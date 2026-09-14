O estado do futebol italiano tem sido alvo de intensa análise recentemente, com um dos maiores técnicos da história do esporte dando um veredicto duro sobre por que o país tem encontrado dificuldades no cenário global. Ancelotti ofereceu recentemente um diagnóstico sombrio do momento atual, afirmando que o país não tem sido capaz de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível, destacando uma lacuna significativa de talento italiano de primeira linha nos maiores clubes da península.

A crítica de Ancelotti foi direcionada especificamente à falta de opções ofensivas de elite desenvolvidas dentro do sistema doméstico. "Acho que a Itália não foi capaz, nos últimos anos, de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível. Tanto que agora, por exemplo, nos principais clubes italianos, como Milan, Inter e Juventus, não há um único atacante italiano de qualidade", disse Ancelotti à CNN Esportes.