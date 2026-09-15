Solbakken priorizou uma viagem à Inglaterra para estabelecer uma relação de trabalho com o sucessor de Pep Guardiola antes de um período internacional vital. O técnico da Noruega passou um tempo observando a sessão de treino do City antes de participar de uma reunião privada de 20 minutos com Maresca. O foco principal da conversa foi o bem-estar e a disponibilidade de Haaland, que segue como a figura talismânica tanto para o clube quanto para a seleção. Solbakken expressou sua satisfação com o encontro, destacando a importância de construir confiança no início da passagem de Maresca pelo Etihad Stadium.

“Foi muito importante”, disse Solbakken ao VG. “Tivemos uma conversa muito boa. Nos conhecemos um pouco. Tivemos uma relação muito boa com Guardiola e com o City durante meu período como técnico da seleção. Isso é importante em relação a Erling. Pude me apresentar, trocamos números de telefone e tivemos a primeira conversa sobre o fato de que Erling é um homem importante para os dois. Acho importante que tenhamos nos encontrado para ter uma boa comunicação."