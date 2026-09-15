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Técnico da Noruega, Stale Solbakken tem reunião decisiva com Enzo Maresca, do Manchester City, sobre Erling Haaland antes de anunciar convocação para a Liga das Nações
Conversas de alto nível na City Football Academy
Solbakken priorizou uma viagem à Inglaterra para estabelecer uma relação de trabalho com o sucessor de Pep Guardiola antes de um período internacional vital. O técnico da Noruega passou um tempo observando a sessão de treino do City antes de participar de uma reunião privada de 20 minutos com Maresca. O foco principal da conversa foi o bem-estar e a disponibilidade de Haaland, que segue como a figura talismânica tanto para o clube quanto para a seleção. Solbakken expressou sua satisfação com o encontro, destacando a importância de construir confiança no início da passagem de Maresca pelo Etihad Stadium.
“Foi muito importante”, disse Solbakken ao VG. “Tivemos uma conversa muito boa. Nos conhecemos um pouco. Tivemos uma relação muito boa com Guardiola e com o City durante meu período como técnico da seleção. Isso é importante em relação a Erling. Pude me apresentar, trocamos números de telefone e tivemos a primeira conversa sobre o fato de que Erling é um homem importante para os dois. Acho importante que tenhamos nos encontrado para ter uma boa comunicação."
- AFP
Equilibrando a carga de trabalho e as metas da Liga das Nações
A visita de Solbakken coincidiu com uma semana movimentada para os astros noruegueses da Premier League, incluindo visitas a Anfield e Old Trafford. O treinador admitiu que, embora não veja uma necessidade imediata de descanso para Haaland, a situação exigirá monitoramento cuidadoso à medida que os meses de inverno se aproximam e a lista de jogos fica ainda mais intensa.
"Conversamos um pouco sobre o estado das coisas. Erling é importante e devemos ser abertos e honestos um com o outro", explicou Solbakken. "Nunca recebemos nenhum sinal do Manchester City para poupar Erling em jogos da seleção. O mais importante para mim é que continuemos a ser abertos um com o outro. Se houver oportunidades aqui e ali, então damos a ele um descanso quando tiver jogado um número extremamente alto de partidas. Ele ficou fora de alguns jogos da seleção antes da Copa do Mundo."
Monitorando o contingente norueguês mais amplo
A necessidade de gerir a carga de trabalho é evidente diante do calendário desafiador que espera a Noruega na Liga das Nações A. A equipe de Solbakken inicia sua campanha com dois jogos seguidos em casa, no Ullevaal Stadion, recebendo a Dinamarca em 24 de setembro antes de enfrentar Portugal em 27 de setembro. A janela internacional não dará trégua, já que a seleção depois embarca em duas viagens consecutivas para encarar País de Gales em 1º de outubro e Portugal em 4 de outubro.
Haaland não é a única preocupação de Solbakken, que também mantém uma linha de comunicação próxima com Mikel Arteta em relação à carga de trabalho de Martin Odegaard. O técnico da Noruega também se mostrou encorajado pelas atuações de outros jogadores baseados na Premier League. Ele destacou a exibição "sólida como uma rocha" de Sander Berge pelo Fulham contra o Liverpool, que descreveu como o melhor jogo de Berge na temporada. No entanto, fez uma crítica construtiva a Oscar Bobb, sugerindo que o jovem precisa ser mais "egoísta" diante do gol depois de abrir mão de oportunidades de finalização durante sua atuação de uma hora em Anfield.
"Sempre haverá questões especiais e pressão sobre Martin e Erling. Tivemos bom contato com Mikel Arteta e, agora, as condições estão dadas para também termos uma boa relação com Enzo Maresca", revelou Solbakken.
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Novos nomes adicionados à convocação internacional
Além de Haaland, Solbakken injetou nova energia em seu elenco de 25 jogadores ao apresentar quatro novidades após o torneio de verão. A dupla do Bodo-Glimt Odin Bjortuft e Fredrik Sjovold foi convocada para reforçar a defesa ao lado de estrelas já estabelecidas, como Odegaard e Bobb. Solbakken está ansioso para avaliar como esses destaques do futebol local se adaptam às rigorosas exigências do futebol internacional principal.
"Bjortuft sempre esteve muito perto. Sjovold já esteve aqui uma vez antes, mas teve que sair imediatamente. Ele jogou bem internacionalmente. A concorrência é forte, mas agora queremos trazê-lo para o ambiente e observá-lo mais de perto", disse Solbakken.
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