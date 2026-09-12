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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Técnico do Manchester United, Michael Carrick rebate Elliot Anderson após declaração de 'reis de Manchester' antes de clássico contra o Manchester City

M. Carrick
Manchester United
E. Anderson
Manchester City
Manchester United x Manchester City
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, riu das sugestões do meio-campista do Manchester City, Elliot Anderson, de que o lado azul da cidade reina absoluto no momento. O comandante do Manchester United se prepara para um clássico de alto risco que pode definir as aspirações de sua equipe para o restante da temporada.

  • Anderson provoca drama no clássico

    A transferência de verão de Anderson, por £ 116 milhões (US$ 156 mi), do Nottingham Forest para o Etihad Stadium veio acompanhada de declarações ousadas. O meio-campista irritou a metade vermelha da cidade ao declarar os Sky Blues como os governantes absolutos de Manchester, sentimento que o site oficial do City abraçou com entusiasmo ao escrever a palavra 'rei' com inicial maiúscula.

    O United não termina acima de seu rival ferrenho na Premier League desde a campanha 2012-13. O City acumulou títulos nacionais e europeus nesse período, levantando sete títulos da liga e um troféu da Champions League, o que contrasta fortemente com a coleção mais modesta do United.

    Apesar do aumento da diferença em troféus, os confrontos diretos recentes seguiram relativamente competitivos. O United garantiu sete vitórias e três empates em seus últimos 20 encontros pela liga contra o gigante do Etihad.


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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Técnicos entram em choque por causa de alegação sobre "Kings"

    A estreia do meio-campista em um clássico, tão aguardada, foi alimentada por sua própria declaração recente: "Tem sido um dos maiores clássicos do mundo. E, desde que me conheço por gente, o City tem sido o rei de Manchester."

    O técnico do City, Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no verão, rapidamente saiu em defesa de sua contratação de peso, apontando para o espantoso sucesso recente do clube. "Provavelmente o motivo de Elliot ter dito isso é porque ele cresceu nos últimos 15 anos", explicou Maresca. "Acho que o Manchester City foi inacreditável pelo que conquistou. Então foi normal o Elliot dizer isso... Para mim, o motivo de Elliot ter dito isso é porque, quando ele cresceu, o Manchester City era dominante."

    Questionado sobre a provocação, Carrick rejeitou a ideia de forma direta, com um sorriso irônico. "Definitivamente não vou usar essa frase, de jeito nenhum", rebateu o técnico do United.

    Apesar de descartar o rótulo, Carrick reconheceu a realidade da supremacia do City. "Eu entendo", admitiu. "Somos humildes e realistas o suficiente para saber de onde viemos na história recente."


  • Mudança de expectativas em Old Trafford

    A passagem anterior de Carrick em caráter permanente contou com uma memorável vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City de Guardiola, mas o técnico inglês está de olho em um progresso sustentado, e não em triunfos isolados. O retorno à principal competição de clubes da Europa é visto como apenas o começo para seu elenco.

    "É bom, de certa forma, que a expectativa tenha mudado", observou Carrick. "De repente, estão sendo cobradas coisas diferentes de nós em relação ao que talvez fosse cobrado há alguns meses. Estamos na Champions League, e isso por si só mostra os passos que demos."

    O técnico do Manchester United está determinado a transformar seu time em um candidato permanente a títulos. "Agora, trata-se da próxima etapa", acrescentou. "Precisamos, e queremos, ser melhores, e queremos disputar mais. É onde estamos. Isso não significa que não possamos e que não vamos. Significa que ainda esperamos, acreditamos e temos a expectativa de que podemos e devemos estar lá, mas eu entendo o quadro geral."


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  • Diminuindo a diferença no clássico

    O United chega ao duelo de domingo cinco pontos atrás do time de Maresca na tabela da Premier League. A partida oferece ao time de Carrick uma oportunidade de ouro para golpear seus rivais da cidade e provar que pode brigar pelo principal título.

    Elogiando a recente atuação do City no meio de semana pela competição europeia, Carrick manteve a confiança no caminho de sua própria equipe. “Achei que eles foram muito profissionais contra o Porto naquela noite", observou. "Eles são uma equipe muito boa. Sabemos que temos de fazer uma boa atuação e acertar muitas coisas para conseguir um resultado."

    Carrick acrescentou: "Acho que construímos confiança ao longo de um período. Sinto que estamos melhorando o tempo todo, e isso nos ajuda. É um grande jogo, é um jogo importante, há muita coisa em jogo. Estamos ansiosos por isso. Temos um curto espaço de tempo para nos recuperar e nos preparar, mas vamos aproveitar isso ao máximo."

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