Enquanto Amorim tentava manter o foco no campo, o barulho em torno da possível saída de Leao está se tornando impossível de ignorar. Os relatos indicam que o Galatasaray já chegou a um acordo preliminar com o Milan por uma taxa na casa dos € 45 milhões, mais bônus. Enquanto isso, o Aston Villa segue firmemente na disputa, tendo supostamente proposto um lucrativo acordo de empréstimo no valor de € 8 milhões, com uma opção de compra obrigatória de € 42 milhões. A discrepância nas exigências salariais segue como um obstáculo, já que o jogador estaria buscando um pacote de € 12 milhões, mais adicionais, significativamente acima do que foi oferecido até agora.

Amorim não fugiu da realidade da situação e admitiu que uma mudança de ares pode ser necessária para o talentoso ponta. "Leao é um jogador muito, muito forte. Eu disse ao Leao e disse ao time: Leao é um jogador que, se estiver com a mentalidade certa, pode jogar em qualquer time do mundo, mas ele precisa ter a mentalidade certa. Às vezes você chega a um momento em que precisa ir para outro lugar, então nós estamos nesse momento. Vocês sabem melhor do que eu o que está acontecendo", explicou Amorim.

"Vamos esperar, focar no Venezia, porque ainda não falamos sobre Giovanni Stroppa, sobre como eles jogam, eles ganharam quase todos os jogos na Serie B, então estou muito preocupado com esta partida, a nossa primeira no San Siro. Prometo a vocês que, na próxima coletiva de imprensa, vou falar sobre o mercado com vocês. Vou explicar tudo."