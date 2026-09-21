AFP
Traduzido por
Técnico do Marseille, Bruno Genesio, critica "falta de maturidade" após derrota no Le Classique deixar gigante na zona de rebaixamento da Ligue 1
Falhas custosas aprofundam a crise
Uma frustração profunda tomou conta de Genesio depois de ver sua equipe sofrer mais um duro golpe contra o arquirrival PSG no Velodrome, na noite de domingo. O técnico do Marseille destacou a incapacidade de seus jogadores de aprender com erros do passado, já que falhas idênticas voltaram a aparecer em momentos decisivos. Esse resultado prejudicial expôs ainda mais a frágil mentalidade competitiva do elenco, deixando o clube afundado na zona de rebaixamento da Ligue 1.
- PsnewZ
Técnico critica fragilidade mental
Apesar de ver sua equipe empatar com um momento de brilhantismo de Angel Gomes, Genesio criticou a queda imediata de concentração que levou ao gol da vitória de Marquinhos e a um cartão vermelho para Timothy Weah. O técnico rejeitou abertamente os elogios após a partida, insistindo que fracassar repetidamente em aproveitar o momento é inaceitável.
Desabafando com os repórteres na entrevista coletiva após o jogo, Genesio afirmou: "Estou ficando um pouco cansado de repetir as mesmas coisas. Não podemos ficar satisfeitos com uma derrota por 2 a 1, especialmente cometendo os mesmos erros. Não aprendemos com os nossos erros.
"Não tenho nada a reprovar aos meus jogadores contra o melhor time da Europa. Se nos contentarmos com as nossas derrotas, não vamos avançar. Deveríamos ter usado os jogos anteriores para nos mantermos neste jogo."
Chefe desafiante rejeita renúncia
Uma quarta derrota em cinco partidas deixou o gigante francês entre os três últimos colocados em um estágio inicial da campanha pela primeira vez desde a temporada 2011-12. Apesar do escrutínio cada vez maior, o técnico se recusou a aceitar qualquer sensação de conforto por causa de uma derrota por margem mínima.
Ao abordar as falhas persistentes de sua equipe em campo, Genesio acrescentou: "Estou aqui para vencer partidas, não para ser elogiado após derrotas. Continuamos perdendo com os mesmos erros, isso é frustrante. O elenco deu mais do que tudo contra o melhor time da Europa. Nas últimas 3-4 semanas, tem sido o mesmo problema recorrente: falta de concentração, falta de maturidade. Fizemos o que era necessário defensivamente, na nossa saída de bola. Se tivéssemos sofrido um golaço, teríamos aplaudido... Mas, aqui, uma derrota honrosa não me satisfaz."
Descartando especulações sobre sua posição, ao mesmo tempo em que reafirmava seu compromisso com o cargo, Genesio declarou: "Não há pensamento de renunciar. Vou conversar com meus jogadores e com minha diretoria. Meu foco está em fazer este time evoluir."
- AFP
Luta contra o rebaixamento testa a determinação
Genesio enfrenta uma tarefa difícil para reconstruir a resiliência mental de seu elenco após um início preocupante. A suspensão de Weah vai forçar uma reformulação defensiva antes do duelo pela sexta rodada. Agora, o Marseille precisa interromper rapidamente essa sequência negativa para somar pontos cruciais e sair da zona de rebaixamento da Ligue 1.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.