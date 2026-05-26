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EPL Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Técnico do Ano da Premier League: Ranking de todos os treinadores da temporada 2025-26, de Andoni Iraola e Mikel Arteta a Igor Tudor e Ange Postecoglou

Opinion
Premier League
Especiais e Opinião
M. Arteta
P. Guardiola
A. Slot
U. Emery
M. Carrick
Rúben Amorim
A. Iraola
R. Le Bris
D. Farke
K. Andrews
R. De Zerbi
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
A. Postecoglou
T. Frank
E. Howe
D. Moyes
O. Glasner
N. Espirito Santo
S. Dyche
F. Hurzeler
G. Potter
V. Pereira
I. Tudor
S. Parker
E. Maresca
L. Rosenior
C. McFarlane
Marco Silva
R. Edwards
Aston Villa
Newcastle
Everton
Leeds
Sunderland
Nottingham Forest
West Ham
Bournemouth
Crystal Palace
Brentford
Brighton
Fulham
Wolverhampton
Burnley

A temporada 2025-26 da Premier League chegou ao fim, e os jogadores da primeira divisão de toda a Inglaterra já estão fazendo seus planos para o verão, sejam eles férias ou, para os poucos sortudos, a chance de brilhar na Copa do Mundo. Mesmo esses jogadores da seleção nacional terão a oportunidade de descansar em algum momento, mas para seus treinadores, o trabalho nunca para, e provavelmente já estão sendo traçados planos para a janela de transferências e para a próxima temporada.

Houve uma grande rotatividade de treinadores na última temporada, com 11 técnicos demitidos ao longo do campeonato. O Nottingham Forest passou por quatro treinadores, enquanto o Tottenham e o Chelsea foram obrigados a tomar medidas drásticas em duas ocasiões distintas.

Haverá mais mudanças neste verão também, com três treinadores — Pep Guardiola, Andoni Iraola e Oliver Glasner — tendo confirmado que deixarão seus atuais clubes, enquanto um quarto — Marco Silva — está sem contrato no Fulham.

Mas antes de olharmos para o futuro, queremos olhar para trás uma última vez, enquanto a equipe de redatores e editores do GOAL se reúne para classificar o desempenho de cada técnico — permanente ou interino — que comandou pelo menos cinco jogos da Premier League em 2025-26, a fim de determinar nosso Técnico do Ano...

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    28Igor Tudor (Tottenham)

    Apesar de sua reputação na Itália de salvar times em baixa da zona de rebaixamento, a contratação de Igor Tudor pelo Tottenham, em fevereiro, pareceu uma escolha estranha, e o croata pouco fez para provar que seus críticos estavam errados no norte de Londres, já que o time dos Spurs, em dificuldades, de repente parecia destinado ao rebaixamento em meio a atuações absolutamente apáticas.

    Uma derrota por 4 a 1 no clássico do norte de Londres fez com que Tudor tivesse um péssimo início, e as coisas não melhoraram a partir daí, já que ele conquistou apenas um ponto em seus cinco jogos na Premier League no comando. Outras pesadas derrotas em casa para o Crystal Palace e o Nottingham Forest deixaram os torcedores sem esperança, e houve um sentimento de alívio quando Tudor foi demitido após uma passagem caótica de 44 dias.

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  • Burnley v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Demitido pelo Tottenham apesar de ter conquistado a Liga Europa para o clube, Ange Postecoglou não ficou muito tempo sem trabalho, assumindo o comando do Nottingham Forest em setembro. No entanto, se o australiano esperava melhorar sua reputação abalada no City Ground, as coisas dificilmente poderiam ter corrido pior para Postecoglou às margens do rio Trent.

    O Forest conquistou apenas um ponto em cinco jogos do campeonato durante os 39 dias de Postecoglou no cargo, e ele foi demitido menos de 20 minutos após a derrota em casa para o Chelsea, em outubro. Será fascinante ver para onde ele seguirá em sua próxima função como técnico.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-TOTTENHAMAFP

    26Graham Potter (West Ham)

    Apesar de um início de mandato pouco animador na segunda metade da temporada 2024-25, havia esperança no West Ham de que Graham Potter pudesse reencontrar um pouco de sua antiga magia no leste de Londres, enquanto tentava se recuperar de sua passagem difícil pelo Chelsea. Em vez disso, as coisas foram de mal a pior — e rapidamente.

