Depois de sofrer uma lesão na região lombar durante a pré-temporada, Chiesa só voltou a treinar com o time principal nesta semana. No entanto, o atacante já enfrenta uma batalha muito difícil para impressionar seu novo técnico.

Segundo o veículo italiano Calcio Mercato, Iraola deu um ultimato direto ao atacante. O ex-Juventus teria sido orientado a "fazer as malas" se não conseguir entrar rapidamente nos planos do técnico para o time principal.

Essa dura realidade vem após sua recente exclusão da lista europeia do Liverpool ao lado de Endo. É uma situação familiar para o italiano, que inicialmente ficou fora da lista na temporada passada antes de substituir o lesionado Giovanni Leoni em setembro.