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Técnico do Crystal Palace, Pierre Sage faz difícil admissão sobre Ismaila Sarr em meio a forte investida de transferência do Liverpool
Lesão de Sarr não é greve por transferência
O Liverpool abordou recentemente o Crystal Palace a respeito de Sarr, após o colapso do acordo pelo Yankuba Minteh. De acordo com reportagem do Liverpool Echo, Sage rejeitou com veemência as alegações de que Sarr está se recusando a treinar para forçar uma transferência para Merseyside ou para o Galatasaray. Em vez disso, o técnico revelou que o atacante está fora por conta de um problema na virilha.
Sage afirmou: "Ismaila Sarr está lesionado. Ele sente dores na virilha, por isso você não o viu [treinando] conosco hoje. Ele está fazendo trabalho individual porque realmente está com muitas dores na virilha. Mas vamos prepará-lo, ele precisa de tempo."
- (C)Getty Images
Sage fala sobre o interesse do Liverpool
O jogador de 28 anos ficou fora da estreia do Crystal Palace na Premier League contra o Everton e também desfalcará a partida de sexta-feira à noite contra o Manchester City. Sage reconheceu a forte especulação em torno de Sarr, especialmente depois de o Liverpool apresentar uma oferta de £ 50 milhões, mas acredita que o ponta cumprirá os três anos restantes de seu contrato.
Sage explicou: "É sempre difícil para um jogador quando seu nome é associado a um clube como o Liverpool. No momento, o mais importante é entender que o jogador não tem condições de jogar e está em tratamento, e o que acontecer com seu possível futuro está realmente muito longe de mim."
Compreensão com o barulho sobre a transferência
Com a janela de transferências se aproximando do fim, Sage demonstrou simpatia por Sarr enquanto ele lida com o barulho generalizado. O treinador teve conversas privadas com Sarr nesta semana para garantir que sua mentalidade permaneça positiva, apesar das ligações em andamento com o Liverpool e com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
"Entendo que, para qualquer pessoa, ter esse tipo de contato é difícil, porque você hesita muito", continuou Sage. "Mas, no momento, ele está conosco. Ele tem contrato. Está lesionado e talvez você possa fazer uma ligação entre a lesão dele e a situação. Mas, para mim, ele é honesto e não tenho nenhum problema com isso."
- AFP
O que vem a seguir para o Liverpool e Sarr?
O Liverpool enfrenta uma tensa corrida contra o tempo para convencer o Crystal Palace a vender Sarr antes do iminente prazo final da janela de transferências de verão, na segunda-feira. Enquanto Sage planeja pacientemente a recuperação completa do atacante em Selhurst Park, o clube de Anfield precisa decidir rapidamente se apresentará uma proposta melhorada ou se partirá para alvos alternativos no ataque para satisfazer Andoni Iraola.
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