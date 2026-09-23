Em entrevista à talkSPORT, Hurzeler detalhou como o foco no básico criou as bases para o sucesso de sua equipe. "Nossa abordagem foi focar realmente em nós mesmos e a nossa abordagem era que queríamos vencer primeiro os pequenos duelos", explicou. "Ganhar a primeira bola aérea, ganhar a primeira dividida, ganhar o primeiro arremesso lateral, ganhar o primeiro escanteio.

"Parece um pouco à moda antiga, mas essa realmente foi a nossa abordagem, porque quando você vence esses pequenos duelos, você cresce no jogo e então pode criar uma chance maior. Quando você vence os pequenos duelos, os jogadores ganham confiança, criam essa crença em si mesmos e realmente confiam uns nos outros."

Essa mentalidade agressiva pegou os visitantes completamente de surpresa desde o início. Um frustrado Mikel Arteta reconheceu que seu time foi superado nos momentos iniciais, admitindo que não conseguiu igualar a intensidade inicial do Brighton. "Eles mereceram vencer o jogo e é uma grande lição para nós", admitiu o técnico do Arsenal. "Desde o primeiro lateral dava para sentir, estava muito claro."



