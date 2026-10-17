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FBL-ENG-PR-BRENTFORD-LIVERPOOLAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Técnico do Liverpool, Andoni Iraola dá atualização preocupante sobre lesões de Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong após vitória sobre o Brentford

A. Iraola
J. Frimpong
Liverpool
D. Szoboszlai
Premier League
Brentford x Liverpool
Brentford

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, confirmou que Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong ficarão fora por um período considerável após ambos terem sido obrigados a deixar o campo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford. O Liverpool agora vive uma espera apreensiva, com uma lista crescente de lesionados em meio a uma agenda exigente na Premier League e na Champions League.

  • Liverpool sofre duplo revés por lesões

    Após a suada vitória por 2 a 1 sobre o Brentford no sábado, o Liverpool sofreu duas baixas importantes por lesão. Em entrevista à imprensa após a partida, o técnico Iraola admitiu que o clube não poderá contar com Szoboszlai e Frimpong no futuro próximo. Szoboszlai ficou em campo por apenas 32 minutos no confronto da Premier League após voltar a sentir uma lesão na parte posterior da coxa que o havia tirado dos dois jogos anteriores. Frimpong, que entrou no intervalo, permaneceu em campo por apenas sete minutos antes de precisar sair.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-LIVERPOOLAFP

    Iraola explica situação delicada do elenco

    A sequência exigente de jogos cobrou seu preço do elenco, e Iraola detalhou as decisões difíceis que precisa tomar em relação à condição física dos jogadores. “Acho que estamos em uma situação muito delicada”, explicou Iraola. “Tínhamos jogado fora de casa pela Champions League dois dias antes, chegamos [em casa] tarde da noite e provavelmente não tivemos uma recuperação adequada. Fica a dúvida entre escalar jogadores que já começaram duas partidas e estão muito cansados ou jogadores que estão se recuperando de lesões, mas sobre os quais você provavelmente não tem 100% de certeza.”

  • Problemas diferentes para dupla importante

    Ao comentar as duas lesões, o técnico observou que elas ocorreram em circunstâncias diferentes. “Foram casos diferentes. Dom voltou a sentir a mesma lesão. Não é uma lesão nova e provavelmente ainda não estava suficientemente recuperada, então vamos precisar de mais tempo com ele. A de Jeremie foi nova. Acho que ele terminou o jogo outro dia [contra o LASK] com cãibras”, afirmou Iraola. Ele acrescentou: “Eu o coloquei em campo porque, jogando contra dez, achei que ele poderia nos oferecer mais do que Ronald no ataque. Depois, valorizo muito a atuação de Victor, que foi muito bem jogando como lateral-direito. Mas isso significa que vamos ficar sem Dom e Jeremie por algum tempo, sim.”

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem pela frente para o Liverpool?

    O Liverpool terá agora de enfrentar uma sequência complicada de jogos sem a dupla lesionada. A equipe recebe o Villarreal pela Champions League na terça-feira, com uma campanha perfeita de seis pontos na classificação geral. Depois do compromisso europeu, o clube receberá o Brighton em Anfield pela Premier League.

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