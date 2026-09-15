Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico do Barcelona, Hansi Flick apoia candidatura de Lamine Yamal à Bola de Ouro e insiste que ego do adolescente "não é um problema"
Flick apoia o confiante Yamal
Flick deu total apoio a Yamal depois de o jogador de 19 anos afirmar que merece ganhar a Bola de Ouro. Yamal declarou na semana passada que, embora ele e o atacante do Real Madrid Kylian Mbappe sejam os melhores jogadores do mundo, o prestigioso prêmio individual deveria ser dele.
Flick rapidamente descartou qualquer preocupação de que as declarações ousadas do adolescente fossem um sinal de ego inflado. Em vez disso, o técnico alemão elogiou a honestidade de seu ponta antes da próxima cerimônia da Bola de Ouro, em Londres, em 26 de outubro.
- Getty Images
Um vencedor merecido para o Barcelona
Falando antes do confronto do Barcelona com o Racing Santander, Flick deixou claro que a autoconfiança de Yamal é totalmente justificada. Ele apontou para o sucesso incrível do jovem tanto pelo clube quanto pela seleção.
"Ele é sincero, tem autoconfiança", explicou Flick. "Nesta temporada, ele mostrou como é bom. É excepcional. A opinião dele é que merece isso, e eu também acho que ele merece: dois títulos [LaLiga e a Supercopa da Espanha] conosco, a Copa do Mundo com a seleção espanhola, por que não?
"É a mesma autoconfiança que ele tem em campo. Seja no um contra um, no um contra dois ou no um contra três, todo mundo no estádio fica tipo: 'Uau.' Este é Lamine. Eu vou apoiá-lo. É incrível ter um jogador como ele. Por que não deveríamos [fazer campanha para que ele ganhe a Bola de Ouro]? É normal. É o nosso jogador. Nós apoiamos o nosso jogador."
Equilibrando a ambição com o sucesso da equipe
Durante seus dois anos no comando, Flick tem alertado notoriamente seu elenco de que egos podem matar o sucesso. No entanto, ele afastou os temores de que a campanha de Yamal pela Bola de Ouro possa se tornar uma distração indesejada.
Quando foi perguntado se a tentativa de Yamal de ganhar a Bola de Ouro poderia ser uma distração, Flick disse: "Espero que não."
O técnico acrescentou: "Estamos focados no que podemos mudar, no que está em nossas mãos, que é trabalhar duro todos os dias. Se você ganha títulos para o time, porque para mim o mais importante é vencer com o time, então você merece isso porque trabalhou duro.
- Getty Images
Olho no próximo desafio
Yamal enfrenta forte concorrência pelo maior prêmio individual. A disputa segue extremamente em aberto, com o atacante do Bayern de Munique Harry Kane e o atacante do Paris Saint-Germain Ousmane Dembele entre os outros principais candidatos.
Por enquanto, Flick e Yamal precisam voltar suas atenções para os compromissos domésticos. O Barcelona buscará chegar a seis vitórias em seis jogos em La Liga quando voltar a campo nesta semana. O gigante catalão receberá o recém-promovido Racing Santander no Camp Nou na quarta-feira, dando a Yamal outra oportunidade perfeita para mostrar suas credenciais para a Bola de Ouro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.