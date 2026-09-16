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Técnico da Suécia, Graham Potter defende com veemência Viktor Gyokeres enquanto atacante do Arsenal enfrenta intenso escrutínio
Potter segue tranquilo em relação às dificuldades de Gyokeres
Gyokeres se vê em uma posição incomum no Emirates Stadium, tendo perdido o status de titular garantido sob o comando de Mikel Arteta. O internacional sueco foi uma revelação durante a campanha 2025-26, terminando como artilheiro do clube com 21 gols, enquanto o Arsenal finalmente encerrava sua longa espera por um título da Premier League. No entanto, a atual temporada trouxe uma mudança dramática em sua situação, com o jogador de 28 anos somando apenas uma participação de 12 minutos nas quatro primeiras partidas da liga. Até mesmo uma rara chance como titular na Carabao Cup terminou em frustração, já que ele não balançou as redes na vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town.
Apesar da tempestade que se forma no norte de Londres, Potter tratou de apagar o incêndio rapidamente durante o anúncio da convocação da seleção nacional, na quarta-feira, em Solna. O técnico da Suécia insistiu que não há motivo para alarme em relação à falta de gols de seu atacante estrela. "Acontece. Tem altos e baixos, como na vida. Ele é campeão da Premier League. Fez muitos gols como camisa 9 do Arsenal. Foi incrível nas eliminatórias e também fez uma boa Copa do Mundo", explicou Potter, como citado por Fotbollskanalen.
- AFP
Lidando com a pressão do futebol de elite
A transição de ser o ponto focal de um time campeão para uma figura periférica levantou questionamentos sobre a confiança do atacante, mas Potter acredita que o escrutínio é simplesmente um risco da profissão no mais alto nível do jogo. Ele se apressou em destacar que as pressões do futebol de elite naturalmente atraem escrutínio, mas segue inabalável em sua admiração pelo jogador.
"Jogadores nesse nível sempre vão receber críticas em algum momento. Mas não há problema aqui. Nós amamos Viktor. Ele gosta de estar aqui. Vamos criar as melhores condições para ele para que possa continuar sendo um jogador de alto nível", acrescentou Potter.
Reacenda os planos pelo atacante
Potter falou sobre sua estratégia para reconstruir a confiança de Viktor, insistindo que um recomeço pode ser a chave para revitalizar a carreira da estrela após um período frustrante longe dos gramados. Ao ser questionado sobre como pretende reconstruir a confiança de um jogador que atualmente está sem minutos competitivos, Potter ofereceu uma perspectiva filosófica sobre a volatilidade de uma carreira profissional.
"Como eu disse, isso faz parte da vida de um jogador de futebol. As coisas podem acontecer rapidamente e nós só temos que lidar com isso. Às vezes, uma mudança de ambiente pode ajudar um jogador, e todos nós estamos ansiosos para ter Viktor conosco. Vamos ajudá-lo a voltar a sentir prazer em jogar futebol", destacou o ex-técnico do Chelsea.
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Rodízio no elenco e atualizações sobre lesões
Embora Gyokeres siga como uma figura central nos planos de Potter, o anúncio da convocação trouxe notícias de várias ausências e inclusões de destaque. A estrela do Tottenham Dejan Kulusevski é a ausência mais notável, enquanto continua a se recuperar de um problema de lesão de longo prazo que o mantém fora de ação desde maio de 2025. Em notícias mais positivas para a Suécia, a convocação conta com nomes promissores e novos, como o defensor do Hammarby Hampus Skoglund e Patrik Walemark, do Lech Poznan.
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