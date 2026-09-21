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Técnico do Milan, Ruben Amorim admite erros táticos do Manchester United e promete mudanças na formação
Adaptando-se a um novo desafio na Serie A
Após a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce no domingo, Amorim falou à Gazzetta dello Sport sobre sua recente evolução tática. O treinador passou por um difícil período de 14 meses no Manchester United, onde sua insistência em um esquema com três zagueiros acabou levando à sua demissão depois de vencer apenas 24 de suas 63 partidas.
No entanto, o AC Milan viu uma abordagem diferente. Depois de ajustar seu sistema para uma linha de quatro contra o Lecce, Amorim afirmou: "Não posso repetir meus erros de Manchester. Se não temos as características para jogar de uma determinada maneira, temos que nos adaptar."
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Encontrando liberdade em campo
O ajuste tático deu resultado imediatamente, com Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira balançando as redes em uma atuação dominante. Amorim expressou sua satisfação com a forma como o AC Milan executou o plano de jogo, afastando-se da estrutura rígida que definiu sua passagem pela Inglaterra.
"Uma grande vitória. Gostei da movimentação, especialmente da profundidade no ataque. Controlamos o jogo e lemos bem o adversário", explicou. "São momentos diferentes, mas estamos melhorando. Hoje os jogadores tiveram mais liberdade; nos últimos jogos estávamos um pouco estáticos demais, presos."
Gerenciando estrelas veteranas como Luka Modric
Embora o AC Milan tenha adotado essa nova flexibilidade, Amorim indicou que seu esquema tradicional não foi completamente abandonado. "Vamos voltar a construir com três, mas vamos ver. Aqui na Itália, os treinadores são muito bons, especialmente em pressionar outras equipes no mano a mano", acrescentou.
O treinador também está adaptando sua abordagem para maximizar o impacto do veterano meio-campista Luka Modric. Reconhecendo os pontos fortes únicos do jogador, Amorim observou: "Com Modric, precisamos ter a bola por muito tempo, mas ele está pronto para jogar todos os jogos de que precisarmos. Se jogarmos apenas em transições, isso não é bom para ele."
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O que vem a seguir para o Milan?
O AC Milan segue invicto na Serie A, ocupa a quinta colocação na tabela e está a apenas dois pontos da líder Roma após cinco jogos. Amorim agora tentará dar sequência a esse momento positivo enquanto sua equipe se prepara para os próximos compromissos nacionais. O elenco precisa continuar se adaptando à sua filosofia flexível enquanto busca entrar firme na briga pelo título nesta temporada.
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