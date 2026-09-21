Técnico do Milan, Ruben Amorim admite erros táticos do Manchester United e promete mudanças na formação

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce no domingo, Amorim falou à Gazzetta dello Sport sobre sua recente evolução tática. O treinador passou por um difícil período de 14 meses no Manchester United, onde sua insistência em um esquema com três zagueiros acabou levando à sua demissão depois de vencer apenas 24 de suas 63 partidas.

No entanto, o AC Milan viu uma abordagem diferente. Depois de ajustar seu sistema para uma linha de quatro contra o Lecce, Amorim afirmou: "Não posso repetir meus erros de Manchester. Se não temos as características para jogar de uma determinada maneira, temos que nos adaptar."