Técnico da seleção sub-21 da Turquia é levado às pressas para o hospital após uma queda terrível em partida internacional

O incidente assustador exigiu a entrada de uma ambulância no campo para que os paramédicos pudessem prestar atendimento de emergência. Os árbitros instruíram os jogadores de ambas as equipes a retornarem aos respectivos vestiários, o que resultou em 12 minutos de acréscimo. A Federação Turca de Futebol (TFF) divulgou um comunicado oficial detalhando a sequência dos eventos, afirmando: “O técnico da nossa Seleção Sub-21, Egemen Korkmaz, perdeu a consciência após escorregar e bater a cabeça no chão aos 35 minutos da partida de hoje das eliminatórias do Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA contra a Croácia, na Opus Arena, em Osijek. Korkmaz, que sofreu um inchaço na cabeça devido à queda, recebeu os primeiros socorros de nossa equipe médica à beira do campo. Ele estava consciente e foi levado ao hospital de ambulância para exames complementares. Desejamos a ele uma rápida recuperação e enviamos nossos melhores votos.”



