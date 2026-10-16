AFP
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Técnico do AC Milan, Ruben Amorim exalta Alphadjo Cissè, que fez história com hat-trick impressionante contra o RB Salzburg na Liga Europa
Uma noite histórica em Salzburgo
Cisse garantiu seu lugar na história do futebol italiano durante a vitória contundente do Milan por 4 a 0 sobre o Salzburg na Liga Europa da UEFA. Aos 19 anos e 358 dias, o meio-campista se tornou o jogador italiano mais jovem a marcar três gols em uma grande competição europeia. Com o feito, superou o recorde de longa data de Giancarlo Danova, que tinha 20 anos e 309 dias quando marcou três gols pelo Milan contra o Olympiacos, em 1959.
Além do recorde nacional, Cisse se tornou o primeiro jogador do Milan a marcar três vezes em uma única partida europeia desde o lendário Filippo Inzaghi. O ex-atacante da Itália marcou três gols contra o Deportivo La Coruna na Champions League, em setembro de 2002.
- Getty Images Sport
Amorim exalta impacto histórico de Cisse
Amorim elogiou rapidamente o jovem, mas manteve sua habitual cautela ao falar sobre o desenvolvimento de jogadores. O treinador português observou que, embora o jogador tenha um potencial enorme, ainda há muito trabalho a ser feito nos bastidores. Amorim destacou as exigências físicas do mais alto nível e sugeriu que o meio-campista ainda está se adaptando ao rigor do futebol profissional, apesar de seu evidente talento natural.
“Mérito meu? Ele não me deve nada e merece o espaço que está recebendo. Ele pode ser explosivo, ainda precisa melhorar fisicamente, por assim dizer, mas tem muita garra. Ainda precisa evoluir nos treinos e nos jogos, mas, hoje à noite, todos os méritos são dele. Seu hat-trick é extraordinário, e ele tem um potencial enorme”, disse Amorim à Sky Sport Italia.
Sensação do Milan rouba a cena
Cisse vive uma temporada de estreia de destaque no Milan. Contratado em fevereiro e emprestado de volta ao Catanzaro, da segunda divisão, o meia-atacante chegou oficialmente ao clube neste verão. Ele rapidamente se firmou em campo: já marcou duas vezes em cinco jogos da Serie A nesta temporada e também fez um gol pela seleção sub-21 da Itália contra a Armênia no início deste mês.
Na partida contra o Salzburg, ele ditou o ritmo ao abrir o placar de cabeça logo no início e ampliou a vantagem de perto no fim do primeiro tempo. Pouco depois do intervalo, completou seu hat-trick com um chute de pé direito, antes de Goncalo Ramos, que saiu do banco, fechar a goleada. “Estou muito feliz com este hat-trick e também com a vitória. Estou muito feliz e com certeza vou levar essa boa fase para o próximo jogo”, afirmou Cisse, segundo a ESPN.
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Respiro antes do desafio contra a Atalanta
A vitória ajuda a dar estabilidade ao Milan, que teve um início de temporada difícil sob o comando de Amorim. Com jovens talentos como Cisse pedindo passagem para jogar com mais regularidade, o treinador terá uma boa dor de cabeça para escalar a equipe. O resultado também dá um impulso importante ao time de Amorim para encarar uma sequência apertada de jogos, com um confronto difícil contra a Atalanta pela Serie A já pela frente.
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