    Potter foi demitido em setembro, depois que o Hammers perdeu quatro das cinco primeiras partidas, sofrendo 14 gols no processo, ao sofrer pesadas derrotas em casa para os rivais locais Chelsea e Tottenham, após ter sido derrotado pelo recém-promovido Sunderland na primeira rodada. Isso definiu o tom para uma campanha desastrosa no London Stadium, embora Potter já tenha seguido em frente, já que está pronto para comandar a Suécia na Copa do Mundo.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Embora Liam Rosenior tivesse feito um excelente trabalho no comando do Estrasburgo durante sua passagem de 18 meses pela França, sua “promoção” para o cargo de técnico do Chelsea em janeiro deixou muitos torcedores do clube pouco entusiasmados. Mas, apesar de ter sido alvo de piadas por causa de algumas de suas frases que pareciam tiradas do LinkedIn, Rosenior teve um início forte, vencendo cada um dos seus primeiros quatro jogos na Premier League no comando da equipe.

    No entanto, as coisas logo saíram do controle, já que os Blues venceram apenas uma das nove partidas seguintes do campeonato sob o comando do ex-técnico do Hull City. Rosenior acabou sendo demitido em abril, após uma sequência de cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar nenhum gol — a pior sequência do clube em 114 anos —, enquanto as esperanças do Chelsea de se classificar para a Liga dos Campeões iam por água abaixo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    24Thomas Frank (Tottenham)

    As expectativas eram altas no Tottenham após a contratação de Thomas Frank, e o dinamarquês teve um início promissor, já que sua equipe, após uma exibição animada contra o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA, conquistou uma vitória sobre o Manchester City no Etihad Stadium. Logo ficou claro, no entanto, que o Spurs de Frank estava construído sobre bases frágeis, e um outono desastroso se transformou em um inverno absolutamente desastroso no norte de Londres.

    Quando Frank foi finalmente demitido em fevereiro, o Tottenham havia caído para a 16ª posição na tabela, após uma sequência de apenas duas vitórias em 17 jogos da Premier League. E assim, enquanto o ex-técnico do Brentford se tornou um herói cult entre os torcedores do Arsenal, ele foi um desastre total para o Spurs.

  • Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker começou a temporada com a reputação de conseguir levar times à promoção da Championship, mas sem conseguir mantê-los na Premier League, e nada mudou após uma campanha para o esquecimento do Burnley.

    Os Clarets dispensaram Parker assim que o rebaixamento foi confirmado, faltando ainda quatro partidas para o fim da temporada, pagando o preço por terem vencido apenas uma das últimas 29 partidas da campanha. Parker pode muito bem apontar para o fraco reforço do Burnley em comparação com os outros times promovidos, mas ele demonstrou pouca perspicácia tática para tirar o time da crise uma vez que a situação se agravou.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    Em comparação com o que o Manchester United apresentou durante a primeira metade da temporada sob o comando de Ruben Amorim, o desempenho do time na Premier League melhorou drasticamente, de modo geral, ao longo da primeira metade da campanha 2025-26. Mas, quando comparado com o que o time apresentou após sua demissão em janeiro, fica claro que o português estava com um desempenho muito abaixo do esperado em Old Trafford.

    A insistência de Amorim em jogar no 3-4-3, colocando Bruno Fernandes em uma função de meio-campista recuado e sem espaço para Kobbie Mainoo, acabou sendo sua ruína, já que ele entrou em conflito com o diretor de futebol, Jason Wilcox, por causa de seu plano tático e das intenções de transferências em janeiro. Ele foi, portanto, demitido após um empate em Leeds, o que significou que ele venceu apenas três dos últimos 11 jogos sob seu comando.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Tendo iniciado sua carreira de jogador na base do Nottingham Forest, Sean Dyche estava determinado a trazer de volta os bons tempos ao City Ground quando foi nomeado em outubro. No entanto, ele durou apenas quatro meses antes de se tornar a mais recente vítima da tendência de demissões precipitadas de Evangelos Marinakis.

    Dyche conseguiu vencer seis das 18 partidas da Premier League que comandou, mas os torcedores não gostaram de seu futebol pragmático, enquanto uma derrota para o Leeds, seguida de um empate sem gols com o Wolves, sugeriu que o Forest provavelmente não conseguiria se livrar do risco de rebaixamento sem uma mudança de técnico. Dyche foi, portanto, demitido, mas é provável que ele volte na próxima temporada, quando algum clube tiver um péssimo início.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Dizer que Calum McFarlane estava em uma situação perdida seria um eufemismo, já que o técnico das categorias de base não possuía nem de longe a experiência necessária para comandar um clube do porte do Chelsea durante suas duas passagens interinas. Isso ficou evidente, pois ele venceu apenas uma das seis partidas do campeonato disputadas à frente dos Blues.

