Técnico da Noruega, Stale Solbakken protege Erling Haaland da tempestade midiática após veredicto de culpa do Manchester City em 114 acusações

O Manchester City dominou o noticiário após relatos de que o clube foi considerado culpado por 114 violações de regulamentos financeiros. Haaland, que inicialmente estava previsto para falar com a imprensa durante a pausa internacional, esteve visivelmente ausente dos compromissos mais recentes com a mídia enquanto a Noruega se prepara para seus próximos jogos da Liga das Nações.

A referência de Solbakken a Rodri destaca a posição difícil em que os jogadores do City foram colocados durante esta janela internacional, já que o meio-campista espanhol se viu defendendo a integridade do clube. Temendo um interrogatório semelhante para Haaland, Solbakken decidiu que o silêncio era a melhor política para manter o ritmo de gols do atacante pela seleção. O treinador explicou: "É claro que isso acontece porque queremos nos concentrar e dar a ele as melhores condições possíveis para se concentrar na partida. Todos vocês sabem qual tem sido o tema das últimas 24 horas. Isso não tem nada a ver com a Liga das Nações e com o que vamos fazer. Um bom exemplo disso foi a entrevista coletiva que Rodri deu ontem."