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Técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, é forçado a abandonar entrevista coletiva após acusações de racismo por parte de jornalistas israelenses
Tensões irrompem durante entrevista coletiva à imprensa
Hallgrimsson foi obrigado a abandonar seus compromissos com a imprensa em Backa Topola após o que descreveu como um "ataque verbal". Segundo o Daily Mail, a coletiva saiu dos trilhos quando um repórter israelense alegou que os jogadores da Irlanda haviam chamado seus adversários de "macacos" no primeiro encontro entre as seleções.
"Isso é completamente falso. Isso é completamente falso", declarou imediatamente um assessor de imprensa irlandês, encerrando a alegação. Apesar das tentativas de retirar o microfone, o repórter insistiu que não estava mentindo, o que levou Hallgrimsson a deixar a sala e realizar uma conversa separada com a imprensa irlandesa do lado de fora.
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Cenário político e investigações em andamento
O primeiro confronto entre as duas nações foi fortemente ofuscado pelo conflito em andamento, levando a Irlanda a realizar vários gestos. Hallgrimsson viu seus jogadores votarem por usar braçadeiras pretas, abaixarem a cabeça durante o hino nacional de Israel e se recusarem a trocar flâmulas.
Além disso, questões relacionadas a assuntos extracampo dominaram a entrevista coletiva abortada, incluindo uma pergunta sobre um voo desviado. Enquanto isso, a Associação de Futebol da Irlanda abriu uma investigação interna sobre alegações separadas de que Adam Idah foi alvo de abuso racista por parte de torcedores israelenses durante a partida inicial no início desta semana.
Solomon faz forte alerta antes da revanche
Após o primeiro encontro, Manor Solomon deu uma resposta inflamado aos gestos feitos pela Irlanda. O capitão e atacante de Israel alegou que os jogadores adversários disseram absurdos a eles durante o jogo e avisou que haverá uma resposta feroz em campo.
Solomon afirmou: "Se eu disser o que penso sobre eles, provavelmente serei suspenso por alguns jogos, então não quero falar. Claro que eles nos odeiam e nós não gostamos deles. Acredito em nós mesmos, que podemos fazer isso. Sei com quem estou aqui, conheço os jogadores e a equipe, vamos sair dessa e nos vingar disso. Já estou ansioso pelo próximo jogo contra eles, vai ser completamente diferente. O que eles fizeram com o hino? Não me interesso por eles, temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de ser israelenses. Temos orgulho do nosso país e dos nossos soldados. (Os irlandeses) podem fazer todos os seus truques. Somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim."
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O que acontece a seguir na Liga das Nações?
Irlanda e Israel se enfrentam no domingo, com portões fechados, na Sérvia. Hallgrimsson exigirá que seu elenco mantenha foco total nas questões de campo. A equipe busca garantir uma vitória crucial na Liga das Nações, superando as intensas distrações extracampo que cercam este confronto politicamente carregado.
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