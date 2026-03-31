Traduzido por
Técnico da seleção sub-21 da Turquia é levado às pressas para o hospital após uma queda terrível em partida internacional
Cenas angustiantes em Osijek
De acordo com o jornal The Sun, a emergência médica ocorreu apenas 35 minutos após o início da partida na Opus Arena. Relatos indicam que Korkmaz parecia frustrado com uma decisão da arbitragem e caminhava de volta para o banco de reservas quando o terrível acidente aconteceu. Ele teria escorregado e batido a cabeça no chão com grande força. O impacto fez com que ele perdesse a consciência momentaneamente. A equipe médica de ambas as equipes correu imediatamente em seu auxílio, à medida que a gravidade da situação se tornava evidente para aqueles no banco e para os jogadores em campo.
Intervenção médica de emergência
O incidente assustador exigiu a entrada de uma ambulância no campo para que os paramédicos pudessem prestar atendimento de emergência. Os árbitros instruíram os jogadores de ambas as equipes a retornarem aos respectivos vestiários, o que resultou em 12 minutos de acréscimo. A Federação Turca de Futebol (TFF) divulgou um comunicado oficial detalhando a sequência dos eventos, afirmando: “O técnico da nossa Seleção Sub-21, Egemen Korkmaz, perdeu a consciência após escorregar e bater a cabeça no chão aos 35 minutos da partida de hoje das eliminatórias do Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA contra a Croácia, na Opus Arena, em Osijek. Korkmaz, que sofreu um inchaço na cabeça devido à queda, recebeu os primeiros socorros de nossa equipe médica à beira do campo. Ele estava consciente e foi levado ao hospital de ambulância para exames complementares. Desejamos a ele uma rápida recuperação e enviamos nossos melhores votos.”
Partida suspensa após desabamento
Devido à gravidade da situação e à presença da ambulância em campo, a partida foi temporariamente suspensa. Embora as câmeras de televisão não tenham capturado o momento exato da queda, a reação de consternação dos jogadores destacou a gravidade da lesão. Após a avaliação inicial realizada pela equipe médica da seleção nacional, o ex-zagueiro foi colocado com segurança em uma maca. Em seguida, foi transportado para um hospital local para avaliação mais aprofundada e atendimento completo, enquanto o monitoramento de seu estado continuou ao longo da noite.
O mundo do futebol se une em apoio ao técnico
À medida que a notícia do acidente se espalhava, os maiores clubes da Turquia não hesitaram em oferecer seu apoio. O Beşiktaş divulgou uma mensagem de solidariedade, desejando-lhe uma rápida recuperação. O Fenerbahçe e o Galatasaray também divulgaram comunicados, torcendo por uma rápida recuperação.