Falando antes do confronto do Barcelona com o Racing Santander, Flick deixou claro que a autoconfiança de Yamal é totalmente justificada. Ele apontou para o sucesso incrível do jovem tanto pelo clube quanto pela seleção.

"Ele é sincero, tem autoconfiança", explicou Flick. "Nesta temporada, ele mostrou como é bom. É excepcional. A opinião dele é que merece isso, e eu também acho que ele merece: dois títulos [LaLiga e a Supercopa da Espanha] conosco, a Copa do Mundo com a seleção espanhola, por que não?

"É a mesma autoconfiança que ele tem em campo. Seja no um contra um, no um contra dois ou no um contra três, todo mundo no estádio fica tipo: 'Uau.' Este é Lamine. Eu vou apoiá-lo. É incrível ter um jogador como ele. Por que não deveríamos [fazer campanha para que ele ganhe a Bola de Ouro]? É normal. É o nosso jogador. Nós apoiamos o nosso jogador."