O momento mais polêmico ocorreu aos 71 minutos, com o jogo ainda em equilíbrio no placar de 1 a 0. Kevin Schade caiu após uma dividida com Matheus Nunes, mas o árbitro Michael Salisbury ignorou os protestos, e o VAR James Bell optou por não intervir. A decisão deixou o banco do Brentford perplexo, já que a equipe perdeu a chance de empatar o placar durante um período de pressão contínua.

“Achei que a jogada de Kevin Schade no segundo tempo foi pênalti. Então, isso foi realmente decepcionante”, disse Andrews à Sky Sports. Mais tarde, ele afirmou em sua coletiva de imprensa: “Não consigo entender em que mundo ele cai, a menos que haja contato. Porque havia um gol para nos levar de volta ao 1 a 1. É isso que estou tendo dificuldade em compreender. O comentário que ouvi foi ‘contato insuficiente’. Mas alguém tão rápido quanto Kevin Schade, com os olhos no gol, não sei ao certo quanto contato ele [o árbitro] está procurando. Especialmente com a rapidez do Kev e a natureza da jogada.”