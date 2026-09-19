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Técnico da Espanha sub-21, David Gordo exalta Xavi Espart, do Barcelona, por entendimento de jogo semelhante ao de Pedri
Adolescente conquista reconhecimento internacional
Espart foi convocado oficialmente para a seleção sub-21 da Espanha ao lado do companheiro de clube Marc Bernal para a próxima pausa internacional. A convocação vem na esteira de sua impressionante ascensão ao time principal do Barcelona de Hansi Flick nesta temporada. O versátil jogador de 19 anos já soma um gol e duas assistências em cinco partidas de La Liga após receber confiança na função de lateral.
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Técnico compara qualidades de jovem promessa
Gordo admitiu que ficou impressionado com o rápido desenvolvimento do jovem, especialmente depois de ver Flick depositar confiança real nele no mais alto nível.
Ao detalhar sua admiração pela flexibilidade tática do ex-campeão europeu de base, o treinador disse aos repórteres: "Gosto de ver equipes apostando nele. Claro, fico impressionado quando vejo jogadores sub-21 atuando naquele nível. Xavi é um ex-campeão sub-19. Sua melhor qualidade é sua excelente compreensão do jogo, do espaço e do tempo. E ele pode fazer isso em qualquer posição. É decisivo como meio-campista central e como lateral. É muito inteligente."
O elogio de Gordo foi ainda mais longe ao avaliar a compostura do defensor, que ele considera no mesmo nível da estrela da seleção principal da Espanha: "Ele está sempre um passo à frente. Em alguns aspectos, me lembra Pedri por sua compreensão do jogo. Parece que o tempo passa de forma diferente para ele."
Versatilidade ressalta a formação na base
A avaliação de Gordo diz muito sobre o nível dos jogadores que surgem nas famosas categorias de base do Barcelona. A capacidade de Espart de ditar o jogo a partir da lateral ou atuar como volante dá aos seus treinadores uma rara flexibilidade tática neste nível. Sua adaptação imediata ao futebol profissional mostra que a maturidade futebolística muitas vezes importa muito mais do que a idade na hora de se ajustar às mais altas exigências.
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Eliminatórias europeias cruciais pela frente
A Espanha sub-21 tem uma sequência de jogos das Eliminatórias da Euro contra Finlândia, San Marino e Romênia nas próximas semanas. Esses compromissos oficiais oferecem a plataforma perfeita para Espart consolidar um lugar regular na seleção de base. Com contrato até junho de 2028, uma atuação forte durante esta janela internacional só vai reforçar sua posição de longo prazo no Barcelona.
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