De la Fuente não está se contendo em sua avaliação do cenário atual do futebol mundial. Com a cerimônia da Bola de Ouro marcada para 26 de outubro, o técnico da Espanha aproveitou uma entrevista de grande repercussão ao El Larguero para defender a causa de seus jogadores. Apesar de a Espanha ter vinte e seis representantes em várias categorias da premiação deste ano, De la Fuente sente que o principal prêmio individual escapa de suas estrelas há tempo demais. Ele acredita que a inteligência tática e a qualidade técnica do jogador espanhol moderno não têm igual, mas são frequentemente ignoradas quando se trata dos troféus individuais mais prestigiados do futebol.

"Acho que tem que ser vencido por um espanhol, porque eles são os melhores do mundo em muitos aspectos, inclusive no entendimento do jogo. O futebolista espanhol é um jogador quase, quase perfeito. Além disso, eles fizeram méritos mais do que suficientes neste ano... E parece que é difícil dar esse reconhecimento aos nossos jogadores", disse De la Fuente.