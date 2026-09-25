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Técnico da Noruega, Stale Solbakken exalta o “faro especial para gols” de Erling Haaland após astro do Manchester City chegar a 64 gols pela seleção
Solbakken aponta para um faro especial para marcar
Embora analistas frequentemente apontem sua velocidade fulminante ou seu domínio físico, Solbakken acredita que há algo muito mais misterioso em jogo: um instinto natural que não pode ser replicado no campo de treinamento. O técnico da Noruega estava visivelmente empolgado ao descrever as mais recentes façanhas de sua principal estrela na Liga das Nações, sugerindo que a capacidade de Haaland de estar no lugar certo na hora certa é uma característica biológica, e não uma habilidade aprendida.
Em entrevista à TV2, o técnico da Noruega detalhou essa teoria ao explicar que o movimento de Haaland é guiado por algo interno, e não apenas por instrução tática. "Ele tem algo que não pode ser treinado. Pensar onde a bola vai chegar, ou para onde correr. É algo que está aqui dentro", disse, apontando para o nariz e a cabeça.
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O brilho instintivo de Erling Haaland
Ao refletir sobre as qualidades únicas do ex-jogador do Borussia Dortmund, Solbakken ofereceu uma visão fascinante sobre o que torna o jogador de 24 anos tão perigoso no terço final. A avaliação reflete a crescente crença de que Haaland atua em uma frequência diferente da de seus pares, utilizando um pacote físico e mental que o fez quebrar recordes tanto em nível de clube quanto internacional em uma velocidade e eficiência sem precedentes.
"Não é possível explicar, também não é possível aprender. Ele nasceu com isso. É instinto", disse. "Como artilheiro, ele é único. Muitas pessoas me perguntam como ele se tornou tão bom. Ele tem um pacote físico fantástico, está melhor na fase de play-off do que nunca."
Por dentro da estratégia da Noruega nas bolas paradas
Durante uma pausa, Haaland perguntou ao treinador de bolas paradas Pal Fjelde se deveria cobrar a bola parada alta ou baixa. Apesar de o treinador ter instruído explicitamente que ele a mantivesse baixa, Haaland foi em frente e a cobrou alta. Fjelde observou que a análise das imagens de partidas recentes revelou padrões distintos na forma como a Dinamarca estrutura seu sistema defensivo. Embora o estudo do vídeo tenha destacado várias brechas táticas a serem exploradas, Fjelde alertou que aproveitá-las não é nada simples, já que executar a estratégia com sucesso exige que várias peças se encaixem perfeitamente no momento exato.
"Vimos alguns vídeos da Dinamarca e de como ela se defende. Vi algumas oportunidades, mas há muitas coisas que precisam dar certo ao mesmo tempo", revelou Fjelde. "Erling perguntou durante a pausa se deveria cobrar alta ou baixa. Eu disse baixa, ele cobrou alta."
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Mantém-se firme em ataque de alto risco
Apesar da vitória, Solbakken admitiu que a configuração tática agressiva de sua equipe a deixa vulnerável na defesa. Solbakken insistiu que o elenco foi montado para marcar gols, e não para focar em não ser vazado, enfatizando que não tem nenhuma intenção de tirar da equipe uma identidade que aceita riscos defensivos extras em troca de produção ofensiva.
"Este time aqui não foi criado para não ser vazado, foi criado para marcar gols. Não quero tirar da equipe a identidade que significa que podemos correr um risco extra", explicou o técnico.
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