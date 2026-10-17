Ao comentar as duas lesões, o técnico observou que elas ocorreram em circunstâncias diferentes. “Foram casos diferentes. Dom voltou a sentir a mesma lesão. Não é uma lesão nova e provavelmente ainda não estava suficientemente recuperada, então vamos precisar de mais tempo com ele. A de Jeremie foi nova. Acho que ele terminou o jogo outro dia [contra o LASK] com cãibras”, afirmou Iraola. Ele acrescentou: “Eu o coloquei em campo porque, jogando contra dez, achei que ele poderia nos oferecer mais do que Ronald no ataque. Depois, valorizo muito a atuação de Victor, que foi muito bem jogando como lateral-direito. Mas isso significa que vamos ficar sem Dom e Jeremie por algum tempo, sim.”