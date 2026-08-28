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Técnico do Athletic Bilbao, Edin Terzic exalta o zagueiro franco-basco Johaneko Louis-Jean após estreia impressionante contra o Barcelona
Uma histórica linhagem franco-basca
Quando o jovem defensor Johaneko Louis-Jean entrou em campo para fazer sua aparição histórica, ele fez mais do que apenas resistir a uma prova de fogo contra o Barcelona: escreveu seu nome em um capítulo muito exclusivo da história do Athletic Club. Conhecido mundialmente por sua política rígida e da qual se orgulha nas contratações, o clube basco só utiliza jogadores nascidos ou criados na grande região do País Basco, que se estende pelo norte da Espanha e pelo sudoeste da França. Louis-Jean leva adiante com orgulho essa herança futebolística transfronteiriça única como parte de uma linhagem rara.
- Sergio Ros
Seguindo os passos de Lizarazu e Laporte
Louis-Jean entra para um grupo de elite como apenas o terceiro jogador nascido na França na história a representar o Athletic Bilbao, seguindo os ilustres passos do campeão da Copa do Mundo Bixente Lizarazu e do pilar moderno Aymeric Laporte. Lizarazu ficou marcado como o pioneiro quando o natural do País Basco francês chegou ao clube em 1996, abrindo caminho para as gerações futuras. Anos depois, Laporte chegou a Bilbao em 2010, com apenas 16 anos, para construir uma carreira brilhante antes de se firmar no mais alto nível do futebol europeu. Agora, Louis-Jean surge como o próximo grande porta-estandarte franco-basco em San Mamés.
Recompensando o trabalho duro nos bastidores
Ao falar com a imprensa após a partida, o técnico Edin Terzic destacou o momento de afirmação do adolescente e a dedicação necessária para chegar a esse nível. O comandante do Athletic revelou que o estreante conquistou sua chance por pura persistência nos treinamentos ao longo das últimas semanas, provando que estava pronto para lidar com o enorme peso dessa camisa histórica.
"E com o Johan, talvez ele tenha escrito isso pela primeira vez para vocês... ele vem trabalhando muito bem nos treinamentos nas últimas semanas... então mereceu totalmente esta oportunidade."
- NurPhoto
Correspondendo na hora decisiva sob pressão
Entrar em um estádio hostil, fora de casa, contra uma oposição de nível mundial pode facilmente sobrecarregar qualquer jovem jogador que esteja tentando deixar sua marca. No entanto, Terzic ficou profundamente impressionado com a maturidade e a qualidade técnica que o defensor franco-basco demonstrou ao longo da partida, sem parecer deslocado em um dos palcos mais grandiosos do futebol mundial.
"E acho bastante impressionante que ele tenha jogado aqui, com essa torcida, contra adversários tão incríveis, e tenha atuado de uma maneira realmente, realmente muito boa."
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