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Moataz Elgammal
Traduzido por

Técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, é forçado a abandonar entrevista coletiva após acusações de racismo por parte de jornalistas israelenses

H. Hallgrimsson
Irlanda x Israel
Irlanda
Israel
Liga das Nações B

O técnico da República da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, encerrou abruptamente sua entrevista coletiva após uma altercação tensa. Um jornalista israelense fez graves acusações contra sua equipe, alegando que eles dirigiram comentários racistas aos jogadores deles. A troca acalorada obrigou os dirigentes a intervir e interromper a coletiva apenas um dia antes da muito aguardada revanche pela Nations League.

  • Tensões irrompem durante entrevista coletiva à imprensa

    Hallgrimsson foi obrigado a abandonar seus compromissos com a imprensa em Backa Topola após o que descreveu como um "ataque verbal". Segundo o Daily Mail, a coletiva saiu dos trilhos quando um repórter israelense alegou que os jogadores da Irlanda haviam chamado seus adversários de "macacos" no primeiro encontro entre as seleções.

    "Isso é completamente falso. Isso é completamente falso", declarou imediatamente um assessor de imprensa irlandês, encerrando a alegação. Apesar das tentativas de retirar o microfone, o repórter insistiu que não estava mentindo, o que levou Hallgrimsson a deixar a sala e realizar uma conversa separada com a imprensa irlandesa do lado de fora.

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    Cenário político e investigações em andamento

    O primeiro confronto entre as duas nações foi fortemente ofuscado pelo conflito em andamento, levando a Irlanda a realizar vários gestos. Hallgrimsson viu seus jogadores votarem por usar braçadeiras pretas, abaixarem a cabeça durante o hino nacional de Israel e se recusarem a trocar flâmulas.

    Além disso, questões relacionadas a assuntos extracampo dominaram a entrevista coletiva abortada, incluindo uma pergunta sobre um voo desviado. Enquanto isso, a Associação de Futebol da Irlanda abriu uma investigação interna sobre alegações separadas de que Adam Idah foi alvo de abuso racista por parte de torcedores israelenses durante a partida inicial no início desta semana.

  • Solomon faz forte alerta antes da revanche

    Após o primeiro encontro, Manor Solomon deu uma resposta inflamado aos gestos feitos pela Irlanda. O capitão e atacante de Israel alegou que os jogadores adversários disseram absurdos a eles durante o jogo e avisou que haverá uma resposta feroz em campo.

    Solomon afirmou: "Se eu disser o que penso sobre eles, provavelmente serei suspenso por alguns jogos, então não quero falar. Claro que eles nos odeiam e nós não gostamos deles. Acredito em nós mesmos, que podemos fazer isso. Sei com quem estou aqui, conheço os jogadores e a equipe, vamos sair dessa e nos vingar disso. Já estou ansioso pelo próximo jogo contra eles, vai ser completamente diferente. O que eles fizeram com o hino? Não me interesso por eles, temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de ser israelenses. Temos orgulho do nosso país e dos nossos soldados. (Os irlandeses) podem fazer todos os seus truques. Somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim."

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    O que acontece a seguir na Liga das Nações?

    Irlanda e Israel se enfrentam no domingo, com portões fechados, na Sérvia. Hallgrimsson exigirá que seu elenco mantenha foco total nas questões de campo. A equipe busca garantir uma vitória crucial na Liga das Nações, superando as intensas distrações extracampo que cercam este confronto politicamente carregado.

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