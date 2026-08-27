Técnico do Napoli, Massimiliano Allegri faz previsão ousada sobre o título da Serie A ao definir as expectativas para a temporada do centenário

Allegri acredita que a temporada 2026-27 da Serie A será uma das mais competitivas da memória recente, apontando um grande grupo de oito clubes capazes de brigar pelo título. Embora reconheça que a atual campeã Inter continua sendo a referência para o restante da liga, o técnico do Napoli insistiu que a disputa pelo Scudetto está longe de ser um duelo entre apenas dois times.

Em entrevista ao Sportmediaset, o ex-técnico da Juventus detalhou quais equipes ele espera ver nas primeiras posições da tabela. "A Inter é a favorita porque está com o troféu, mas haverá pelo menos oito equipes para ficar de olho", disse Allegri. "Além dos Nerazzurri e de nós, também Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta."