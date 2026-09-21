Técnico do Marseille, Bruno Genesio, critica "falta de maturidade" após derrota no Le Classique deixar gigante na zona de rebaixamento da Ligue 1

Apesar de ver sua equipe empatar com um momento de brilhantismo de Angel Gomes, Genesio criticou a queda imediata de concentração que levou ao gol da vitória de Marquinhos e a um cartão vermelho para Timothy Weah. O técnico rejeitou abertamente os elogios após a partida, insistindo que fracassar repetidamente em aproveitar o momento é inaceitável.

Desabafando com os repórteres na entrevista coletiva após o jogo, Genesio afirmou: "Estou ficando um pouco cansado de repetir as mesmas coisas. Não podemos ficar satisfeitos com uma derrota por 2 a 1, especialmente cometendo os mesmos erros. Não aprendemos com os nossos erros.

"Não tenho nada a reprovar aos meus jogadores contra o melhor time da Europa. Se nos contentarmos com as nossas derrotas, não vamos avançar. Deveríamos ter usado os jogos anteriores para nos mantermos neste jogo."