AFP
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Técnico da Espanha, Luis de la Fuente minimiza temores sobre lesão de Eric Garcia após corte de última hora em Wembley
Frustração no fim para Garcia em Wembley
Garcia viveu uma noite frustrante no Estádio de Wembley ao ser obrigado a deixar a escalação inicial da Espanha poucos instantes antes do duelo da Nations League contra a Inglaterra. Depois de ter sido escolhido como parte de um forte contingente do Barcelona na seleção nacional, Garcia aparentemente sofreu um problema físico enquanto se preparava no gramado. A natureza tardia do incidente forçou a comissão técnica da Espanha a uma rápida reformulação, com Marc Pubill eventualmente ocupando a vaga para completar a linha defensiva no confronto internacional de alto risco. O departamento oficial de comunicação da seleção espanhola confirmou a natureza do problema por meio de suas redes sociais, afirmando que o jogador estava lidando com um desconforto no joelho esquerdo.
- Getty Images Sport
De la Fuente faz avaliação positiva
Apesar do alarme inicial em torno do problema no joelho, De la Fuente apresentou uma perspectiva relativamente otimista ao falar com a imprensa após a vitória por 3 a 2 de sua equipe. O treinador sugeriu que a decisão de tirar Garcia da partida foi amplamente influenciada pelo desejo de evitar qualquer risco desnecessário. O técnico tratou de indicar que o problema não parecia ser uma lesão estrutural grave, embora a equipe médica ainda precise realizar novas avaliações para determinar toda a extensão do dano.
"Ele teve um problema menor, não parece grave. Vamos avaliar se ele pode se recuperar quando voltarmos a Madri, mas apenas se não houver absolutamente nenhum risco para o jogador", disse aos repórteres.
A incerteza permanece sobre os próximos jogos
Embora o prognóstico inicial seja animador, a disponibilidade de Garcia para o restante da pausa internacional segue como uma grande incógnita. A Espanha deve viajar a Madri para novos exames médicos antes de decidir se o defensor permanecerá com o grupo para a próxima sequência de três jogos. A atual campeã mundial se prepara para um período movimentado, com partidas contra Croácia e Tchéquia no horizonte. De la Fuente indicou que não hesitará em convocar um substituto caso fique claro que Garcia não conseguirá recuperar a plena forma física nos próximos dias.
"Neste momento, não parece ser nada grave, mas não sabemos se ele estará disponível para os próximos jogos. Se não estiver, vamos considerar chamar outro companheiro de equipe", observou.
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Barcelona acompanha de perto a recuperação
De volta a Barcelona, o departamento médico manterá contato constante com seus colegas na seleção espanhola. O Barcelona está entrando em uma fase crucial da temporada, na qual a profundidade do elenco será levada ao limite. Com partidas vitais de La Liga e compromissos da fase de grupos da Champions League marcados para outubro, Hansi Flick estará desesperado para ter Garcia totalmente recuperado e disponível para ser escalado. O defensor se tornou uma peça tática importante para o treinador alemão, oferecendo versatilidade e uma distribuição de bola serena desde a defesa sempre que é chamado para atuar.
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