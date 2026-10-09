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Técnico do Bayern, Vincent Kompany elogia Michael Olise, de "classe mundial", em meio a rumores crescentes de transferência para o Real Madrid
Kompany prevê estrelato global para Olise
Kompany expressou sua imensa admiração por Olise, sugerindo que o ponta já atua em um nível que o coloca entre a elite do futebol. O ex-capitão do Manchester City ficou impressionado com o impacto que o francês causou desde que chegou do Crystal Palace e foi rápido em destacar os atributos únicos do jogador. Durante uma conversa com a Sky Sport Germany, Kompany deixou claro que vê o atacante como um talento especial.
Ao ser questionado se Olise havia alcançado o status de um dos melhores do planeta, Kompany foi enfático em sua resposta. "Sim, absolutamente. Sem dúvida. Ele fez um progresso enorme nos últimos anos", afirmou o técnico do Bayern. "Acho que um jogador com o talento de Michael Olise sempre terá sucesso, ele sempre estará entre os melhores. Não apenas por causa do talento, mas também por causa da mentalidade e do senso de detalhe. A forma como ele sempre percebe algo que os outros talvez não vejam, até nos treinamentos. E é por isso que o garoto já se tornou um jogador tão especial no futebol mundial."
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Afastando o interesse do Real Madrid
A forma sensacional do francês não passou despercebida em outros lugares, com relatos sugerindo que o Real Madrid está acompanhando de perto a situação enquanto busca adicionar ainda mais poder de estrelas ao seu elenco. Também se acredita que o Liverpool seja admirador do ponta, que provou ser capaz de lidar com a pressão de jogar por um dos maiores clubes do mundo. No entanto, o Bayern está desesperado para manter seu principal ativo e, segundo relatos, considera uma renovação contratual histórica para afastar o assédio do gigante espanhol.
Kompany está plenamente ciente do barulho em torno de sua estrela, mas segue focado no desenvolvimento do jogador na Allianz Arena. O técnico acredita que, embora sua comissão técnica possa oferecer orientação, o impulso interno pela grandeza vem unicamente do próprio Olise. "A coisa mais importante para um treinador, com jogadores desse calibre, é que a fome por vitória permaneça", acrescentou Kompany.
Focando na mentalidade de elite
O técnico belga é categórico ao dizer que a cúpula do Bayern presta muita atenção à forma como os jogadores se comportam todos os dias. Ele quer ver liderança, dedicação nos treinamentos e uma postura profissional durante as partidas para garantir que o elenco mantenha sua cultura vencedora.
Curiosamente, Kompany se recusou a levar o crédito pessoal pela trajetória incrível do ponta nos últimos meses. "Conosco, há reconhecimento pelo que você conquista e pelo trabalho nos treinamentos, pelo que você lidera e pelo que faz em uma partida. E, se isso deixa de estar presente em um jogo, então imediatamente temos essa discussão sobre como podemos dar os próximos passos. Nós desempenhamos esse papel, mas não o papel de transformar um jogador em um atleta de nível mundial; isso é impossível, ele já tem isso dentro de si", declarou.
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Construindo para o futuro na Baviera
Com um contrato que atualmente vai até 2029, o Bayern está em uma posição forte, mas o clube estaria avaliando um acordo que poderia fazer de Olise o jogador mais bem pago de sua história. Manter jogadores desse perfil é visto como vital para as ambições de longo prazo do clube sob o comando de Kompany. O técnico claramente entende que montar um time em torno de um jogador tão talentoso é a chave para recolocar o gigante da Bundesliga no topo do futebol europeu.
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