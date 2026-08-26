O jogador de 28 anos ficou fora da estreia do Crystal Palace na Premier League contra o Everton e também desfalcará a partida de sexta-feira à noite contra o Manchester City. Sage reconheceu a forte especulação em torno de Sarr, especialmente depois de o Liverpool apresentar uma oferta de £ 50 milhões, mas acredita que o ponta cumprirá os três anos restantes de seu contrato.

Sage explicou: "É sempre difícil para um jogador quando seu nome é associado a um clube como o Liverpool. No momento, o mais importante é entender que o jogador não tem condições de jogar e está em tratamento, e o que acontecer com seu possível futuro está realmente muito longe de mim."