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Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany quebra o silêncio sobre o veredito das acusações financeiras contra o Manchester City, enquanto o ex-capitão corre o risco de perder títulos
City é considerado culpado em investigação financeira
Um painel regulatório independente recentemente considerou o Manchester City culpado por 114 violações financeiras ocorridas entre 2009 e 2018. A decisão acusou o clube de utilizar um esquema de financiamento disfarçado e contratos "fictícios" para reduzir artificialmente os custos em mais de £ 900 milhões.
O City mantém sua inocência e já apresentou imediatamente um recurso contra o veredicto. No entanto, o clube atualmente enfrenta uma série de possíveis punições severas. As sanções cogitadas incluem multas pesadas, perda de pontos, rebaixamento imediato da Premier League ou a retirada retrospectiva de títulos.
Se o painel decidir apagar conquistas passadas, Kompany poderá perder os quatro títulos da Premier League que conquistou durante sua passagem ilustre por Manchester. A lenda do clube somou 360 jogos pelo Manchester City antes de sair em 2019.
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Kompany mantém o foco no Bayern
Apesar da ameaça iminente ao seu legado pessoal, Kompany se recusou a entrar na controvérsia. Falando antes da viagem do Bayern de Munique a Augsburg no sábado, o técnico insistiu que sua atenção segue totalmente voltada para suas atuais funções de treinador na Alemanha.
"Só estou pensando no meu trabalho no FC Bayern", afirmou Kompany durante sua entrevista coletiva pré-jogo. "Temos jogos importantes pela frente, e isso toma muito tempo. Não sobra muito tempo para pensar em outras coisas."
Ao abordar sua história com o clube inglês, Kompany relembrou com carinho seus dias como jogador, mas minimizou a batalha judicial em andamento. Ele acrescentou: "Para mim, é simples, joguei 11 anos pelo clube e adorei meu tempo lá. Tenho orgulho de tudo o que conquistamos como equipe. Todo o resto, no momento, não faz parte da minha realidade, porque estou aqui no FC Bayern."
Elenco atual é incentivado a permanecer unido
Enquanto Kompany se distancia das consequências, pessoas dentro da atual estrutura do City estão tentando ignorar o barulho. O técnico Enzo Maresca pediu ao seu elenco que permaneça blindado da turbulência fora de campo, insistindo que o vestiário está calmo e confia plenamente na diretoria do clube.
"Entendemos o barulho, mas o nosso foco é apenas aquilo que podemos controlar, e podemos controlar apenas o lado futebolístico", explicou Maresca. O italiano observou que os jogadores estão em um humor fantástico, já que atualmente lideram a liga.
O atacante Erling Haaland fez coro ao chamado de seu técnico por união. O atacante norueguês expressou sua profunda ligação com o clube e pediu à torcida que permaneça unida. "Temos que permanecer uns com os outros e seguir positivos", disse Haaland. "Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que sorrir. Sejam positivos, olhem para a frente e tentem vencer partidas de futebol e aproveitar a situação."
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Grande teste em Anfield à espera
O Manchester City agora precisa voltar todo o seu foco para o campo enquanto se prepara para um confronto crucial da Premier League contra o Liverpool no domingo. Maresca insiste que seu elenco está extremamente animado para a viagem a Anfield, sabendo que precisa ter uma atuação forte para consolidar sua posição na liderança.
Com o processo de apelação programado para continuar nos bastidores, a prioridade imediata do Manchester City é manter seu alto nível dentro de campo. Haaland e seus companheiros de equipe tentarão provar que a controvérsia sem precedentes fora de campo não descarrilou suas ambições.
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