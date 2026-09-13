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Técnico do Liverpool, Andoni Iraola revela o motivo tático para a mudança repentina de função de Bradley Barcola após empate com o Fulham
Evolução tática e flexibilidade posicional
Depois de atuar pela direita no triunfo europeu no meio de semana, o francês foi deslocado para a esquerda em sua estreia completa na Premier League. Iraola foi rápido em descartar qualquer sugestão de que seus pontas estejam presos a um único lado do campo, enfatizando uma abordagem tática fluida. O ex-jogador do PSG é esperado como uma arma versátil no arsenal do Liverpool ao longo da temporada, já que
Ao explicar a decisão específica de mudar Barcola de lado, Iraola afirmou: "Acho que já disse isso muitas vezes: temos quatro pontas e provavelmente, antes da temporada, todo mundo diria que tínhamos mais pontas esquerdos do que pontas direitos, porque eles jogaram mais ali. Todos os pontas vão jogar pela direita e pela esquerda, dependendo dos confrontos, dependendo de onde achamos que eles vão ser mais perigosos, dependendo às vezes das exigências defensivas, dependendo do que sentimos, do que analisamos. Acho que o Bradley, acho que todos eles, os quatro, já jogaram dos dois lados, e vai ser assim durante toda a temporada."
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O potencial e o desenvolvimento físico de Barcola
Apesar da falta de gols em Anfield, Iraola encontrou motivos para otimismo na atuação de Barcola. O jovem francês, que chegou com altas expectativas, mostrou lampejos de sua qualidade pela ponta esquerda depois de atuar pelo lado oposto no confronto do meio de semana contra o Atlético de Madrid. Iraola fez questão de destacar que o ponta ainda está se adaptando às exigências físicas do futebol inglês após um período de preparação prejudicado.
"Acho que com Bradley também estamos construindo a condição física dele porque ele não teve nenhum minuto na pré-temporada e acho que há uma boa parte em que hoje ele jogou, acho, um pouco mais até do que há três dias contra o Atlético de Madrid", afirmou Iraola.
"Ele teve uma boa chance no segundo poste; bloquearam a finalização, mas ele chegou bem. Provavelmente sabemos que ele tem mais, mas agora é uma questão de dar minutos a ele, continuar construindo sua confiança e ele é um jogador que vai nos dar mais."
A disputa de Endo por vaga e a solidez defensiva
O treinador também esclareceu a situação atual de Wataru Endo, que tem encontrado dificuldade para conseguir oportunidades como titular nas partidas recentes. Com um meio-campo cheio, com nomes como Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, o internacional japonês enfrenta forte concorrência interna. Apesar dos minutos limitados, Iraola sustentou que o experiente meio-campista continua sendo um membro valorizado do elenco e será necessário à medida que a lista de jogos se intensificar.
"Acho que Wata perdeu uma parte considerável da pré-temporada. Acho que ele ainda não está no seu melhor, mas está treinando muito bem. O problema é que, à frente dele na posição, tenho muitos jogadores. Ele está competindo com muitos jogadores porque também estamos dando minutos para testar Ryan, Alexis, Dom, jogadores que estou escolhendo agora. Mas Wata é definitivamente um jogador de quem eu gosto e com certeza terá os seus momentos", disse.
- AFP
Conforto de casa e olhando para o futuro
Embora um empate em casa raramente seja celebrado em um clube da grandeza do Liverpool, Iraola foi categórico ao afirmar que a atmosfera em Anfield não é o problema. O treinador segue confiante de que o apoio da torcida será um fator decisivo assim que a equipe voltar a encontrar seu ritmo.
"Não senti isso, não senti isso três dias atrás contra o Atletico Madrid. Prefiro jogar em casa, com certeza. Prefiro estar em casa. Não podemos encontrar as razões fora, temos que encontrar as razões dentro de campo, em nós. Sabemos que, se pressionarmos, as pessoas estarão conosco. Isso é 100 por cento", concluiu Iraola,
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