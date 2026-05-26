Técnico do Ano da Premier League: Ranking de todos os treinadores da temporada 2025-26, de Andoni Iraola e Mikel Arteta a Igor Tudor e Ange Postecoglou

Houve uma grande rotatividade de treinadores na última temporada, com 11 técnicos demitidos ao longo do campeonato. O Nottingham Forest passou por quatro treinadores, enquanto o Tottenham e o Chelsea foram obrigados a tomar medidas drásticas em duas ocasiões distintas.

Haverá mais mudanças neste verão também, com três treinadores — Pep Guardiola, Andoni Iraola e Oliver Glasner — tendo confirmado que deixarão seus atuais clubes, enquanto um quarto — Marco Silva — está sem contrato no Fulham.

Mas antes de olharmos para o futuro, queremos olhar para trás uma última vez, enquanto a equipe de redatores e editores do GOAL se reúne para classificar o desempenho de cada técnico — permanente ou interino — que comandou pelo menos cinco jogos da Premier League em 2025-26, a fim de determinar nosso Técnico do Ano...