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Técnico do Benim, Gernot Rohr se irrita após Lionel Messi e estrelas da Argentina se recusarem a trocar camisas ou tirar fotos depois da despedida da lenda
Uma partida de despedida frustrante
Messi disputou seu último jogo pela Argentina na terça-feira, em uma vitória por 3 a 0 em amistoso sobre o Benin. O jogador de 39 anos marcou a ocasião histórica ao converter um pênalti antes de se aposentar da seleção.
No entanto, a ocasião terminou em frustração para a equipe adversária. O técnico do Benin, Rohr, afirma que a seleção sul-americana isolou completamente seu elenco após o apito final. Segundo o treinador, seus jogadores foram proibidos de interagir com a equipe da Argentina. Isso significou que eles perderam o tradicional costume do pós-jogo de trocar camisas e cumprimentar os adversários.
- AFP
Segurança bloqueia fotos de Messi
Segundo relatos, a seleção do Benin estava desesperada para guardar uma lembrança da partida contra o vencedor de oito Bolas de Ouro. Rohr explicou que sua equipe acabou ficando de mãos vazias depois que suas tentativas foram rejeitadas de forma categórica.
"Meus jogadores tentaram de tudo, mas nada funcionou", disse Rohr à RMC Sport. "Os argentinos não deram nada aos nossos jogadores, nem mesmo uma foto com Messi. Queríamos trocar camisas, mas não conseguimos nenhuma. Eles nem sequer nos permitiram entrar no corredor dos jogadores deles. A segurança estava mandando todo mundo embora. Os jogadores chegavam com suas camisas na esperança de trocá-las com jogadores da Argentina."
Scaloni oferece pequeno consolo
Rohr reconheceu, sim, que dividir o gramado com Messi foi uma experiência extraordinária para seus jogadores. Ainda assim, o experiente treinador sentiu que seu elenco merecia um pouco mais de reconhecimento na noite. O técnico do Benin acabou conseguindo garantir uma pequena lembrança para si. Ele esperou por mais de 30 minutos após o apito final para abordar o grupo adversário.
Rohr revelou que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, acabou assinando uma camisa antiga de Messi, usada em jogo, que ele havia levado consigo. Essa acabou sendo a única interação bem-sucedida entre os dois grupos após o amistoso.
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Fim de uma era incrível
A partida marca oficialmente o fim de uma das maiores carreiras internacionais da história do futebol. Messi deixa a seleção da Argentina como seu jogador mais vitorioso e icônico. O atacante conquistou dois títulos da Copa América e chegou a três finais de Copa do Mundo durante seu período na seleção. Ele finalmente se tornou campeão mundial em 2022, depois de levar seu país ao título no Catar.
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