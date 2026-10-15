Nyoni alcançou um marco importante em sua carreira em ascensão na noite de quarta-feira. O jogador de 19 anos foi titular pela primeira vez na Champions League durante a vitória contundente do Liverpool por 6 a 3 fora de casa sobre o LASK. A partida, marcada por muitos gols, foi a oportunidade perfeita para o jovem mostrar por que é considerado uma das promessas mais empolgantes em desenvolvimento no momento em Anfield.

A atuação na Áustria marcou a 26ª partida oficial de Nyoni pelo clube de Merseyside desde sua estreia no time principal. Depois de estrear como profissional em fevereiro de 2024, o meio-campista vem se integrando gradualmente ao elenco principal. Sua passagem das categorias de base para o cenário europeu foi conduzida com cuidado, mas o desempenho contra o LASK sugere que ele está pronto para assumir responsabilidades ainda maiores no futebol continental.