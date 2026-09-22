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Técnico da Espanha, Luis de la Fuente faz exigência contundente pela Bola de Ouro ao defender declaração ousada de Lamine Yamal
Exigindo reconhecimento global pela excelência espanhola
De la Fuente não está se contendo em sua avaliação do cenário atual do futebol mundial. Com a cerimônia da Bola de Ouro marcada para 26 de outubro, o técnico da Espanha aproveitou uma entrevista de grande repercussão ao El Larguero para defender a causa de seus jogadores. Apesar de a Espanha ter vinte e seis representantes em várias categorias da premiação deste ano, De la Fuente sente que o principal prêmio individual escapa de suas estrelas há tempo demais. Ele acredita que a inteligência tática e a qualidade técnica do jogador espanhol moderno não têm igual, mas são frequentemente ignoradas quando se trata dos troféus individuais mais prestigiados do futebol.
"Acho que tem que ser vencido por um espanhol, porque eles são os melhores do mundo em muitos aspectos, inclusive no entendimento do jogo. O futebolista espanhol é um jogador quase, quase perfeito. Além disso, eles fizeram méritos mais do que suficientes neste ano... E parece que é difícil dar esse reconhecimento aos nossos jogadores", disse De la Fuente.
- Getty Images
Defendendo Lamine Yamal e suas ambições de superastro
Uma das histórias mais comentadas às vésperas da temporada de premiações é a ascensão de Lamine Yamal como uma verdadeira superestrela global. O jovem do Barcelona recentemente ganhou as manchetes ao se colocar ao lado de Kylian Mbappe na elite do futebol atual. Quando foi perguntado se teria sido tão ousado em seus tempos de jogador, De la Fuente foi rápido em defender a confiança do adolescente. Ele vê a ambição não como arrogância, mas como um reflexo da realidade em campo. O treinador acredita que Yamal, ao lado do recém-contratado astro do Real Madrid Mbappe, representa o futuro imediato e de longo prazo do esporte no mais alto nível.
"Acho que é preciso ver em que contexto isso é dito. E acho que Lamine diz isso simplesmente porque já fez méritos suficientes, assim como Mbappe. São dois jogadores com um toque diferente e que, nos próximos anos, respeitando os outros, vão marcar o futebol. Não me parece falta de respeito que eles digam que fizeram méritos para vencê-lo", afirmou.
O homem esquecido na corrida pela Bola de Ouro
Embora as manchetes sejam frequentemente dominadas por nomes como Mbappe ou Yamal, o técnico da Espanha insiste que outros membros cruciais de sua equipe campeã estão sendo injustamente deixados de lado. Especificamente, ele apontou o meio-campista do Paris Saint-Germain Fabian Ruiz como um jogador que atua de forma consistente em nível de elite sem receber a comoção global reservada a outros. O treinador acredita que o sucesso coletivo da seleção espanhola deve ser o principal fator para determinar o vencedor do prêmio individual nesta temporada.
Ele destacou explicitamente a estrela do PSG ao ser questionado para escolher entre Rodri e Lamine Yamal para o principal prêmio. De la Fuente comentou: "E Fabian, de quem sempre nos esquecemos. No outro dia eu disse que senti falta de Mikel Oyarzabal, que no mínimo deveria estar entre os 30, para reconhecer o talento de um futebolista fantástico e que foi o artilheiro da seleção campeã do mundo."
"Essas coisas, neste momento, devem ser valorizadas, independentemente de depois vencerem ou não. Também me surpreende que Pedri não esteja lá, mas, entre os que estão, não aposto em nenhum deles. Quem quer que ganhe, entre os futebolistas espanhóis, ficarei muito feliz."
- AFP
O técnico exalta a hegemonia espanhola no gol
De la Fuente destacou ainda mais a profundidade da Espanha ao apontar a nomeação dos três goleiros da seleção na Copa do Mundo para o prêmio da posição: Unai Simon, David Raya e Joan García. Para De la Fuente, esse reconhecimento apenas reforça o domínio do país debaixo das traves, já que ele sustentou que pelo menos três dos cinco melhores goleiros do mundo são consistentemente espanhóis.
"Vamos apostar no que é nosso e valorizá-lo. Acredito que a Bola de Ouro deva ser vencida por um espanhol, claro. Da mesma forma, no prêmio para goleiros, é um privilégio que tenhamos os três goleiros da Copa do Mundo nomeados. E sempre dissemos que, entre os cinco melhores goleiros do mundo, sempre há três espanhóis, no mínimo."
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