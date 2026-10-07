Jesus deu uma resposta breve e objetiva às acusações explosivas feitas contra ele por Ronaldo. Falando com repórteres ao deixar sua casa na manhã de quarta-feira, o veterano treinador deixou claro que não tem nenhuma intenção de se deixar arrastar para uma guerra pública de palavras com o atacante lendário. A tensão entre os dois chegou ao ponto de ebulição depois que Ronaldo tomou a medida sem precedentes de deixar o elenco no meio dos atuais compromissos internacionais.

Quando foi questionado sobre o que pensava da declaração detalhada divulgada pelo vencedor de cinco Bolas de Ouro, Jesus preferiu não se expor. "Li o comunicado e agora, como todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipe e na seleção", afirmou Jesus, segundo A Bola.