Kompany expressou sua imensa admiração por Olise, sugerindo que o ponta já atua em um nível que o coloca entre a elite do futebol. O ex-capitão do Manchester City ficou impressionado com o impacto que o francês causou desde que chegou do Crystal Palace e foi rápido em destacar os atributos únicos do jogador. Durante uma conversa com a Sky Sport Germany, Kompany deixou claro que vê o atacante como um talento especial.

Ao ser questionado se Olise havia alcançado o status de um dos melhores do planeta, Kompany foi enfático em sua resposta. "Sim, absolutamente. Sem dúvida. Ele fez um progresso enorme nos últimos anos", afirmou o técnico do Bayern. "Acho que um jogador com o talento de Michael Olise sempre terá sucesso, ele sempre estará entre os melhores. Não apenas por causa do talento, mas também por causa da mentalidade e do senso de detalhe. A forma como ele sempre percebe algo que os outros talvez não vejam, até nos treinamentos. E é por isso que o garoto já se tornou um jogador tão especial no futebol mundial."