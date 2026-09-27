Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Técnico da Noruega, Stale Solbakken protege Erling Haaland da tempestade midiática após veredicto de culpa do Manchester City em 114 acusações

E. Haaland
Noruega
S. Solbakken
Liga das Nações A

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, entrou em cena para proteger Erling Haaland dos holofotes após relatos de que o Manchester City foi considerado culpado de 114 violações financeiras. O prolífico atacante foi uma baixa de última hora em uma entrevista coletiva programada, enquanto as consequências da investigação da Premier League continuam a dominar as manchetes.

  • Traçando paralelos com a aparição de Rodri na mídia

    O Manchester City dominou o noticiário após relatos de que o clube foi considerado culpado por 114 violações de regulamentos financeiros. Haaland, que inicialmente estava previsto para falar com a imprensa durante a pausa internacional, esteve visivelmente ausente dos compromissos mais recentes com a mídia enquanto a Noruega se prepara para seus próximos jogos da Liga das Nações.

    A referência de Solbakken a Rodri destaca a posição difícil em que os jogadores do City foram colocados durante esta janela internacional, já que o meio-campista espanhol se viu defendendo a integridade do clube. Temendo um interrogatório semelhante para Haaland, Solbakken decidiu que o silêncio era a melhor política para manter o ritmo de gols do atacante pela seleção. O treinador explicou: "É claro que isso acontece porque queremos nos concentrar e dar a ele as melhores condições possíveis para se concentrar na partida. Todos vocês sabem qual tem sido o tema das últimas 24 horas. Isso não tem nada a ver com a Liga das Nações e com o que vamos fazer. Um bom exemplo disso foi a entrevista coletiva que Rodri deu ontem."

    • Publicidade
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-COLOGNEAFP

    Solbakken prioriza o foco para atacante estrela

    A retirada tática de Haaland da sala de imprensa é uma tentativa clara da Federação Norueguesa de Futebol de proteger seu principal astro. Solbakken acredita que a responsabilidade principal do atacante durante a pausa para jogos de seleções deve ser balançar as redes, e não atuar como porta-voz das decisões executivas de seu clube. O treinador foi enfático ao dizer que a distração causada pela investigação da Premier League não deve chegar ao ambiente da seleção, onde os desafios seguem altos para a evolução competitiva da Noruega na Europa.

    "Portanto, acho apropriado que ele se concentre no que deve, e isso é marcar gols pela Noruega. E acho que todos nós concordamos que essa é a coisa mais importante", observou Solbakken.

  • A gravidade da batalha judicial do Manchester City

    A situação decorre de uma longa investigação sobre as finanças do Manchester City entre 2009 e 2018. Embora o clube tenha negado de forma consistente todas as acusações, as últimas informações do The Athletic sugerem que ele foi considerado culpado em quase todas as acusações, incluindo informações financeiras imprecisas e falta de cooperação.

    Solbakken admitiu que ainda não teve uma conversa específica com Haaland sobre o veredicto, mas expressou total confiança na força mental do jogador. "Acho que isso vai correr bem", comentou ao ser questionado se a notícia afetaria as atuações do atacante. Em relação aos detalhes jurídicos do caso, o treinador preferiu ficar fora do debate e acrescentou: "Posso me referir ao primeiro-ministro inglês, que disse que todos deveriam ter um pouco de calma nos próximos dias. Eu apoio isso e, então, não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Também não tenho base para dizer nada sobre isso. Porque sei exatamente tanto ou tão pouco quanto vocês."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Companheiros de equipe entram em ação para preencher o vazio

    Com Haaland ausente do pódio, a dupla do Benfica Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup foi encarregada de falar com a imprensa. A mudança de planos não pareceu atrapalhar o grupo, com Aursnes observando: "Recebemos essa mensagem ontem, e estava tudo completamente bem." Apesar do barulho em torno de seu companheiro de equipe estrela, o restante da seleção da Noruega tenta se manter alheio ao drama do Man City enquanto se prepara para um confronto de grande repercussão com Portugal.

    Questionado sobre se a situação do City estava sendo discutida a portas fechadas, Aursnes sugeriu que os jogadores não estavam excessivamente preocupados com os detalhes técnicos das acusações financeiras. "Não li muito desde ontem, então não sei o que há de novo ali. Mas isso é mencionado um pouco e falado um pouco, mas é difícil se relacionar com isso", admitiu.

Liga das Nações A
Noruega crest
Noruega
NOR
Portugal crest
Portugal
POR