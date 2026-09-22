Apesar de sua ausência prolongada, De Ligt continua sendo parte crucial dos planos da seleção sob o comando de seu novo técnico. Falando antes de uma sequência exigente de jogos da Liga das Nações contra Alemanha, Sérvia e Grécia, a lenda do Barcelona Xavi confirmou que está acompanhando de perto a recuperação do defensor em Manchester.

"Sim, estamos em contato com ele e com o Manchester United", revelou o comandante holandês. "Ele passou por um momento difícil. Também estive em contato com Frenkie de Jong e Xavi Simons recentemente. Precisamos de todos os nossos jogadores, especialmente desses caras."

Enfatizando o status do zagueiro dentro da seleção holandesa, Xavi acrescentou: "Ele está bem. Estamos verificando como eles estão. Queremos verificar porque precisamos de todos os jogadores. Neste caso, De Ligt é um jogador importante. Ele pode ser importante no futuro."



