do clube.

    "Será um ano bonito e exigente, teremos de ser bons para nos mantermos na disputa na Serie A, na Champions League e na Coppa Italia", disse. "Na Champions League, porém, precisamos passar pela fase de grupo única e depois chegar aos playoffs ou às oitavas de final da melhor forma possível."

  • Preocupações defensivas e atualizações sobre lesões

    Apesar do otimismo, Allegri está lidando com um golpe significativo em sua linha defensiva após a lesão de longa duração de Alessandro Buongiorno. O internacional italiano deve ficar um longo período fora, forçando a comissão técnica a buscar soluções internas e aquisições recentes para manter a estabilidade na defesa.

    "É uma pena o caso de Buongiorno, que ficará fora até janeiro", lamentou o técnico. "De qualquer forma, tenho Marin e Rrahmani, Beukema está atrás, mas vai recuperar sua melhor forma, e, se necessário, também tenho Olivera. Estou confiante."

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    Exigindo mais de Hojlund

    No terço final, grande parte da atenção continua voltada para Rasmus Hojlund, o atacante de força física encarregado de liderar o ataque do Napoli. Allegri já fez comparações ambiciosas entre o dinamarquês e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, mas fez questão de lembrar rapidamente ao jovem centroavante que potencial precisa se transformar em produção concreta.

    A avaliação de Allegri sobre seu atacante de destaque foi ao mesmo tempo encorajadora e exigente, estabelecendo uma meta clara a ser alcançada pelo jogador se o Napoli quiser sustentar uma disputa pelo título contra os outros sete rivais que ele identificou. "Ele é um atacante muito físico, se esforça e tem vontade, mas precisa melhorar seu número de gols nesta temporada. Ele pode fazer isso, já que tem todo o potencial", disse Allegri.

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