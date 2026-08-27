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Técnico do Napoli, Massimiliano Allegri faz previsão ousada sobre o título da Serie A ao definir as expectativas para a temporada do centenário
Allegri identifica oito candidatos ao título
Allegri acredita que a temporada 2026-27 da Serie A será uma das mais competitivas da memória recente, apontando um grande grupo de oito clubes capazes de brigar pelo título. Embora reconheça que a atual campeã Inter continua sendo a referência para o restante da liga, o técnico do Napoli insistiu que a disputa pelo Scudetto está longe de ser um duelo entre apenas dois times.
Em entrevista ao Sportmediaset, o ex-técnico da Juventus detalhou quais equipes ele espera ver nas primeiras posições da tabela. "A Inter é a favorita porque está com o troféu, mas haverá pelo menos oito equipes para ficar de olho", disse Allegri. "Além dos Nerazzurri e de nós, também Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta."
- Getty Images
Pressão do centenário e metas europeias
A importância da atual temporada não passa despercebida por Allegri, que entende que o centenário do clube traz uma camada extra de expectativa por parte da fiel torcida napolitana. O Napoli não está focado apenas no domínio doméstico, mas também se prepara para um calendário rigoroso que inclui um formato continental reformulado. O treinador fez questão de destacar a magnitude dos próximos 12 meses para o legado do clube.
"Será um ano bonito e exigente, teremos de ser bons para nos mantermos na disputa na Serie A, na Champions League e na Coppa Italia", disse. "Na Champions League, porém, precisamos passar pela fase de grupo única e depois chegar aos playoffs ou às oitavas de final da melhor forma possível."
Preocupações defensivas e atualizações sobre lesões
Apesar do otimismo, Allegri está lidando com um golpe significativo em sua linha defensiva após a lesão de longa duração de Alessandro Buongiorno. O internacional italiano deve ficar um longo período fora, forçando a comissão técnica a buscar soluções internas e aquisições recentes para manter a estabilidade na defesa.
"É uma pena o caso de Buongiorno, que ficará fora até janeiro", lamentou o técnico. "De qualquer forma, tenho Marin e Rrahmani, Beukema está atrás, mas vai recuperar sua melhor forma, e, se necessário, também tenho Olivera. Estou confiante."
- AFP
Exigindo mais de Hojlund
No terço final, grande parte da atenção continua voltada para Rasmus Hojlund, o atacante de força física encarregado de liderar o ataque do Napoli. Allegri já fez comparações ambiciosas entre o dinamarquês e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, mas fez questão de lembrar rapidamente ao jovem centroavante que potencial precisa se transformar em produção concreta.
A avaliação de Allegri sobre seu atacante de destaque foi ao mesmo tempo encorajadora e exigente, estabelecendo uma meta clara a ser alcançada pelo jogador se o Napoli quiser sustentar uma disputa pelo título contra os outros sete rivais que ele identificou. "Ele é um atacante muito físico, se esforça e tem vontade, mas precisa melhorar seu número de gols nesta temporada. Ele pode fazer isso, já que tem todo o potencial", disse Allegri.
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