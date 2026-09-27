Técnico da Espanha, Luis de la Fuente minimiza temores sobre lesão de Eric Garcia após corte de última hora em Wembley

Apesar do alarme inicial em torno do problema no joelho, De la Fuente apresentou uma perspectiva relativamente otimista ao falar com a imprensa após a vitória por 3 a 2 de sua equipe. O treinador sugeriu que a decisão de tirar Garcia da partida foi amplamente influenciada pelo desejo de evitar qualquer risco desnecessário. O técnico tratou de indicar que o problema não parecia ser uma lesão estrutural grave, embora a equipe médica ainda precise realizar novas avaliações para determinar toda a extensão do dano.

"Ele teve um problema menor, não parece grave. Vamos avaliar se ele pode se recuperar quando voltarmos a Madri, mas apenas se não houver absolutamente nenhum risco para o jogador", disse aos repórteres.