    Ele conseguiu empates dignos de crédito fora de casa contra o Manchester City e o Liverpool, mas as derrotas terríveis contra o Nottingham Forest e o Sunderland durante sua segunda passagem confirmaram que o Blues ficaria de fora das competições europeias.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Rob Edwards (Wolverhampton)

    Rob Edwards não tinha muitas esperanças de salvar o Wolves do rebaixamento quando assumiu o cargo em novembro, com o clube na última posição da tabela e sem nenhuma vitória nas primeiras 11 partidas; e foi exatamente isso que aconteceu, já que o ex-técnico do Luton Town não conseguiu tirar o time do Molineux da 20ª posição.

    Houve alguns momentos animadores, como as vitórias em casa sobre o Aston Villa e o Liverpool, além de um empate dramático com o Arsenal que ameaçou dar início à maior das grandes fugas. No fim, porém, o time caiu para a Championship sem quase nenhum alarde, após mais uma sequência de oito jogos sem vitórias para encerrar a temporada. Edwards fez o suficiente, no entanto, para receber a responsabilidade de liderar a tentativa do Wolves de voltar à primeira divisão logo na primeira tentativa.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    A reputação de Nuno Espírito Santo nunca esteve tão em alta quanto no início da temporada, após a classificação do Nottingham Forest para as competições europeias na campanha anterior. No entanto, as coisas logo se complicaram no City Ground, quando o português revelou que sua relação com o proprietário Marinakis havia se deteriorado, e ele foi demitido após apenas três jogos da nova temporada.

    Ele não ficou desempregado por muito tempo, no entanto, já que Nuno assumiu o cargo no West Ham em setembro com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Ele teve um início bastante desastroso, na verdade, mas encontrou uma fórmula vencedora logo após a virada do ano que parecia que poderia levar os Irons à salvação, mas derrotas desastrosas em Brentford e Newcastle em maio os mergulharam de volta no lamaçal.

    A equipe de Nuno conseguiu a vitória de que precisava na última rodada contra o Leeds, mas os resultados em outras partidas condenaram o West Ham ao rebaixamento, com o ex-técnico do Tottenham quase certo de se despedir do clube nos próximos dias.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Nesta mesma época do ano passado, muitos em Newcastle acreditavam que Eddie Howe era capaz de fazer milagres. Depois de pôr fim a uma espera de 70 anos por um título nacional e levar os Magpies de volta à Liga dos Campeões, Howe parecia infalível em Tyneside — ou pelo menos era o que muitos acreditavam.

    A temporada 2025-26 foi uma lição de humildade para Howe e sua equipe. Apenas os três times rebaixados perderam mais jogos da Premier League do que o Newcastle (17), enquanto o time quase se viu envolvido na briga contra o rebaixamento nas últimas semanas da temporada. O 12º lugar na tabela ficou, portanto, bem abaixo do esperado e parece que vai custar a perda de alguns de seus melhores jogadores durante a próxima janela de transferências.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Arne Slot (Liverpool)

    Quando o Liverpool gastou 450 milhões de libras em novas contratações durante o verão para reforçar o elenco campeão, seria fantasioso acreditar que Arne Slot terminaria a temporada lutando para salvar seu cargo; no entanto, o holandês parece estar nessa situação há meses a fio.

    Os Reds venceram menos da metade de seus jogos durante a defesa pouco inspiradora do título e, embora tenham sofrido mais do que a maioria com gols sofridos no final das partidas, também tiveram a sorte de recuperar muitos pontos nos acréscimos ao longo da campanha. O futebol deles era difícil de assistir, Slot desentendeu-se com o craque Mohamed Salah e só conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões por ter terminado em quinto lugar.

    É de se esperar que Slot tenha pouquíssima margem de manobra em Anfield no início da próxima temporada — presumindo que ele não seja demitido antes disso.

  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Vitor Pereira (Wolverhampton Wanderers/Nottingham Forest)

    Que temporada de duas faces! Vitor Pereira havia se tornado um herói cult no Wolves depois de garantir a permanência do clube na primeira divisão de forma espetacular na temporada passada, mas as coisas logo deram uma guinada negativa: a goleada sofrida na estreia contra o Manchester City foi a primeira de dez partidas sem vitórias que Pereira comandou na Premier League antes de ser demitido em novembro.

