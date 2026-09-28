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Ukraine v England - UEFA Euro 2020: Quarter-finalGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel é instado a deixar Dominic Calvert-Lewin de lado por sensação da Championship como sucessor de Harry Kane

Inglaterra
T. Tuchel
H. Kane
W. Lankshear
D. Calvert-Lewin
Premier League
Championship

Troy Deeney pediu a Thomas Tuchel que pare de convocar Dominic Calvert-Lewin e foque no futuro após a recente derrota da Inglaterra para a Espanha. O ex-atacante do Watford acredita que a promessa do Middlesbrough, Will Lankshear, deve ser chamada para ser opção a Harry Kane visando a Euro 2028.

  • Deeney exige mudanças de Tuchel

    Deeney pediu a Tuchel que deixe Calvert-Lewin de lado e dê a Lankshear uma oportunidade na Inglaterra. O apelo vem depois de a Inglaterra sofrer uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, em que o capitão Kane perdeu um pênalti crucial.

    Calvert-Lewin, que teve um forte início de temporada pelo Leeds, substituiu Kane nos sete minutos finais. No entanto, o jogador de 29 anos teve dificuldades para causar impacto em sua breve participação. Deeney acredita que Tuchel precisa começar a planejar o futuro, especialmente com Kane prestes a completar 35 anos na Euro 2028. Ele entende que jogadores mais jovens merecem a chance de se integrar ao elenco principal e aprender com o atual capitão.

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    "Você não é a resposta"

    Falando no podcast Premier League All Access, da talkSPORT, Deeney não poupou palavras em sua avaliação sobre a entrada de Calvert-Lewin no fim da partida. O ex-capitão do Watford insistiu que convocar veteranos mais velhos não traz nenhum benefício de longo prazo para a seleção.

    "Eu já sei como isso vai acontecer, não aprendo nada", afirmou Deeney. "Não aprendi nada quando Dominic Calvert-Lewin entrou ontem e cometeu 57 faltas em quatro minutos. Dominic Calvert-Lewin, com todo o respeito, foi incrível no Leeds. Você não é a resposta para o futuro."

  • De olho em Lankshear para o futuro

    Em vez de apostar em Calvert-Lewin, Deeney quer ver o atacante do Middlesbrough Lankshear sendo integrado ao grupo. O jogador de 21 anos já marcou seis gols na Championship nesta temporada e recentemente balançou as redes em sua estreia pela seleção sub-21 da Inglaterra contra o Cazaquistão.

    "Eu preferiria muito mais, e não estou dizendo que esse garoto é a resposta, mas um Will Lankshear, vamos te trazer para o grupo", acrescentou. "Vamos ver o que você tem a longo prazo. Vamos ver se você consegue aprender com Harry Kane, se pode acrescentar [ao time], porque o que ele tem, 22, 23 anos, fazendo gols na Championship? E eu entendo que a Championship não é a Premier League. Eu entendo tudo isso. Mas pelo menos é um garoto que passou por todos esses sistemas [de base], e podemos ver se você serve para o longo prazo."

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  • England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 QualifierGetty Images Sport

    Construindo uma nova era

    Por enquanto, Tuchel enfrenta um equilíbrio delicado antes da próxima pausa internacional. Ele precisa decidir se mantém reservas experientes e de confiança ou se integra a próxima geração de talentos ofensivos.

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