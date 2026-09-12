A estreia do meio-campista em um clássico, tão aguardada, foi alimentada por sua própria declaração recente: "Tem sido um dos maiores clássicos do mundo. E, desde que me conheço por gente, o City tem sido o rei de Manchester."

O técnico do City, Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no verão, rapidamente saiu em defesa de sua contratação de peso, apontando para o espantoso sucesso recente do clube. "Provavelmente o motivo de Elliot ter dito isso é porque ele cresceu nos últimos 15 anos", explicou Maresca. "Acho que o Manchester City foi inacreditável pelo que conquistou. Então foi normal o Elliot dizer isso... Para mim, o motivo de Elliot ter dito isso é porque, quando ele cresceu, o Manchester City era dominante."

Questionado sobre a provocação, Carrick rejeitou a ideia de forma direta, com um sorriso irônico. "Definitivamente não vou usar essa frase, de jeito nenhum", rebateu o técnico do United.

Apesar de descartar o rótulo, Carrick reconheceu a realidade da supremacia do City. "Eu entendo", admitiu. "Somos humildes e realistas o suficiente para saber de onde viemos na história recente."



