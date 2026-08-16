Getty Images Sport
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Técnico do Lille, Davide Ancelotti admite que Ayyoub Bouaddi pode se juntar ao Manchester City em meio a negociações de transferência em andamento
Ancelotti confirma conversas com o Manchester City
O Manchester City fez avanços significativos em sua busca por Bouaddi, com o técnico do Lille, Davide Ancelotti, reconhecendo publicamente as conversas em andamento entre os dois clubes. De acordo com o Get French Football News, o City está perto de chegar a um acordo com o clube francês por Bouaddi.
Após o último amistoso de pré-temporada do Lille contra o Everton, Ancelotti comentou a especulação em torno do meio-campista. A transferência ganha força em um dia em que o City sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra. A partida marcou o primeiro jogo oficial de Enzo Maresca no comando desde substituir Pep Guardiola, com Rodri ficando fora da lista de relacionados, sinalizando sua saída iminente em meio ao forte interesse do Barcelona.
- Getty Images
Grandes elogios do técnico do Lille
Ancelotti falou abertamente sobre Bouaddi depois que o Lille concluiu seus preparativos, elogiando o adolescente e reconhecendo o enorme interesse vindo da Inglaterra.
Falando à imprensa, Ancelotti afirmou: "Claro, há negociações. Há interesse de muitos clubes. Ele é um jogador realmente, realmente muito bom e eu espero que vá ficar conosco! O que o torna tão especial? Ele tem uma personalidade enorme. É incrivelmente inteligente dentro e fora de campo, é realmente maduro. Tem 18 anos, mas parece ter 32 quando está em campo. Tecnicamente, é muito completo. Também tem físico, é muito forte nos duelos. Vai ser um dos melhores meio-campistas da Europa nos próximos 10 anos."
Termos pessoais já acordados
Embora o Lille inicialmente buscasse uma taxa na casa de €100 milhões por Bouaddi, o Manchester City segue confiante em estruturar um pacote mais próximo de €80 milhões. Bouaddi já acertou os termos pessoais com o City, tendo priorizado uma transferência imediata neste verão. Fabrizio Romano informou via X: "Ayyoub Bouaddi e seu estafe agora chegaram a um acordo sobre termos pessoais com o Manchester City. O #MCFC deve fechar o negócio com o Lille como próximo passo, algo que já está avançado, já que a preferência de Bouaddi seria se juntar ao City AGORA, em vez de em 2027." Com Rodri cada vez mais perto de se juntar ao Barcelona, garantir Bouaddi representa uma peça crucial da reformulação tática de Maresca.
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo para o Manchester City e Bouaddi?
Agora, o City vai se concentrar em finalizar a estrutura de pagamento e as cláusulas de bônus com o Lille nos próximos dias. Após o revés na Supercopa da Inglaterra, Maresca está ansioso para integrar Bouaddi ao elenco antes do início da campanha na Premier League, com Rodri devendo concluir sua transferência para o Barcelona em breve.
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