Técnico do Liverpool, Andoni Iraola faz apelo urgente por "ajuda" aos atacantes em má fase após frustração contra o Fulham

Na esteira de uma atuação sem brilho contra o Fulham, Iraola fez um apelo claro por "ajuda" aos seus jogadores de ataque. Embora os holofotes estejam voltados para as supostas falhas do meio-campo, o técnico basco insiste que a responsabilidade de recuperar a bola começa lá na frente, no ponto mais alto do campo.

"Precisamos recuperar a bola o mais alto possível porque isso torna a parte ofensiva muito mais fácil", disse o técnico do Liverpool durante uma coletiva de imprensa. "Temos situações para atacar no um contra um. É mais do que o meio-campo. Quando fomos bons coletivamente, os meio-campistas pareceram muito melhores e recuperaram mais bolas. Estamos ajudando mais eles a vencer os duelos. Quando os jogadores da frente fazem muito bem o seu trabalho, então os meio-campistas parecem bem."



