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Técnico do Manchester City, Enzo Maresca minimiza rumores sobre Bola de Ouro para Rayan Cherki e ressalta que “este é um esporte coletivo” após vitória convincente na Europa
Donos da casa atropelam os campeões gregos
Maresca viu sua equipe dar uma aula arrasadora de futebol ofensivo no Etihad Stadium e recolocar sua campanha europeia nos trilhos. Phil Foden marcou três gols em uma atuação magnífica e deu o passe para a bela finalização de Cherki, enquanto Elliot Anderson, contratado no verão, marcou seu primeiro gol pelo clube. Stavros Pilios reduziu momentaneamente a desvantagem dos visitantes pela metade ao marcar o primeiro gol que os gigantes ingleses já sofreram contra um adversário grego.
- Action Plus
Técnico elogia talento imprevisível
Com o principal artilheiro Erling Haaland poupado no banco de reservas após um susto com lesão, Maresca deu uma oportunidade ao jovem atacante Floyd Samba e liberdade de movimentação a Cherki. O atacante francês de 23 anos correspondeu à confiança em meados do segundo tempo, enganando seu marcador com uma finta desconcertante antes de acertar uma finalização rasteira e precisa no canto do gol.
Ao comentar o lance decisivo do francês e sua atuação como um todo, Maresca disse, segundo o site oficial do clube: "Acho que Rayan, assim como os outros, fez uma boa partida. Ele teve impacto em alguns momentos, como no gol. Sabemos que podemos esperar qualquer coisa de Rayan a qualquer momento."
União no vestiário ofusca os prêmios
O gol marcado com precisão na terça-feira elevou a marca de Cherki a seis gols em 11 jogos em todas as competições nesta temporada, além de quatro gols e duas assistências no campeonato e um gol na Copa da Liga.
O início de temporada brilhante já alimentou especulações de que o ex-meia do Lyon poderia um dia disputar os principais prêmios individuais do futebol. O técnico italiano, porém, tratou de encerrar a discussão e manter o foco no grupo.
Questionado se Cherki poderia conquistar a Bola de Ouro no futuro, o treinador acrescentou: "Não sei. A única coisa que posso dizer é que este é um esporte coletivo, não individual. Erling [Haaland] é um grande jogador, assim como Rayan e Elliot. Temos que pensar nos 20/25 jogadores do elenco."
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Um desafio difícil no cenário nacional vem a seguir
A reação contundente mantém o City firme na disputa pela classificação direta à fase eliminatória da Champions League. As atenções agora se voltam para a Premier League, na hora do almoço de sábado, quando o time de Maresca viaja para enfrentar um Aston Villa em boa fase no Villa Park. Os gigantes de Manchester precisarão que seus principais jogadores, revigorados, rendam ao máximo para manter o início de temporada sem tropeços nas competições nacionais em meio a um calendário desgastante no outono.
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