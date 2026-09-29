O técnico da Noruega agiu rapidamente para encerrar as especulações. Em entrevista ao VG, Solbakken insistiu que o clube da Premier League não teve envolvimento algum na decisão de dispensar seu atacante estrela do compromisso de mídia agendado.

"Não falei com ninguém do Manchester City sobre a imprensa desde que Erling iria se transferir do Dortmund para o City", disse Solbakken. "Essa foi a última vez que falei com o City sobre a imprensa."

O treinador explicou que tomou a iniciativa para proteger o jogador inteiramente por conta própria, acrescentando que os rumores eram totalmente falsos. "É mentira. Isso também compromete minha integridade", afirmou. "Faço um grande esforço para ser honesto porque esta é a seleção do povo. Tento dar tudo de mim e tudo da equipe."

Solbakken revelou o tom casual da conversa que levou à mudança na programação. "Essa foi uma decisão que tomei sem informar Erling", observou. "Eu apenas disse: 'Você pode deixar isso passar. Se quiser ir, então vá. Mas, para mim, você está dispensado'."



