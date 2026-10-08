Messi disputou seu último jogo pela Argentina na terça-feira, em uma vitória por 3 a 0 em amistoso sobre o Benin. O jogador de 39 anos marcou a ocasião histórica ao converter um pênalti antes de se aposentar da seleção.

No entanto, a ocasião terminou em frustração para a equipe adversária. O técnico do Benin, Rohr, afirma que a seleção sul-americana isolou completamente seu elenco após o apito final. Segundo o treinador, seus jogadores foram proibidos de interagir com a equipe da Argentina. Isso significou que eles perderam o tradicional costume do pós-jogo de trocar camisas e cumprimentar os adversários.