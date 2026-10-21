Com o principal artilheiro Erling Haaland poupado no banco de reservas após um susto com lesão, Maresca deu uma oportunidade ao jovem atacante Floyd Samba e liberdade de movimentação a Cherki. O atacante francês de 23 anos correspondeu à confiança em meados do segundo tempo, enganando seu marcador com uma finta desconcertante antes de acertar uma finalização rasteira e precisa no canto do gol.

Ao comentar o lance decisivo do francês e sua atuação como um todo, Maresca disse, segundo o site oficial do clube: "Acho que Rayan, assim como os outros, fez uma boa partida. Ele teve impacto em alguns momentos, como no gol. Sabemos que podemos esperar qualquer coisa de Rayan a qualquer momento."