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Muhammad Zaki

Traduzido por

Técnico do Liverpool, Andoni Iraola faz apelo urgente por "ajuda" aos atacantes em má fase após frustração contra o Fulham

A. Iraola
Liverpool
Fulham
Liverpool x Fulham
Premier League
Liverpool x Tottenham
Carabao Cup

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, fez um desafio público ao seu ataque, exigindo que dê mais apoio a um meio-campo que tem sido muito criticado. O comandante do Liverpool quer uma resposta imediata depois de sua equipe ficar em um frustrante empate sem gols com o Fulham em Anfield, no sábado.

  • Iraola cobra responsabilidade defensiva coletiva

    Na esteira de uma atuação sem brilho contra o Fulham, Iraola fez um apelo claro por "ajuda" aos seus jogadores de ataque. Embora os holofotes estejam voltados para as supostas falhas do meio-campo, o técnico basco insiste que a responsabilidade de recuperar a bola começa lá na frente, no ponto mais alto do campo.

    "Precisamos recuperar a bola o mais alto possível porque isso torna a parte ofensiva muito mais fácil", disse o técnico do Liverpool durante uma coletiva de imprensa. "Temos situações para atacar no um contra um. É mais do que o meio-campo. Quando fomos bons coletivamente, os meio-campistas pareceram muito melhores e recuperaram mais bolas. Estamos ajudando mais eles a vencer os duelos. Quando os jogadores da frente fazem muito bem o seu trabalho, então os meio-campistas parecem bem."


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  • imago-sport-1081199562.jpgEvery Second Media

    Dupla de meio-campo sob análise

    As críticas após o empate com o Fulham foram direcionadas em grande parte a Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch. Os dois meio-campistas tiveram dificuldades para impor domínio físico no jogo, algo destacado pelas estatísticas, que mostraram que a dupla venceu apenas três dos 14 duelos somados.

    "Se estamos permitindo que eles defendam no um contra um o tempo todo e não estamos sendo agressivos, então nossos defensores também vão ter dificuldades", explicou Iraola aos repórteres. "Se os jogadores à sua frente estão fazendo o trabalho, então os meio-campistas parecem melhores. É algo mais coletivo. Essa é a ajuda que temos de dar aos nossos defensores e meio-campistas para que todos pareçam melhores, mais inteligentes e em posições melhores."


  • Rodízio esperado para duelo da Copa da Liga Inglesa

    O Liverpool não tem muito tempo para lamentar as frustrações na Premier League, já que se prepara para receber o Tottenham Hotspur na terceira rodada da Carabao Cup, na noite de terça-feira. Com o calendário ficando mais apertado, a partida contra o time de Roberto De Zerbi representa o terceiro compromisso dos Reds em apenas sete dias.

    "Estou muito feliz com o elenco", disse ele ao ser questionado sobre possíveis mudanças para o jogo da copa. "Valorizo muito os jogadores que temos. Se vencemos jogos, o elenco parece fantástico; se não vencemos, então há problemas ou algo assim. Amanhã veremos jogadores que ainda não vimos, e estou ansioso para vê-los. Eles podem nos ajudar e ainda não tiveram a chance."


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Encontrando o equilíbrio certo em Anfield

    O empate sem gols contra o Fulham veio depois de uma série de atuações em alta intensidade, mas Iraola já havia citado uma "falta de frescor" como motivo para a queda de qualidade. Enquanto o clube encara uma agenda cheia no outono, o técnico busca um equilíbrio entre o brilho ofensivo e a entrega defensiva que, na visão dele, está faltando no momento.

    O próximo duelo com o Tottenham será um teste decisivo para a profundidade do elenco e para a capacidade da equipe de executar os gatilhos de pressão de Iraola. Se os atacantes atenderem ao pedido de ajuda do treinador e conseguirem atrapalhar a saída de bola do adversário, isso aliviará a pressão sobre Szoboszlai e Gravenberch, permitindo que eles ditem o jogo em vez de estarem constantemente correndo atrás.

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