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Técnico do Liverpool, Andoni Iraola lança grande desafio à promessa Trey Nyoni após marca na Champions League
Avanço na Champions League na Áustria
Nyoni alcançou um marco importante em sua carreira em ascensão na noite de quarta-feira. O jogador de 19 anos foi titular pela primeira vez na Champions League durante a vitória contundente do Liverpool por 6 a 3 fora de casa sobre o LASK. A partida, marcada por muitos gols, foi a oportunidade perfeita para o jovem mostrar por que é considerado uma das promessas mais empolgantes em desenvolvimento no momento em Anfield.
A atuação na Áustria marcou a 26ª partida oficial de Nyoni pelo clube de Merseyside desde sua estreia no time principal. Depois de estrear como profissional em fevereiro de 2024, o meio-campista vem se integrando gradualmente ao elenco principal. Sua passagem das categorias de base para o cenário europeu foi conduzida com cuidado, mas o desempenho contra o LASK sugere que ele está pronto para assumir responsabilidades ainda maiores no futebol continental.
- AFP
Iraola exige disciplina tática
Antes do próximo confronto com o Brentford pela Premier League, Andoni Iraola elogiou a maturidade demonstrada pelo jovem meio-campista. O técnico do Liverpool observou que, apesar da idade e da experiência relativamente limitada na primeira divisão, Nyoni tem uma compreensão tática muito acima do esperado para sua idade. Os comentários do treinador refletem uma confiança cada vez maior na capacidade do jogador de executar planos de jogo complexos contra adversários de alto nível.
“Acho que Trey é um jogador muito maduro, apesar de ser muito jovem e ter poucos minutos no time principal. Ele entende muito bem as situações, entende muito bem o jogo. Taticamente, acho que ele é muito inteligente. Mas precisa continuar dando os passos na direção certa. Confio nele”, disse Iraola ao site oficial do clube.
Versatilidade e disputa por espaço no elenco
Iraola está claramente satisfeito com a evolução do jogador formado nas categorias de base, mas também teve o cuidado de evitar que ele se acomode. O técnico do Liverpool detalhou ainda o que espera de Nyoni, especialmente em relação ao seu papel no elenco e à capacidade de atuar em diferentes posições. “Ele participou, acho, da maioria dos últimos jogos, mas precisa manter esse nível de desempenho e de dedicação nos treinos”, explicou Iraola.
A versatilidade é outro aspecto que o técnico valoriza em Nyoni. Seja atuando à frente da defesa ou em uma função mais avançada na criação, o adolescente precisa estar pronto para qualquer situação. “Se tiver que jogar como camisa 6 ou como camisa 8, se tiver que jogar um minuto, se não tiver que jogar, se tiver que começar como titular e disputar a partida inteira, como ontem, ele precisa estar pronto e também pressionar os outros meio-campistas”, acrescentou o treinador.
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Formando as futuras estrelas em Anfield
A integração de jovens jogadores segue como um dos pilares centrais da estratégia do Liverpool, e Iraola está satisfeito ao ver que esse caminho vem dando resultados. Ver um jogador de 19 anos se sair bem em uma competição tão exigente quanto a Champions League dá um impulso a todo o clube. Isso confirma o trabalho realizado nas categorias de base e mostra que a transição das equipes de base para o elenco principal funciona bem.
Para Iraola, contar com jovens talentos capazes de entrar em campo a qualquer momento é fundamental para o sucesso do clube a longo prazo. “E acho que é muito bom para nós podermos colocar esses jovens jogadores com pouca experiência em campo e eles conseguirem atuar em uma competição como a Champions League ou na Premier League”, concluiu Iraola.
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