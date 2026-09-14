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Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti detona a fábrica de talentos da Itália enquanto Roberto Mancini inicia reconstrução da Itália com revolução jovem de 30 jogadores
Avaliação contundente da produção italiana
O estado do futebol italiano tem sido alvo de intensa análise recentemente, com um dos maiores técnicos da história do esporte dando um veredicto duro sobre por que o país tem encontrado dificuldades no cenário global. Ancelotti ofereceu recentemente um diagnóstico sombrio do momento atual, afirmando que o país não tem sido capaz de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível, destacando uma lacuna significativa de talento italiano de primeira linha nos maiores clubes da península.
A crítica de Ancelotti foi direcionada especificamente à falta de opções ofensivas de elite desenvolvidas dentro do sistema doméstico. "Acho que a Itália não foi capaz, nos últimos anos, de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível. Tanto que agora, por exemplo, nos principais clubes italianos, como Milan, Inter e Juventus, não há um único atacante italiano de qualidade", disse Ancelotti à CNN Esportes.
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Ancelotti vê esperança nas categorias de base
Apesar de suas duras críticas à geração principal, Ancelotti continua otimista em relação às perspectivas de longo prazo do futebol italiano. Ele destacou que o desempenho das categorias de base oferece um vislumbre de esperança de que o ciclo de fracassos possa em breve ser interrompido. O sucesso das seleções sub-17 e sub-20 da Itália em competições europeias serve de base para esse otimismo.
"Acho que a Itália tem que estar na próxima Copa do Mundo. Acredito que a nova geração de jogadores, agora no sub-20 e no sub-17, está competindo muito bem na Europa. Acho que a nova geração será melhor na Itália e que a Itália pode estar na próxima Copa do Mundo", disse.
A revolução de 30 jogadores de Mancini e a integração dos jovens
No que parece ser uma resposta direta à necessidade de renovação, o técnico da Itália, Roberto Mancini, deve convocar um grupo amplo de pelo menos 30 jogadores para a próxima pausa internacional. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o treinador tem observado extensivamente jogadores por todo o continente para identificar novos nomes. Entre as inclusões mais empolgantes estão a sensação adolescente do Milan, Alphadjo Cisse, e Nicolo Tresoldi, sendo que este último recentemente comprometeu seu futuro internacional com a Itália, apesar de ter representado anteriormente a Alemanha no nível sub-21.
A decisão de ampliar o tamanho do grupo se deve em parte a um calendário extenuante, que fará a Itália disputar quatro partidas da Liga das Nações em um intervalo de duas semanas. Mancini claramente está priorizando uma abordagem de observação, dando a vários jogadores ainda não convocados a oportunidade de se integrar ao time principal.
- AFP
Uma janela decisiva da Liga das Nações para a Itália
Apesar dos desafios atuais, há um sentimento de otimismo em relação ao futuro de longo prazo da seleção nacional. O caminho da Itália daqui para frente começa com um difícil duelo em casa contra a Bélgica em 25 de setembro, seguido por uma viagem para enfrentar a Turquia em 28 de setembro. A tabela não fica mais fácil, já que a equipe viaja para encarar a França em 2 de outubro antes de fechar a janela recebendo a Turquia de Vincenzo Montella em 5 de outubro. Essa intensa sequência de jogos servirá como o teste definitivo para o elenco renovado de Mancini e dará uma indicação clara de se esses jovens talentos estão prontos para preencher a lacuna identificada por Ancelotti.
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