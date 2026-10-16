Técnico do AC Milan, Ruben Amorim exalta Alphadjo Cissè, que fez história com hat-trick impressionante contra o RB Salzburg na Liga Europa

Cisse garantiu seu lugar na história do futebol italiano durante a vitória contundente do Milan por 4 a 0 sobre o Salzburg na Liga Europa da UEFA. Aos 19 anos e 358 dias, o meio-campista se tornou o jogador italiano mais jovem a marcar três gols em uma grande competição europeia. Com o feito, superou o recorde de longa data de Giancarlo Danova, que tinha 20 anos e 309 dias quando marcou três gols pelo Milan contra o Olympiacos, em 1959.

Além do recorde nacional, Cisse se tornou o primeiro jogador do Milan a marcar três vezes em uma única partida europeia desde o lendário Filippo Inzaghi. O ex-atacante da Itália marcou três gols contra o Deportivo La Coruna na Champions League, em setembro de 2002.