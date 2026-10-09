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imago-sport-1082496822.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
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Técnico do Levante, Luis Castro chama Diego Moyano, joia de 14 anos, para treino com o time principal enquanto recorde de La Liga se aproxima

L. Castro
Levante
La Liga

O técnico do Levante, Luis Castro, demonstrou mais uma vez seu compromisso destemido com o desenvolvimento de jovens ao promover o fenômeno de 14 anos Diego Moyano aos treinos do time principal. O zagueiro, muito bem avaliado, está agora à beira da história do futebol espanhol, com uma possível estreia no time principal prestes a quebrar o recorde de jogador mais jovem de todos os tempos de La Liga.

  • Moyano se junta aos treinos do time principal

    O técnico português fez outra aposta desafiadora nesta quinta-feira ao levar o defensor, nascido em março de 2012, para os treinos da equipe principal. Segundo o MARCA, o adolescente destro combina tranquilidade com a bola, força pelo alto e versatilidade em toda a defesa. Treinando ao lado de profissionais experientes, Moyano agora tem uma chance real de se tornar o jogador mais jovem da história de La Liga.

  • imago-sport-1081172956.jpgPressinphoto

    Integração ousada de jovens dá resultado

    A decisão mantém a política destemida de Castro de acelerar a promoção de talentos brutos, independentemente da data em suas certidões de nascimento. Essa convicção já havia sido destacada em 16 de agosto de 2026, quando o lateral-esquerdo Marc Santos fez uma estreia histórica na elite, fora de casa contra o Espanyol, apesar da derrota por 3 a 0. Aos 15 anos e 288 dias, Santos se tornou o estreante mais jovem da história do Levante na liga e o terceiro jogador mais jovem a atuar na história da primeira divisão espanhola.

  • Dificuldades financeiras levam à dependência da base

    Restrições financeiras persistentes forçaram a diretoria a apostar fortemente nas categorias de base, na esperança de descobrir outra joia nos moldes de Carlos Espi. Essa estratégia econômica foi reforçada pela chegada da promessa belga Yanis Musuayi e do internacional das categorias de base da Áustria Feanyi Ndukwe, emprestado pelo Liverpool. A confiança da comissão técnica nos jovens também ficou evidente na última temporada, quando a dupla formada em casa Nacho Perez e Paco Cortes ambos recebeu suas estreias no time principal.

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  • imago-sport-1082526209.jpgSOPA Images

    Estreia no time principal aguarda prodígio adolescente

    O teste imediato de Moyano é manter sua agudeza e compostura para convencer a comissão técnica em meio a uma exigente campanha na liga. Com uma luta contra o rebaixamento se aproximando, Castro precisa identificar com cuidado o momento certo antes de lançar o garoto nas pressões da ação competitiva. Caso esses primeiros minutos oficiais cheguem nas próximas semanas, o defensor estabelecerá uma marca notável, improvável de ser superada no futebol europeu.

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