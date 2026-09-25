Técnico da Noruega, Stale Solbakken exalta o “faro especial para gols” de Erling Haaland após astro do Manchester City chegar a 64 gols pela seleção

Embora analistas frequentemente apontem sua velocidade fulminante ou seu domínio físico, Solbakken acredita que há algo muito mais misterioso em jogo: um instinto natural que não pode ser replicado no campo de treinamento. O técnico da Noruega estava visivelmente empolgado ao descrever as mais recentes façanhas de sua principal estrela na Liga das Nações, sugerindo que a capacidade de Haaland de estar no lugar certo na hora certa é uma característica biológica, e não uma habilidade aprendida.

Em entrevista à TV2, o técnico da Noruega detalhou essa teoria ao explicar que o movimento de Haaland é guiado por algo interno, e não apenas por instrução tática. "Ele tem algo que não pode ser treinado. Pensar onde a bola vai chegar, ou para onde correr. É algo que está aqui dentro", disse, apontando para o nariz e a cabeça.