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Ismaila Sarr SenegalGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Técnico do Crystal Palace, Pierre Sage faz difícil admissão sobre Ismaila Sarr em meio a forte investida de transferência do Liverpool

Mercado da bola
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, admitiu que é difícil para Ismaila Sarr ignorar o forte interesse de transferência do Liverpool. Apesar de propostas recentes e de o atacante ter perdido treinos, o treinador espera que o jogador permaneça em Selhurst Park, esclarecendo que uma lesão na virilha é o verdadeiro motivo de sua ausência no momento, e não uma tentativa de forçar uma saída no fim da janela de verão.

  • Lesão de Sarr não é greve por transferência

    O Liverpool abordou recentemente o Crystal Palace a respeito de Sarr, após o colapso do acordo pelo Yankuba Minteh. De acordo com reportagem do Liverpool Echo, Sage rejeitou com veemência as alegações de que Sarr está se recusando a treinar para forçar uma transferência para Merseyside ou para o Galatasaray. Em vez disso, o técnico revelou que o atacante está fora por conta de um problema na virilha.

    Sage afirmou: "Ismaila Sarr está lesionado. Ele sente dores na virilha, por isso você não o viu [treinando] conosco hoje. Ele está fazendo trabalho individual porque realmente está com muitas dores na virilha. Mas vamos prepará-lo, ele precisa de tempo."

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  • Pierre Sage (C)Getty Images

    Sage fala sobre o interesse do Liverpool

    O jogador de 28 anos ficou fora da estreia do Crystal Palace na Premier League contra o Everton e também desfalcará a partida de sexta-feira à noite contra o Manchester City. Sage reconheceu a forte especulação em torno de Sarr, especialmente depois de o Liverpool apresentar uma oferta de £ 50 milhões, mas acredita que o ponta cumprirá os três anos restantes de seu contrato.

    Sage explicou: "É sempre difícil para um jogador quando seu nome é associado a um clube como o Liverpool. No momento, o mais importante é entender que o jogador não tem condições de jogar e está em tratamento, e o que acontecer com seu possível futuro está realmente muito longe de mim."

  • Compreensão com o barulho sobre a transferência

    Com a janela de transferências se aproximando do fim, Sage demonstrou simpatia por Sarr enquanto ele lida com o barulho generalizado. O treinador teve conversas privadas com Sarr nesta semana para garantir que sua mentalidade permaneça positiva, apesar das ligações em andamento com o Liverpool e com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

    "Entendo que, para qualquer pessoa, ter esse tipo de contato é difícil, porque você hesita muito", continuou Sage. "Mas, no momento, ele está conosco. Ele tem contrato. Está lesionado e talvez você possa fazer uma ligação entre a lesão dele e a situação. Mas, para mim, ele é honesto e não tenho nenhum problema com isso."

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    O que vem a seguir para o Liverpool e Sarr?

    O Liverpool enfrenta uma tensa corrida contra o tempo para convencer o Crystal Palace a vender Sarr antes do iminente prazo final da janela de transferências de verão, na segunda-feira. Enquanto Sage planeja pacientemente a recuperação completa do atacante em Selhurst Park, o clube de Anfield precisa decidir rapidamente se apresentará uma proposta melhorada ou se partirá para alvos alternativos no ataque para satisfazer Andoni Iraola.

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