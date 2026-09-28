Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel é instado a deixar Dominic Calvert-Lewin de lado por sensação da Championship como sucessor de Harry Kane

Deeney pediu a Tuchel que deixe Calvert-Lewin de lado e dê a Lankshear uma oportunidade na Inglaterra. O apelo vem depois de a Inglaterra sofrer uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, em que o capitão Kane perdeu um pênalti crucial.

Calvert-Lewin, que teve um forte início de temporada pelo Leeds, substituiu Kane nos sete minutos finais. No entanto, o jogador de 29 anos teve dificuldades para causar impacto em sua breve participação. Deeney acredita que Tuchel precisa começar a planejar o futuro, especialmente com Kane prestes a completar 35 anos na Euro 2028. Ele entende que jogadores mais jovens merecem a chance de se integrar ao elenco principal e aprender com o atual capitão.