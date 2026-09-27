Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico da Noruega, Stale Solbakken protege Erling Haaland da tempestade midiática após veredicto de culpa do Manchester City em 114 acusações
Traçando paralelos com a aparição de Rodri na mídia
O Manchester City dominou o noticiário após relatos de que o clube foi considerado culpado por 114 violações de regulamentos financeiros. Haaland, que inicialmente estava previsto para falar com a imprensa durante a pausa internacional, esteve visivelmente ausente dos compromissos mais recentes com a mídia enquanto a Noruega se prepara para seus próximos jogos da Liga das Nações.
A referência de Solbakken a Rodri destaca a posição difícil em que os jogadores do City foram colocados durante esta janela internacional, já que o meio-campista espanhol se viu defendendo a integridade do clube. Temendo um interrogatório semelhante para Haaland, Solbakken decidiu que o silêncio era a melhor política para manter o ritmo de gols do atacante pela seleção. O treinador explicou: "É claro que isso acontece porque queremos nos concentrar e dar a ele as melhores condições possíveis para se concentrar na partida. Todos vocês sabem qual tem sido o tema das últimas 24 horas. Isso não tem nada a ver com a Liga das Nações e com o que vamos fazer. Um bom exemplo disso foi a entrevista coletiva que Rodri deu ontem."
- AFP
Solbakken prioriza o foco para atacante estrela
A retirada tática de Haaland da sala de imprensa é uma tentativa clara da Federação Norueguesa de Futebol de proteger seu principal astro. Solbakken acredita que a responsabilidade principal do atacante durante a pausa para jogos de seleções deve ser balançar as redes, e não atuar como porta-voz das decisões executivas de seu clube. O treinador foi enfático ao dizer que a distração causada pela investigação da Premier League não deve chegar ao ambiente da seleção, onde os desafios seguem altos para a evolução competitiva da Noruega na Europa.
"Portanto, acho apropriado que ele se concentre no que deve, e isso é marcar gols pela Noruega. E acho que todos nós concordamos que essa é a coisa mais importante", observou Solbakken.
A gravidade da batalha judicial do Manchester City
A situação decorre de uma longa investigação sobre as finanças do Manchester City entre 2009 e 2018. Embora o clube tenha negado de forma consistente todas as acusações, as últimas informações do The Athletic sugerem que ele foi considerado culpado em quase todas as acusações, incluindo informações financeiras imprecisas e falta de cooperação.
Solbakken admitiu que ainda não teve uma conversa específica com Haaland sobre o veredicto, mas expressou total confiança na força mental do jogador. "Acho que isso vai correr bem", comentou ao ser questionado se a notícia afetaria as atuações do atacante. Em relação aos detalhes jurídicos do caso, o treinador preferiu ficar fora do debate e acrescentou: "Posso me referir ao primeiro-ministro inglês, que disse que todos deveriam ter um pouco de calma nos próximos dias. Eu apoio isso e, então, não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Também não tenho base para dizer nada sobre isso. Porque sei exatamente tanto ou tão pouco quanto vocês."
- Getty Images Sport
Companheiros de equipe entram em ação para preencher o vazio
Com Haaland ausente do pódio, a dupla do Benfica Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup foi encarregada de falar com a imprensa. A mudança de planos não pareceu atrapalhar o grupo, com Aursnes observando: "Recebemos essa mensagem ontem, e estava tudo completamente bem." Apesar do barulho em torno de seu companheiro de equipe estrela, o restante da seleção da Noruega tenta se manter alheio ao drama do Man City enquanto se prepara para um confronto de grande repercussão com Portugal.
Questionado sobre se a situação do City estava sendo discutida a portas fechadas, Aursnes sugeriu que os jogadores não estavam excessivamente preocupados com os detalhes técnicos das acusações financeiras. "Não li muito desde ontem, então não sei o que há de novo ali. Mas isso é mencionado um pouco e falado um pouco, mas é difícil se relacionar com isso", admitiu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.