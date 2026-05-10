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Técnico do Brentford fica “perplexo” com as decisões da arbitragem, enquanto o Man City se beneficia da sorte na vitória decisiva
Controvérsia sobre pênalti deixa Andrews furioso
O momento mais polêmico ocorreu aos 71 minutos, com o jogo ainda em equilíbrio no placar de 1 a 0. Kevin Schade caiu após uma dividida com Matheus Nunes, mas o árbitro Michael Salisbury ignorou os protestos, e o VAR James Bell optou por não intervir. A decisão deixou o banco do Brentford perplexo, já que a equipe perdeu a chance de empatar o placar durante um período de pressão contínua.
“Achei que a jogada de Kevin Schade no segundo tempo foi pênalti. Então, isso foi realmente decepcionante”, disse Andrews à Sky Sports. Mais tarde, ele afirmou em sua coletiva de imprensa: “Não consigo entender em que mundo ele cai, a menos que haja contato. Porque havia um gol para nos levar de volta ao 1 a 1. É isso que estou tendo dificuldade em compreender. O comentário que ouvi foi ‘contato insuficiente’. Mas alguém tão rápido quanto Kevin Schade, com os olhos no gol, não sei ao certo quanto contato ele [o árbitro] está procurando. Especialmente com a rapidez do Kev e a natureza da jogada.”
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Silva escapa do cartão vermelho por "atitude agressiva"
Não foi apenas o pedido de pênalti que provocou a ira dos visitantes. O capitão do Manchester City, Bernardo Silva, recebeu um cartão amarelo após uma discussão acalorada com Nathan Collins, na qual o meio-campista português pareceu balançar o braço e acertar a perna do adversário enquanto estava no chão. Apesar da natureza agressiva do confronto, Silva permaneceu em campo para ajudar sua equipe a superar um segundo tempo complicado. O capitão do Brentford considerou que a não expulsão permitiu que o City recuperasse a confiança e, por fim, abrisse vantagem.
Nunes teve sorte de não ter sido expulso no primeiro tempo
Os Bees também estavam convencidos de que Matheus Nunes deveria ter recebido um cartão vermelho muito mais cedo naquela tarde. Schade havia saído sozinho e parecia ter sido derrubado pelo lateral-direito do City, mas o árbitro considerou a entrada legal. As imagens de repetição mostraram um toque mínimo na bola, o que provavelmente poupou o ex-jogador do Wolves de um cartão vermelho por ter impedido uma clara oportunidade de gol.
Andrews manteve-se pragmático em relação a esse incidente específico, admitindo: “Aquela jogada do primeiro tempo, eu não vi o replay. Os treinadores disseram que pode ter havido um leve contato na bola. Se for esse o caso, tudo bem.” O comentarista e ex-zagueiro do City, Micah Richards, concordou que a margem foi mínima, sugerindo que Nunes teve “muita sorte” de escapar da punição em um momento que poderia ter mudado completamente o rumo da partida.
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O City derrota o Bees e mantém o ritmo dos Gunners
Apesar do drama em torno da arbitragem, o City demonstrou sua eficiência no final da partida para garantir que permanecesse a dois pontos do líder do campeonato, o Arsenal. Jeremy Doku abriu o placar, antes de Erling Haaland e Omar Marmoush ampliarem a vantagem. A vitória mantém a equipe de Pep Guardiola, que busca o triplo nacional, firmemente na briga pelo título, embora a comissão técnica do Brentford sinta que o resultado não reflete totalmente o que aconteceu em uma partida marcada por decisões controversas.