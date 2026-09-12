A situação chegou ao ápice nos últimos dias da janela, quando vários clubes exploraram a possibilidade de contratar o defensor. O Fulham, da Premier League, abriu conversas diretas com o Bayern sobre uma possível transferência no último dia da janela, mas o acordo não se concretizou antes de a janela inglesa se fechar. O Fulham teria voltado sua atenção para o francês após enfrentar complicações em outras investidas por defensores, mas as exigências financeiras e estruturais do negócio se mostraram altas demais para serem superadas nas horas finais do mercado.

Além disso, uma lucrativa rota de fuga para o Oriente Médio também evaporou quando o prazo da Saudi Pro League expirou. Segundo relatos, a ida de Boey para a Arábia Saudita fracassou, apesar de o jogador supostamente estar aberto à mudança em princípio. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, já havia confirmado que o clube havia sido transparente sobre a situação do jogador, mas, sem ofertas formais que atendessem à sua avaliação, o defensor segue sob contrato em Munique até 2028. Isso deixa o francês diante de uma disputa por minutos com nomes como Stanisic e Laimer.