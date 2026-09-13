Apesar da falta de gols em Anfield, Iraola encontrou motivos para otimismo na atuação de Barcola. O jovem francês, que chegou com altas expectativas, mostrou lampejos de sua qualidade pela ponta esquerda depois de atuar pelo lado oposto no confronto do meio de semana contra o Atlético de Madrid. Iraola fez questão de destacar que o ponta ainda está se adaptando às exigências físicas do futebol inglês após um período de preparação prejudicado.

"Acho que com Bradley também estamos construindo a condição física dele porque ele não teve nenhum minuto na pré-temporada e acho que há uma boa parte em que hoje ele jogou, acho, um pouco mais até do que há três dias contra o Atlético de Madrid", afirmou Iraola.

"Ele teve uma boa chance no segundo poste; bloquearam a finalização, mas ele chegou bem. Provavelmente sabemos que ele tem mais, mas agora é uma questão de dar minutos a ele, continuar construindo sua confiança e ele é um jogador que vai nos dar mais."