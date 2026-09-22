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Técnico da Holanda, Xavi manda recado a Matthijs de Ligt enquanto zagueiro do Manchester United se aproxima de retorno após inferno das lesões
Retorno muito aguardado
O zagueiro holandês está fora de ação em competições há quase um ano. Uma persistente lesão nas costas o tirou de combate pela primeira vez em novembro de 2025, dando início a um processo de recuperação profundamente frustrante. Após meio ano de tratamento conservador sem sucesso, o defensor acabou aceitando a necessidade de uma intervenção médica.
De Ligt passou por cirurgia em maio, uma decisão que encerrou oficialmente suas esperanças de participar da Copa do Mundo de 2026. Agora de volta aos treinos em Carrington, a estrela do Manchester United vem apresentando avanços físicos significativos. A equipe médica espera que ele finalmente esteja disponível para ser relacionado assim que a atual pausa internacional terminar.
- AFP
Xavi mantém observação de perto
Apesar de sua ausência prolongada, De Ligt continua sendo parte crucial dos planos da seleção sob o comando de seu novo técnico. Falando antes de uma sequência exigente de jogos da Liga das Nações contra Alemanha, Sérvia e Grécia, a lenda do Barcelona Xavi confirmou que está acompanhando de perto a recuperação do defensor em Manchester.
"Sim, estamos em contato com ele e com o Manchester United", revelou o comandante holandês. "Ele passou por um momento difícil. Também estive em contato com Frenkie de Jong e Xavi Simons recentemente. Precisamos de todos os nossos jogadores, especialmente desses caras."
Enfatizando o status do zagueiro dentro da seleção holandesa, Xavi acrescentou: "Ele está bem. Estamos verificando como eles estão. Queremos verificar porque precisamos de todos os jogadores. Neste caso, De Ligt é um jogador importante. Ele pode ser importante no futuro."
Superando os contratempos iniciais
O caminho de volta testou duramente o ex-capitão do Ajax. Ao optar pela cirurgia no início deste ano, De Ligt admitiu sua profunda decepção nas redes sociais. "Depois de seis meses de tratamento e muito trabalho para voltar, a cirurgia era a única opção que restava", escreveu, lamentando sua incapacidade de ajudar o Manchester United e de ficar fora da Copa do Mundo.
Para o Manchester United, seu retorno iminente representa um enorme reforço defensivo. O técnico Michael Carrick aguarda com ansiedade sua volta, junto com a recuperação de outras estrelas do elenco principal. Após um recente empate por 1 a 1 com o Fulham, Carrick afirmou: "Amad [Diallo], espero que, quando voltarmos, ele já tenha treinado com o grupo. Matta [De Ligt] também está trabalhando para recuperar a forma física."
- Getty Images Sport
Teste do Tottenham pela frente
O Manchester United retoma sua campanha na Premier League com um duelo contra o Tottenham Hotspur em 10 de outubro. Embora Carrick tenha evitado garantir a participação de De Ligt contra o Tottenham, o retorno do defensor aos treinos com o elenco indica que sua volta aos jogos está próxima.
Se o holandês conseguir comprovar sua condição de jogo nas próximas semanas, ele reforçará imediatamente a linha defensiva do United. Além disso, um retorno bem-sucedido no cenário doméstico o colocaria novamente de forma firme na disputa por uma vaga na próxima convocação da Holanda por Xavi, enquanto a seleção olha para o futuro.
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