Técnico da Suécia, Graham Potter defende com veemência Viktor Gyokeres enquanto atacante do Arsenal enfrenta intenso escrutínio

Gyokeres se vê em uma posição incomum no Emirates Stadium, tendo perdido o status de titular garantido sob o comando de Mikel Arteta. O internacional sueco foi uma revelação durante a campanha 2025-26, terminando como artilheiro do clube com 21 gols, enquanto o Arsenal finalmente encerrava sua longa espera por um título da Premier League. No entanto, a atual temporada trouxe uma mudança dramática em sua situação, com o jogador de 28 anos somando apenas uma participação de 12 minutos nas quatro primeiras partidas da liga. Até mesmo uma rara chance como titular na Carabao Cup terminou em frustração, já que ele não balançou as redes na vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town.

Apesar da tempestade que se forma no norte de Londres, Potter tratou de apagar o incêndio rapidamente durante o anúncio da convocação da seleção nacional, na quarta-feira, em Solna. O técnico da Suécia insistiu que não há motivo para alarme em relação à falta de gols de seu atacante estrela. "Acontece. Tem altos e baixos, como na vida. Ele é campeão da Premier League. Fez muitos gols como camisa 9 do Arsenal. Foi incrível nas eliminatórias e também fez uma boa Copa do Mundo", explicou Potter, como citado por Fotbollskanalen.