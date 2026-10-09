Um painel regulatório independente recentemente considerou o Manchester City culpado por 114 violações financeiras ocorridas entre 2009 e 2018. A decisão acusou o clube de utilizar um esquema de financiamento disfarçado e contratos "fictícios" para reduzir artificialmente os custos em mais de £ 900 milhões.

O City mantém sua inocência e já apresentou imediatamente um recurso contra o veredicto. No entanto, o clube atualmente enfrenta uma série de possíveis punições severas. As sanções cogitadas incluem multas pesadas, perda de pontos, rebaixamento imediato da Premier League ou a retirada retrospectiva de títulos.

Se o painel decidir apagar conquistas passadas, Kompany poderá perder os quatro títulos da Premier League que conquistou durante sua passagem ilustre por Manchester. A lenda do clube somou 360 jogos pelo Manchester City antes de sair em 2019.



