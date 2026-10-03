Após o primeiro encontro, Manor Solomon deu uma resposta inflamado aos gestos feitos pela Irlanda. O capitão e atacante de Israel alegou que os jogadores adversários disseram absurdos a eles durante o jogo e avisou que haverá uma resposta feroz em campo.

Solomon afirmou: "Se eu disser o que penso sobre eles, provavelmente serei suspenso por alguns jogos, então não quero falar. Claro que eles nos odeiam e nós não gostamos deles. Acredito em nós mesmos, que podemos fazer isso. Sei com quem estou aqui, conheço os jogadores e a equipe, vamos sair dessa e nos vingar disso. Já estou ansioso pelo próximo jogo contra eles, vai ser completamente diferente. O que eles fizeram com o hino? Não me interesso por eles, temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de ser israelenses. Temos orgulho do nosso país e dos nossos soldados. (Os irlandeses) podem fazer todos os seus truques. Somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim."