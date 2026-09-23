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Técnico do Liverpool, Andoni Iraola faz ultimato BRUTAL de transferência ao atacante de £ 12,5 milhões Federico Chiesa
Iraola toma decisões implacáveis no elenco
Iraola está há apenas três meses no cargo de técnico do Liverpool, mas o espanhol já está tomando decisões sem concessões sobre o elenco. O meio-campista Wataru Endo foi recentemente colocado na lista de cortes antes de janeiro, depois de não ter jogado um único minuto nesta temporada.
Agora, Chiesa se vê em uma situação igualmente delicada. O ponta de 28 anos também foi completamente excluído da lista de Iraola para a Champions League e luta ativamente para salvar sua carreira em Anfield.
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Chiesa foi orientado a fazer as malas
Depois de sofrer uma lesão na região lombar durante a pré-temporada, Chiesa só voltou a treinar com o time principal nesta semana. No entanto, o atacante já enfrenta uma batalha muito difícil para impressionar seu novo técnico.
Segundo o veículo italiano Calcio Mercato, Iraola deu um ultimato direto ao atacante. O ex-Juventus teria sido orientado a "fazer as malas" se não conseguir entrar rapidamente nos planos do técnico para o time principal.
Essa dura realidade vem após sua recente exclusão da lista europeia do Liverpool ao lado de Endo. É uma situação familiar para o italiano, que inicialmente ficou fora da lista na temporada passada antes de substituir o lesionado Giovanni Leoni em setembro.
Uma fase miserável em Merseyside
A passagem de Chiesa pela Premier League tem sido extremamente decepcionante desde que ele foi contratado por Arne Slot no verão de 2024. Trazido como uma opção para o ataque, esperava-se que ele desempenhasse um papel fundamental no Liverpool.
Em vez disso, sua passagem por Anfield foi fortemente marcada pela má fase e por problemas físicos persistentes. O ponta conseguiu marcar apenas cinco gols em 50 partidas pelo clube, sem corresponder à promessa inicial.
Justamente quando o atacante esperava viver um novo começo sob um novo comando técnico, sua lesão na pré-temporada comprometeu severamente suas chances de impressionar Iraola nos treinamentos.
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De olho na janela de janeiro
Chiesa segue vinculado ao Liverpool por um contrato de longa duração que expira em junho de 2028. No entanto, uma saída pode se concretizar já na próxima janela de transferências de janeiro.
O jogador de 28 anos alimenta fortes ambições de voltar à seleção da Itália de Roberto Mancini, um objetivo que exigirá tempo de jogo regular. Se não conseguir entrar no time titular do Liverpool, uma saída parece inevitável.
Nesse caso, o Liverpool deve tentar recuperar o máximo possível dos £ 12,5 milhões que pagou por ele há pouco mais de dois anos. Por enquanto, Chiesa precisa provar rapidamente seu valor em Merseyside.
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