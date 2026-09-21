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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Técnico do Milan, Ruben Amorim admite erros táticos do Manchester United e promete mudanças na formação

Rúben Amorim
Milan
Manchester United
Campeonato Italiano
Premier League

Ruben Amorim admitiu abertamente que não pode se dar ao luxo de repetir os erros táticos teimosos que cometeu durante sua difícil passagem de 14 meses pelo Manchester United. Agora no comando do Milan, o técnico português está adotando uma nova flexibilidade. Ele agora está adaptando seu sistema característico para se adequar ao elenco após um impressionante início invicto na campanha da Serie A.

  • Adaptando-se a um novo desafio na Serie A

    Após a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce no domingo, Amorim falou à Gazzetta dello Sport sobre sua recente evolução tática. O treinador passou por um difícil período de 14 meses no Manchester United, onde sua insistência em um esquema com três zagueiros acabou levando à sua demissão depois de vencer apenas 24 de suas 63 partidas.

    No entanto, o AC Milan viu uma abordagem diferente. Depois de ajustar seu sistema para uma linha de quatro contra o Lecce, Amorim afirmou: "Não posso repetir meus erros de Manchester. Se não temos as características para jogar de uma determinada maneira, temos que nos adaptar."

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    Encontrando liberdade em campo

    O ajuste tático deu resultado imediatamente, com Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira balançando as redes em uma atuação dominante. Amorim expressou sua satisfação com a forma como o AC Milan executou o plano de jogo, afastando-se da estrutura rígida que definiu sua passagem pela Inglaterra.

    "Uma grande vitória. Gostei da movimentação, especialmente da profundidade no ataque. Controlamos o jogo e lemos bem o adversário", explicou. "São momentos diferentes, mas estamos melhorando. Hoje os jogadores tiveram mais liberdade; nos últimos jogos estávamos um pouco estáticos demais, presos."

  • Gerenciando estrelas veteranas como Luka Modric

    Embora o AC Milan tenha adotado essa nova flexibilidade, Amorim indicou que seu esquema tradicional não foi completamente abandonado. "Vamos voltar a construir com três, mas vamos ver. Aqui na Itália, os treinadores são muito bons, especialmente em pressionar outras equipes no mano a mano", acrescentou.

    O treinador também está adaptando sua abordagem para maximizar o impacto do veterano meio-campista Luka Modric. Reconhecendo os pontos fortes únicos do jogador, Amorim observou: "Com Modric, precisamos ter a bola por muito tempo, mas ele está pronto para jogar todos os jogos de que precisarmos. Se jogarmos apenas em transições, isso não é bom para ele."

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    O que vem a seguir para o Milan?

    O AC Milan segue invicto na Serie A, ocupa a quinta colocação na tabela e está a apenas dois pontos da líder Roma após cinco jogos. Amorim agora tentará dar sequência a esse momento positivo enquanto sua equipe se prepara para os próximos compromissos nacionais. O elenco precisa continuar se adaptando à sua filosofia flexível enquanto busca entrar firme na briga pelo título nesta temporada.

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