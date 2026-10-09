A decisão mantém a política destemida de Castro de acelerar a promoção de talentos brutos, independentemente da data em suas certidões de nascimento. Essa convicção já havia sido destacada em 16 de agosto de 2026, quando o lateral-esquerdo Marc Santos fez uma estreia histórica na elite, fora de casa contra o Espanyol, apesar da derrota por 3 a 0. Aos 15 anos e 288 dias, Santos se tornou o estreante mais jovem da história do Levante na liga e o terceiro jogador mais jovem a atuar na história da primeira divisão espanhola.