    Ele voltou ao banco três meses depois, no entanto, quando foi nomeado o quarto técnico do Nottingham Forest na temporada. E embora Pereira tenha perdido seus dois primeiros jogos no comando, ele então comandou uma sequência de oito jogos sem derrota que tirou o Forest da zona de rebaixamento.

    Vitórias fora de casa por ampla margem contra Tottenham, Sunderland e Chelsea garantiram o resultado, e o português agora espera evitar uma repetição de sua passagem pelo Wolves no City Ground.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    É difícil avaliar o quão bom foi o trabalho de Enzo Maresca no Chelsea. Ele (como era de se esperar) conquistou a Liga Conferência e (de forma bastante inesperada) venceu o Mundial de Clubes durante sua única temporada completa no comando dos Blues, enquanto sua equipe chegou a ocupar a segunda posição na tabela da Premier League, gerando especulações sobre uma disputa pelo título nas duas campanhas que ele iniciou em Stamford Bridge.

    Em ambas as ocasiões, no entanto, as coisas perderam fôlego e, embora Maresca tenha conseguido recuperar o time para terminar em quinto lugar na temporada 2024-25, ele foi demitido no dia de Ano Novo após uma sequência de apenas uma vitória em sete jogos do campeonato, em meio a alegações de um desentendimento com a diretoria do Chelsea, que girava em torno de Maresca ter mantido conversas com o Manchester City sobre sua eventual substituição de Pep Guardiola.

    Pela forma como o Blues desmoronou desde a saída do italiano, ele provavelmente estava apenas mantendo as coisas sob controle. Teremos uma ideia melhor de suas habilidades como técnico assim que ele assumir o comando do City nos próximos dias e semanas.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner deixará o Crystal Palace neste verão como o técnico de maior sucesso do clube e ainda poderá ampliar sua lenda se conquistar o troféu da Liga de Conferências nesta quarta-feira. Mas, considerando apenas a Premier League, esta foi uma campanha abaixo do esperado em Selhurst Park.

    Esperava-se que os vencedores da FA Cup da última temporada estivessem na briga por uma vaga nas competições europeias, embora as vendas de Eberechi Eze e Marc Guehi tenham, reconhecidamente, limitado suas aspirações. Glasner deixou seus sentimentos claros quando este último partiu para o Manchester City em janeiro, e havia certa preocupação de que a atitude negativa do austríaco e a certeza de que ele não enfrentaria as consequências do rebaixamento pudessem levar a uma luta contra o rebaixamento na segunda metade da campanha.

    Isso não se concretizou, embora o 15º lugar do Palace seja a pior classificação do clube em uma década. O quanto Glasner deve ser responsabilizado por isso ainda é motivo de debate.

  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes encerrará a temporada refletindo sobre o que poderia ter acontecido com o Everton. Os Toffees saíram da pausa para os jogos internacionais em março na briga por uma vaga nas competições europeias, com até mesmo a Liga dos Campeões ao seu alcance, depois que Moyes conduziu uma difícil transição para a vida no Estádio Hill Dickinson e colocou as coisas de volta nos trilhos.

    No entanto, o Everton entrou em uma sequência de sete jogos sem vitórias, durante a qual desperdiçou quatro vezes a vantagem e, em três ocasiões, perdeu pontos nos acréscimos do segundo tempo, o que o levou a terminar em um decepcionante 13º lugar na tabela. Moyes tem, portanto, muito trabalho pela frente para conquistar o crescente número de céticos entre a torcida dos Toffees.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Marco Silva (Fulham)

    Pela quarta temporada consecutiva desde o retorno à Premier League, o Fulham terminou confortavelmente no meio da tabela, garantindo o 11º lugar após uma vitória na última rodada sobre o Newcastle. Resta saber se essa será a última partida de Marco Silva no comando, já que o técnico português ainda não renovou seu contrato no Craven Cottage, cujo prazo expira em junho.

    Silva pode se sentir satisfeito com mais um trabalho bem feito, embora deva estar desapontado por ter terminado a apenas um ponto da classificação para as competições europeias, considerando as oportunidades que o Fulham desperdiçou na reta final, principalmente ao perder dois pontos contra o Wolves na penúltima rodada.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi teve sete partidas à frente do Tottenham e um único objetivo: evitar o rebaixamento. O italiano cumpriu sua missão, conquistando três vitórias — incluindo a crucial vitória na última rodada contra o Everton — e sofrendo apenas duas derrotas, enquanto o Spurs superava o West Ham para garantir o cobiçado 17º lugar na Premier League.

