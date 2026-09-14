Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti detona a fábrica de talentos da Itália enquanto Roberto Mancini inicia reconstrução da Itália com revolução jovem de 30 jogadores

C. Ancelotti
Itália
Liga das Nações A

O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, fez uma dura avaliação do atual estado do futebol italiano, afirmando que o país não conseguiu produzir uma geração de jogadores de alto nível. Seus comentários chegam em um momento crucial, já que a seleção enfrenta as consequências de ter ficado fora de Copas do Mundo consecutivas.

  • Avaliação contundente da produção italiana

    O estado do futebol italiano tem sido alvo de intensa análise recentemente, com um dos maiores técnicos da história do esporte dando um veredicto duro sobre por que o país tem encontrado dificuldades no cenário global. Ancelotti ofereceu recentemente um diagnóstico sombrio do momento atual, afirmando que o país não tem sido capaz de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível, destacando uma lacuna significativa de talento italiano de primeira linha nos maiores clubes da península.

    A crítica de Ancelotti foi direcionada especificamente à falta de opções ofensivas de elite desenvolvidas dentro do sistema doméstico. "Acho que a Itália não foi capaz, nos últimos anos, de produzir uma boa geração de jogadores de alto nível. Tanto que agora, por exemplo, nos principais clubes italianos, como Milan, Inter e Juventus, não há um único atacante italiano de qualidade", disse Ancelotti à CNN Esportes.

    • Publicidade
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti vê esperança nas categorias de base

    Apesar de suas duras críticas à geração principal, Ancelotti continua otimista em relação às perspectivas de longo prazo do futebol italiano. Ele destacou que o desempenho das categorias de base oferece um vislumbre de esperança de que o ciclo de fracassos possa em breve ser interrompido. O sucesso das seleções sub-17 e sub-20 da Itália em competições europeias serve de base para esse otimismo.

    "Acho que a Itália tem que estar na próxima Copa do Mundo. Acredito que a nova geração de jogadores, agora no sub-20 e no sub-17, está competindo muito bem na Europa. Acho que a nova geração será melhor na Itália e que a Itália pode estar na próxima Copa do Mundo", disse.

  • A revolução de 30 jogadores de Mancini e a integração dos jovens

    No que parece ser uma resposta direta à necessidade de renovação, o técnico da Itália, Roberto Mancini, deve convocar um grupo amplo de pelo menos 30 jogadores para a próxima pausa internacional. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o treinador tem observado extensivamente jogadores por todo o continente para identificar novos nomes. Entre as inclusões mais empolgantes estão a sensação adolescente do Milan, Alphadjo Cisse, e Nicolo Tresoldi, sendo que este último recentemente comprometeu seu futuro internacional com a Itália, apesar de ter representado anteriormente a Alemanha no nível sub-21.

    A decisão de ampliar o tamanho do grupo se deve em parte a um calendário extenuante, que fará a Itália disputar quatro partidas da Liga das Nações em um intervalo de duas semanas. Mancini claramente está priorizando uma abordagem de observação, dando a vários jogadores ainda não convocados a oportunidade de se integrar ao time principal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ITA-FEDERATIONAFP

    Uma janela decisiva da Liga das Nações para a Itália

    Apesar dos desafios atuais, há um sentimento de otimismo em relação ao futuro de longo prazo da seleção nacional. O caminho da Itália daqui para frente começa com um difícil duelo em casa contra a Bélgica em 25 de setembro, seguido por uma viagem para enfrentar a Turquia em 28 de setembro. A tabela não fica mais fácil, já que a equipe viaja para encarar a França em 2 de outubro antes de fechar a janela recebendo a Turquia de Vincenzo Montella em 5 de outubro. Essa intensa sequência de jogos servirá como o teste definitivo para o elenco renovado de Mancini e dará uma indicação clara de se esses jovens talentos estão prontos para preencher a lacuna identificada por Ancelotti.

Liga das Nações A
Itália crest
Itália
ITÁ
Bélgica crest
Bélgica
BÉL