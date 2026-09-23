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Técnico do Brighton, Fabian Hurzeler revela o segredo do plano "à moda antiga" que fez o Brighton desmontar o Arsenal no Amex
Bicados pelo Brighton
O atual campeão da Premier League chegou ao litoral sul invicto, apenas para ser completamente dominado por um time da casa incansável. Embora uma vitória do Brighton não fosse totalmente inimaginável, a dimensão da goleada pegou muita gente de surpresa, já que a equipe desmontou sem piedade um adversário apático.
Em vez de depender apenas de sistemas modernos complexos, a base do triunfo foi construída com raça nos fundamentos. O Brighton superou os visitantes em todos os aspectos, assumindo o controle desde cedo para garantir três pontos memoráveis. Os mandantes executaram um plano de jogo baseado em agressividade e intensidade, algo demais para o atual detentor do título suportar.
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Vencendo as pequenas batalhas
Em entrevista à talkSPORT, Hurzeler detalhou como o foco no básico criou as bases para o sucesso de sua equipe. "Nossa abordagem foi focar realmente em nós mesmos e a nossa abordagem era que queríamos vencer primeiro os pequenos duelos", explicou. "Ganhar a primeira bola aérea, ganhar a primeira dividida, ganhar o primeiro arremesso lateral, ganhar o primeiro escanteio.
"Parece um pouco à moda antiga, mas essa realmente foi a nossa abordagem, porque quando você vence esses pequenos duelos, você cresce no jogo e então pode criar uma chance maior. Quando você vence os pequenos duelos, os jogadores ganham confiança, criam essa crença em si mesmos e realmente confiam uns nos outros."
Essa mentalidade agressiva pegou os visitantes completamente de surpresa desde o início. Um frustrado Mikel Arteta reconheceu que seu time foi superado nos momentos iniciais, admitindo que não conseguiu igualar a intensidade inicial do Brighton. "Eles mereceram vencer o jogo e é uma grande lição para nós", admitiu o técnico do Arsenal. "Desde o primeiro lateral dava para sentir, estava muito claro."
'Desafiando o establishment'
Apesar da natureza abrangente da vitória, Hurzeler se recusou a classificar a atuação como impecável e, em vez disso, exigiu que seu elenco transformasse essas vitórias marcantes em algo recorrente. O treinador de 33 anos está determinado a levar sua equipe além de surpresas esporádicas e colocá-la em uma disputa sustentada. "Foi um jogo perfeito? Não vou dizer que foi um jogo perfeito, há coisas para melhorar", observou Hurzeler. "No geral, nosso desafio agora é fazer com que essas atuações excepcionais se tornem normais."
Essa ambição é sustentada por uma ética de trabalho sem concessões sem a bola, que lhes permite impor sua vontade. "Temos essa frase: queremos desafiar o establishment", continuou. "Desafiar o establishment não significa desafiá-lo em um jogo, você tem que desafiá-lo quando não está jogando contra ele. Temos que ser consistentes nas atuações."
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Mantendo o embalo
Para o Brighton, a tarefa agora é entregar esse nível de atuação semana após semana. Depois de provar que pode desmontar a elite da divisão, o time precisa garantir que essa intensidade de "velha escola" se torne seu padrão básico. A capacidade de repetir essa agressividade vai definir se a equipe realmente pode desestabilizar a hierarquia da Premier League nesta temporada.
O Arsenal, por sua vez, enfrenta um período urgente de reflexão depois de ter sido amplamente superado em dedicação. Arteta precisa resolver como seus campeões foram intimidados com tanta facilidade em campo e encontrar uma maneira de restaurar sua intensidade. Se o Arsenal quiser sustentar uma defesa de título bem-sucedida, não pode se dar ao luxo de ter outra atuação lenta que permita aos adversários ditarem os termos do jogo.
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