    O futebol fluido e característico de De Zerbi foi deixado em segundo plano para garantir a permanência do Tottenham, e o ex-técnico do Brighton agora terá uma pré-temporada completa para deixar sua marca no clube, à medida que a confiança retorna a este canto do norte de Londres após duas temporadas de sofrimento no campeonato nacional.

  • Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    Fabian Hurzeler enfrentava pedidos para que fosse demitido no início de fevereiro, à medida que o Brighton se aproximava cada vez mais da zona de rebaixamento, em meio a uma sequência de 13 jogos na Premier League que incluiu apenas uma vitória. No entanto, o técnico mais jovem da divisão conseguiu motivar o time bem a tempo, e uma sequência subsequente de sete vitórias em 10 jogos fez com que os Seagulls garantissem a classificação para as competições europeias, apesar de terem perdido os dois últimos jogos.

    São duas temporadas consecutivas terminando em oitavo lugar para Hurzeler desde que chegou ao Amex Stadium e, embora disputar a Conference League possa ser uma distração na próxima temporada, há a convicção de que ele e sua equipe podem voltar a crescer em 2026-27.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Daniel Farke (Leeds United)

    A incapacidade de Daniel Farke de se adaptar à vida na Premier League durante sua passagem como técnico do Norwich City levou o Leeds a considerar a substituição do alemão nos dias que se seguiram à sua promoção da Championship. Parecia que o clube também pagaria caro por sua lealdade quando os Whites caíram para a zona de rebaixamento em novembro, diante de uma sequência de jogos desafiadora.

    Ao que tudo indicava, Farke estava com os dias contados, mas uma mudança tática no intervalo para uma defesa com três zagueiros contra o Manchester City mudou tudo. Embora o Leeds tenha acabado perdendo no Etihad, Farke viu a luz e manteve a formação a partir de então.

    O resultado? O Leeds perdeu apenas cinco dos 25 jogos restantes e garantiu a permanência com três rodadas de antecedência, em meio a uma sequência de oito jogos sem derrota que incluiu a primeira vitória no campeonato em Old Trafford, casa de seu odiado rival, o Manchester United, desde 1981.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick talvez não fosse a primeira escolha de todos para assumir o cargo de técnico do Manchester United após a demissão de Amorim em janeiro, mas o ex-meio-campista mal poderia ter feito um trabalho melhor desde que voltou a Old Trafford. Carrick iniciou seu mandato interino com vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal, e seguiu conquistando mais vitórias contra o Liverpool, o Chelsea e o Aston Villa, garantindo com facilidade o terceiro lugar na tabela.

    Corrigindo os erros da era Amorim, com Fernandes posicionado mais à frente e Mainoo de volta à escalação, Carrick comandou 17 jogos durante os quais o United conquistou mais pontos do que qualquer outro time da Premier League (39). Agora, porém, começa o trabalho árduo, já que o novo técnico permanente busca repetir o feito enquanto concilia os compromissos da Liga dos Campeões na próxima temporada.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    Esta não foi uma das melhores equipes do Manchester City — a equipe perdeu pontos em 15 partidas diferentes —, mas Pep Guardiola certamente conseguiu tirar o máximo proveito de um time em transição durante o que acabou sendo sua última temporada no comando do Etihad. O lendário técnico integrou com sucesso as novas contratações Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo e Marc Guehi, enquanto os jovens promissores Jeremy Doku, Nico O'Reilly e Abdukodir Khusanov deram passos positivos em direção ao sucesso.

    Considerando o quão drasticamente a equipe caiu de rendimento na temporada passada, o fato de Guardiola ter conseguido pressionar o Arsenal por tanto tempo deve ser comemorado, e ele se despede tendo deixado uma base sólida sobre a qual Enzo Maresca poderá construir uma era de sucesso.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Keith Andrews (Brentford)

    O Brentford era um dos favoritos para o rebaixamento antes do início da nova temporada, com o técnico estreante Keith Andrews encarregado de assumir o lugar de Thomas Frank, além de ter que lidar com as saídas do capitão do clube, Christian Norgaard, e dos atacantes Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, que marcaram 39 gols juntos na temporada anterior.

