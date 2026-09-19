Gordo admitiu que ficou impressionado com o rápido desenvolvimento do jovem, especialmente depois de ver Flick depositar confiança real nele no mais alto nível.

Ao detalhar sua admiração pela flexibilidade tática do ex-campeão europeu de base, o treinador disse aos repórteres: "Gosto de ver equipes apostando nele. Claro, fico impressionado quando vejo jogadores sub-21 atuando naquele nível. Xavi é um ex-campeão sub-19. Sua melhor qualidade é sua excelente compreensão do jogo, do espaço e do tempo. E ele pode fazer isso em qualquer posição. É decisivo como meio-campista central e como lateral. É muito inteligente."

O elogio de Gordo foi ainda mais longe ao avaliar a compostura do defensor, que ele considera no mesmo nível da estrela da seleção principal da Espanha: "Ele está sempre um passo à frente. Em alguns aspectos, me lembra Pedri por sua compreensão do jogo. Parece que o tempo passa de forma diferente para ele."