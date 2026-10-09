ZUMA Press Wire
Traduzido por
Técnico do Levante, Luis Castro chama Diego Moyano, joia de 14 anos, para treino com o time principal enquanto recorde de La Liga se aproxima
Moyano se junta aos treinos do time principal
O técnico português fez outra aposta desafiadora nesta quinta-feira ao levar o defensor, nascido em março de 2012, para os treinos da equipe principal. Segundo o MARCA, o adolescente destro combina tranquilidade com a bola, força pelo alto e versatilidade em toda a defesa. Treinando ao lado de profissionais experientes, Moyano agora tem uma chance real de se tornar o jogador mais jovem da história de La Liga.
- Pressinphoto
Integração ousada de jovens dá resultado
A decisão mantém a política destemida de Castro de acelerar a promoção de talentos brutos, independentemente da data em suas certidões de nascimento. Essa convicção já havia sido destacada em 16 de agosto de 2026, quando o lateral-esquerdo Marc Santos fez uma estreia histórica na elite, fora de casa contra o Espanyol, apesar da derrota por 3 a 0. Aos 15 anos e 288 dias, Santos se tornou o estreante mais jovem da história do Levante na liga e o terceiro jogador mais jovem a atuar na história da primeira divisão espanhola.
Dificuldades financeiras levam à dependência da base
Restrições financeiras persistentes forçaram a diretoria a apostar fortemente nas categorias de base, na esperança de descobrir outra joia nos moldes de Carlos Espi. Essa estratégia econômica foi reforçada pela chegada da promessa belga Yanis Musuayi e do internacional das categorias de base da Áustria Feanyi Ndukwe, emprestado pelo Liverpool. A confiança da comissão técnica nos jovens também ficou evidente na última temporada, quando a dupla formada em casa Nacho Perez e Paco Cortes ambos recebeu suas estreias no time principal.
- SOPA Images
Estreia no time principal aguarda prodígio adolescente
O teste imediato de Moyano é manter sua agudeza e compostura para convencer a comissão técnica em meio a uma exigente campanha na liga. Com uma luta contra o rebaixamento se aproximando, Castro precisa identificar com cuidado o momento certo antes de lançar o garoto nas pressões da ação competitiva. Caso esses primeiros minutos oficiais cheguem nas próximas semanas, o defensor estabelecerá uma marca notável, improvável de ser superada no futebol europeu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.