    No entanto, assistindo aos Bees, dificilmente se percebia isso, já que Andrews levou sua equipe a terminar em nono lugar, igualando o melhor resultado alcançado sob o comando de Frank. A única decepção será ter perdido a classificação para as competições europeias por diferença de gols, com uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos acabando por custar caro.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Quando o Aston Villa começou a temporada sem conseguir vencer ou marcar gols nos cinco primeiros jogos, havia uma preocupação genuína de que Unai Emery tivesse levado o clube ao seu limite, com a falta de movimentação no mercado de transferências no verão fazendo com que as coisas ficassem estagnadas no Villa Park.

    No entanto, Emery mais uma vez mostrou por que é considerado um dos melhores treinadores da Europa. Uma reviravolta dramática nos resultados levou o Villa a entrar na briga pelo título na virada do ano e, embora tenha acabado perdendo terreno em meio a alguns resultados decepcionantes no inverno, o time se recuperou para garantir o quarto lugar e o retorno à Liga dos Campeões.

    Acrescente-se mais uma conquista na Liga Europa, e Emery continua provando, repetidamente, que aqueles que duvidavam dele estavam errados.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    Sim, o Sunderland gastou bastante para um time recém-promovido no verão passado, com a maioria dos novos contratados já sendo nomes consagrados, mas os Black Cats ainda eram apontados como candidatos ao rebaixamento pela maioria dos observadores antes de sua primeira campanha na primeira divisão desde 2017. O fato de nunca terem sequer chegado perto dos três últimos lugares, portanto, foi um grande mérito para Regis Le Bris. Mas terminar a temporada na sétima posição e com a classificação para a Liga Europa garantida foi muito além do que qualquer pessoa em Wearside poderia razoavelmente esperar.

    A equipe de Le Bris não demonstrou medo em seu retorno à primeira divisão, e sua permanência na liga estava praticamente garantida já na metade da temporada. Alguns resultados decepcionantes no início da primavera levaram a rumores de que o francês ainda poderia ser substituído no final do verão, mas ele respondeu de forma enfática com vitórias sobre o Everton e o Chelsea para encerrar a campanha e provocar cenas de loucura no Stadium of Light.

    Ah, e eles venceram o Newcastle em casa e fora... Que temporada em Wearside!

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Após três vice-campeonatos consecutivos e cinco temporadas sem conquistar nenhum título, o Arsenal e Mikel Arteta finalmente conseguiram alcançar o objetivo desta vez e conquistaram um merecido título da Premier League. Arteta afastou-se gradualmente do futebol ao estilo Guardiola que seus Gunners praticavam quando ele chegou ao Emirates, e merece crédito pela forma como antecipou a mudança da liga para um estilo mais físico e baseado em jogadas ensaiadas, além de ter construído uma equipe capaz de aguentar o ritmo até o fim.

    É claro que houve obstáculos ao longo do caminho, mas o Arsenal foi a equipe de destaque da temporada. Considerando a situação em que se encontravam quando Arteta assumiu o comando, o espanhol conduziu o time por uma jornada e tanto, e merece os elogios que agora estão, com toda a justiça, chegando até ele.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    O Bournemouth começou a temporada tendo perdido seu goleiro e três quartos da defesa titular, e posteriormente vendeu seu melhor jogador de ataque, Antoine Semenyo, em janeiro. Um técnico menos experiente teria sido perdoado, portanto, por dar desculpas caso os Cherries tivessem caído para a parte de baixo da tabela. Mas Andoni Iraola não é um técnico qualquer.

    Iraola reconstruiu rapidamente sua zaga enquanto reforçava outras posições com jogadores de qualidade, e o Bournemouth chegou a ocupar a segunda posição na tabela após perder apenas uma das nove primeiras partidas. Esse início promissor ameaçou se tornar uma lembrança distante, no entanto, já que uma sequência de 11 jogos sem vitórias levou o Bournemouth de volta à beira da zona de rebaixamento.

    Com Semenyo prestes a ser vendido, alguns no Vitality Stadium temiam o pior. No entanto, não precisavam se preocupar, já que o gol da vitória do ponta, que se transferiu para o Manchester City, nos acréscimos contra o Tottenham em sua última partida, deu início a uma sequência de 18 jogos sem derrota que durou até o final da campanha e garantiu o sexto lugar e a classificação para as competições europeias pela primeira vez na história do clube.

    Em poucas palavras, ninguém fez um trabalho melhor como técnico do que Iraola na temporada 2025-26 da Premier League. Marco Rose tem um grande desafio pela frente...