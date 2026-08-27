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Técnico do Milan, Ruben Amorim solta bomba sobre Rafael Leao em meio à novela de transferência com Aston Villa e Galatasaray
Amorim deixa Leao fora do duelo com o Venezia
Apesar de o jogador estar treinando em Milanello, Amorim sugeriu que o ponta não está atualmente na condição ideal para contribuir com o time principal. A decisão vem em um momento de enorme especulação sobre o futuro do internacional português, com forte interesse vindo tanto da Premier League quanto da Super Lig turca. Amorim deixou claro que seu processo de seleção é baseado estritamente nos níveis de preparação e condição física, e não na reputação.
Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, Amorim explicou que Leao treinou apenas uma vez e não está tão fisicamente bem quanto seus companheiros de equipe. "Sobre os jogadores que vão estar envolvidos no jogo, vocês vão receber a lista de convocados. Leao teve uma sessão de treino conosco. Ele ainda não está realmente em forma em comparação com os outros. Ele não vai estar no jogo. Vou escolher os melhores", afirmou Amorim.
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Aston Villa e Galatasaray monitoram Leao
Enquanto Amorim tentava manter o foco no campo, o barulho em torno da possível saída de Leao está se tornando impossível de ignorar. Os relatos indicam que o Galatasaray já chegou a um acordo preliminar com o Milan por uma taxa na casa dos € 45 milhões, mais bônus. Enquanto isso, o Aston Villa segue firmemente na disputa, tendo supostamente proposto um lucrativo acordo de empréstimo no valor de € 8 milhões, com uma opção de compra obrigatória de € 42 milhões. A discrepância nas exigências salariais segue como um obstáculo, já que o jogador estaria buscando um pacote de € 12 milhões, mais adicionais, significativamente acima do que foi oferecido até agora.
Amorim não fugiu da realidade da situação e admitiu que uma mudança de ares pode ser necessária para o talentoso ponta. "Leao é um jogador muito, muito forte. Eu disse ao Leao e disse ao time: Leao é um jogador que, se estiver com a mentalidade certa, pode jogar em qualquer time do mundo, mas ele precisa ter a mentalidade certa. Às vezes você chega a um momento em que precisa ir para outro lugar, então nós estamos nesse momento. Vocês sabem melhor do que eu o que está acontecendo", explicou Amorim.
"Vamos esperar, focar no Venezia, porque ainda não falamos sobre Giovanni Stroppa, sobre como eles jogam, eles ganharam quase todos os jogos na Serie B, então estou muito preocupado com esta partida, a nossa primeira no San Siro. Prometo a vocês que, na próxima coletiva de imprensa, vou falar sobre o mercado com vocês. Vou explicar tudo."
Dura realidade para Fofana, Tomori e Gimenez
Leao não é o único nome de peso com futuro incerto sob o novo comando. Amorim deu uma atualização implacável sobre Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Fikayo Tomori, confirmando que eles não fazem parte de seus planos para a nova temporada. Esses jogadores não receberam números de camisa e foram informados de que serão impedidos de treinar com o elenco principal caso não consigam transferências para deixar o clube antes do fechamento da janela.
O técnico explicou a necessidade logística por trás da decisão, enfatizando que um elenco inchado prejudica a qualidade dos treinamentos. "Vocês sabem que alguns jogadores, mesmo que não deixem o clube, não farão parte da equipe porque é impossível. Não é porque eles são maus jogadores. São jogadores muito bons e pessoas muito boas, mas é impossível treinar durante a semana com 27 jogadores. Ninguém vai estar preparado, ninguém vai ficar satisfeito, então há alguns jogadores que, se ficarem, não farão parte do elenco. Mas temos uma responsabilidade e vamos oferecer toda a estrutura, tudo o que temos para cumprir nosso trabalho como clube", acrescentou Amorim.
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As atenções se voltam para a estreia no San Siro
Apesar do caos nas transferências, Amorim está desesperado para causar uma impressão positiva em seu primeiro jogo oficial em San Siro. Após uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Torino na rodada de abertura, o treinador quer que sua equipe mantenha a intensidade e mostre humildade contra um Venezia que ele respeita profundamente.
"Será um dia especial para mim. Vou sentir a responsabilidade de ser o técnico do Milan. Vou estar focado na partida, mas vou tentar aproveitar tudo. Será um jogo muito difícil. Precisamos ser inteligentes, humildes e estar dispostos a pressionar e correr muito. Precisamos administrar muito bem a bola. Eles vão tentar marcar por todo o campo: espero um bom jogo", destacou Amorim.
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