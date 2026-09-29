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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Técnico da Noruega, Stale Solbakken, FURIOSO com "mentiras" sobre Erling Haaland e polêmica em entrevista coletiva do Manchester City após veredicto sobre 115 acusações

E. Haaland
Manchester City
Noruega
S. Solbakken
Noruega x Portugal
Liga das Nações A
País de Gales x Noruega
Premier League

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, reagiu com fúria às sugestões de que o Manchester City interferiu na seleção de seu elenco para compromissos com a imprensa. O comandante da seleção foi forçado a responder aos rumores de que o gigante do Etihad pediu que Erling Haaland fosse mantido longe das câmeras após um veredicto histórico sobre a conduta financeira do clube.

  • Polêmica sobre obrigações com a mídia

    Haaland estava originalmente programado para falar com os repórteres no sábado, antes do jogo da Noruega pela Liga das Nações contra Portugal. No entanto, o atacante foi retirado inesperadamente da sessão com a imprensa e substituído pelos companheiros de equipe Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.

    A mudança repentina na programação ocorreu pouco depois de uma decisão reportada sobre as supostas violações financeiras do Manchester City. Esse momento gerou intensa especulação de que o City havia instruído diretamente a delegação norueguesa a proteger seu atacante estrela de perguntas difíceis sobre a batalha judicial em andamento do clube.


  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Solbakken detona alegações de interferência

    O técnico da Noruega agiu rapidamente para encerrar as especulações. Em entrevista ao VG, Solbakken insistiu que o clube da Premier League não teve envolvimento algum na decisão de dispensar seu atacante estrela do compromisso de mídia agendado.

    "Não falei com ninguém do Manchester City sobre a imprensa desde que Erling iria se transferir do Dortmund para o City", disse Solbakken. "Essa foi a última vez que falei com o City sobre a imprensa."

    O treinador explicou que tomou a iniciativa para proteger o jogador inteiramente por conta própria, acrescentando que os rumores eram totalmente falsos. "É mentira. Isso também compromete minha integridade", afirmou. "Faço um grande esforço para ser honesto porque esta é a seleção do povo. Tento dar tudo de mim e tudo da equipe."

    Solbakken revelou o tom casual da conversa que levou à mudança na programação. "Essa foi uma decisão que tomei sem informar Erling", observou. "Eu apenas disse: 'Você pode deixar isso passar. Se quiser ir, então vá. Mas, para mim, você está dispensado'."


  • Haaland segue focado

    Apesar do barulho fora de campo em torno de seu clube, Haaland não deu sinais de distração em campo. O prolífico atacante começou como titular o jogo de domingo pela Liga das Nações, em Oslo, marcando seu terceiro gol na atual pausa internacional.

    No entanto, seu esforço individual não foi suficiente para garantir um resultado positivo, já que a Noruega acabou derrotada por 2 a 1 por Portugal. Após o apito final, o atacante foi visto em uma longa conversa com seu companheiro de Manchester City, Ruben Dias.

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  • imago-sport-1083898041.jpgBildbyran

    Testes monumentais pela frente

    Os compromissos de Haaland com a seleção de seu país estão longe de acabar nesta campanha da Liga das Nações. A Noruega ainda precisa se preparar para dois confrontos vitais contra País de Gales, além de um exigente jogo de volta contra Portugal.

    Depois desses testes internacionais, o atacante terá de voltar rapidamente sua atenção para as questões domésticas. O Manchester City terá um enorme confronto pela Premier League no retorno, com uma complicada viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool à espera do time de Enzo Maresca.

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