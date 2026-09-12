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Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany dá sobrevida a Sacha Boey após fracasso de transferência para o Fulham e para a Arábia Saudita
Transferências frustradas para o Fulham e para a Arábia Saudita
A situação chegou ao ápice nos últimos dias da janela, quando vários clubes exploraram a possibilidade de contratar o defensor. O Fulham, da Premier League, abriu conversas diretas com o Bayern sobre uma possível transferência no último dia da janela, mas o acordo não se concretizou antes de a janela inglesa se fechar. O Fulham teria voltado sua atenção para o francês após enfrentar complicações em outras investidas por defensores, mas as exigências financeiras e estruturais do negócio se mostraram altas demais para serem superadas nas horas finais do mercado.
Além disso, uma lucrativa rota de fuga para o Oriente Médio também evaporou quando o prazo da Saudi Pro League expirou. Segundo relatos, a ida de Boey para a Arábia Saudita fracassou, apesar de o jogador supostamente estar aberto à mudança em princípio. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, já havia confirmado que o clube havia sido transparente sobre a situação do jogador, mas, sem ofertas formais que atendessem à sua avaliação, o defensor segue sob contrato em Munique até 2028. Isso deixa o francês diante de uma disputa por minutos com nomes como Stanisic e Laimer.
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Kompany confirma reintegração de Boey
Kompany oficialmente recebeu Boey de volta ao elenco principal após um verão de intensa especulação sobre o futuro do defensor. Kompany deixou claro que o jogador agora tem seu total apoio para o início da nova temporada. "Agora a janela de transferências está fechada, e Sacha faz parte do nosso time e tem o nosso apoio", afirmou Kompany.
"Meu papel agora é fazer com que ele renda. Mas a realidade é que temos Josip Stanisic e Konrad Laimer na posição, e a concorrência já é feroz. Então é preciso paciência e trabalho duro. Mas tudo pode acontecer no futebol se você tiver a atitude certa. Estamos simplesmente tratando-o com respeito. Ele está treinando muito bem no momento, e todo o resto vai se encaixar."
Honestidade nas negociações de transferências do Bayern
Kompany também refletiu sobre a dificuldade de administrar jogadores que foram informados de que não são mais as principais opções. O técnico belga elogiou a liderança do clube, especificamente Max Eberl e Christoph Freund, por seu estilo de comunicação direto durante o que foi um verão turbulento para vários membros do elenco. Embora essa notícia raramente seja o que um atleta profissional quer ouvir, Kompany acredita que a clareza oferecida pela hierarquia do Bayern ajuda a manter um nível de respeito profissional dentro do vestiário, mesmo durante sagas de transferência.
"O que vi trabalhando com Max Eberl e Christoph Freund é que o clube é claro e direto, inclusive nas negociações com os jogadores", explicou Kompany. "Nem sempre é agradável para o jogador, mas você também ganha muito respeito dos jogadores quando fala com eles de forma clara e honesta."
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Possível reforço antes do confronto com o Elversberg
Enquanto o Bayern se prepara para seu próximo compromisso contra o SV Elversberg, o foco se volta para a condição física do elenco e para a preparação tática. Enquanto Boey luta por seu espaço, há outras evoluções positivas no quadro de lesões para os recordistas. O possível retorno de um ponta importante como Serge Gnabry daria a Kompany mais profundidade ofensiva, enquanto a equipe busca manter seu forte início de temporada no cenário doméstico.
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