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Técnico de Portugal, Jorge Jesus descarta declaração de Cristiano Ronaldo em resposta direta
Jesus foca na seleção nacional
Jesus deu uma resposta breve e objetiva às acusações explosivas feitas contra ele por Ronaldo. Falando com repórteres ao deixar sua casa na manhã de quarta-feira, o veterano treinador deixou claro que não tem nenhuma intenção de se deixar arrastar para uma guerra pública de palavras com o atacante lendário. A tensão entre os dois chegou ao ponto de ebulição depois que Ronaldo tomou a medida sem precedentes de deixar o elenco no meio dos atuais compromissos internacionais.
Quando foi questionado sobre o que pensava da declaração detalhada divulgada pelo vencedor de cinco Bolas de Ouro, Jesus preferiu não se expor. "Li o comunicado e agora, como todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipe e na seleção", afirmou Jesus, segundo A Bola.
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Ronaldo quebra o silêncio sobre saída do treino
O drama começou quando Ronaldo divulgou uma longa explicação para sua decisão de deixar a concentração de Portugal. Na mensagem, o capitão admitiu que sua saída foi um assunto sério e reconheceu que seu status de líder significava que ele deveria enfrentar uma punição significativa. No entanto, ele também usou o espaço para lançar um ataque direto a Jesus, acusando o técnico de quebrar sua palavra em duas ocasiões distintas durante a atual janela.
A principal queixa de Ronaldo tem origem em uma partida contra a Noruega, na qual ele supostamente foi informado de que atuaria por cerca de 30 minutos, mas permaneceu no banco sem ser utilizado após o aquecimento. O atacante ainda afirmou que Jesus não seguiu um roteiro previamente acordado durante uma coletiva de imprensa posterior, antes de um confronto com a Dinamarca. Segundo o capitão, o técnico havia solicitado e validado um documento para orientar sua interação com a mídia, mas acabou por ignorá-lo.
Atrito interno e pressão externa
Segundo relatos, o atrito entre a dupla já vinha se formando há algum tempo, envolvendo figuras importantes do círculo mais próximo do jogador e representantes do clube. Ronaldo mencionou que as diretrizes para a coletiva de imprensa foram discutidas em uma reunião com a participação do diretor esportivo do Al-Nassr, Simao Coutinho, e de Tiago Craveiro, assessor estratégico da marca pessoal do jogador. Esses detalhes desenham o cenário de uma relação rompida, em que a confiança entre o treinador e seu jogador mais experiente se evaporou por completo. Apesar do pedido de desculpas incluído no comunicado, as acusações de desonestidade colocaram Jesus sob intensa pressão da opinião pública e da imprensa portuguesa
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Possíveis sanções para o capitão
Enquanto a Seleção Brasileira continua sua preparação na sede da federação, a questão de uma ação disciplinar paira sobre toda a estrutura. O próprio Ronaldo observou que sua saída deve ser tratada como um fator agravante em qualquer punição, e alguns relatos sugerem que ele pode enfrentar uma suspensão de até seis meses por suas ações. A Federação Portuguesa de Futebol agora precisa decidir como lidar com seu maior ícone, ao mesmo tempo em que apoia um técnico que foi publicamente acusado de mentir.
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