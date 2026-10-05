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Técnico da Dinamarca, Brian Riemer compara Rasmus Hojlund a Erling Haaland depois que a estrela do Napoli garantiu a vitória sobre o País de Gales
Riemer elogia seu novo rei dinamarquês
O jogador da seleção dinamarquesa voltou a ser o diferencial na noite de domingo, exibindo enorme frieza para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales. Em um duelo de alto risco pela Liga das Nações, o atleta de 23 anos foi para a cobrança e converteu com precisão um pênalti para dar os três pontos à sua equipe. Essa contribuição mais recente dá continuidade a uma grande fase, na qual ele marcou três gols em quatro partidas, igualando a produção recente da superestrela norueguesa Erling Haaland.
Riemer foi igualmente elogioso e fez uma comparação ousada com o talismã do Manchester City. "Rasmus Hojlund tomou o trono", disse Riemer à TV2 Sport. "Os noruegueses podem não achar que ele é Erling Haaland, mas para nós ele é. Só tenho de elogiá-lo muito pelo que entrega."
- Getty Images Sport
Um monstro no cenário internacional
Não é só o técnico que ficou impressionado com as recentes atuações de Hojlund. O companheiro de equipe Rasmus Nissen Kristensen fez uma avaliação elogiosa do desenvolvimento físico e da evolução técnica do atacante, descrevendo-o como um "monstro" que finalmente está conseguindo juntar todas as peças do seu jogo no cenário internacional. O defensor observou que o jovem atacante está atualmente jogando o melhor futebol de sua carreira.
"Nunca o vi melhor. Nos quatro jogos, ele teve atuações importantes e fantásticas para nós. Ele é um monstro. Algumas das coisas que antes sentia que não conseguia juntar na seleção, ele realmente conseguiu nos últimos quatro jogos. Decididamente excepcional", explicou Kristensen.
Jogos mentais e compostura
O gol da vitória em Cardiff não veio sem drama, já que Hojlund precisou encarar Danny Ward a 11 metros. O goleiro galês tentou distrair o atacante antes da cobrança, mas Hojlund não se abalou e depois explicou que gostou da disputa competitiva. Ele admitiu ter dado ao goleiro um "olhar gelado" depois de balançar as redes para sinalizar sua vitória na breve batalha psicológica entre os dois.
Hojlund revelou após o apito final que vinha se preparando especificamente para momentos de tanta pressão nos treinamentos. "Tenho tentado treinar minhas cobranças de pênalti, e acho importante para um atacante ser bom nisso. É uma responsabilidade que eu gostaria de ter sobre mim, então tenho treinado isso. Faz parte do jogo. É assim quando os goleiros tentam fazer fintas e esse tipo de coisa, então sinto que você tem que devolver um pouco", disse o atacante.
- AFP
Assumindo um papel de liderança
O gol da vitória de Hojlund elevou seu retrospecto pela seleção para 16 gols pela Dinamarca, sendo que oito deles foram marcados no último ano. Apesar da juventude, o atacante se sente totalmente preparado para carregar a grande expectativa de ser a principal ameaça ofensiva de seu país. Confiante em sua personalidade e determinação, ele abraça por completo o papel de liderança no ataque e segue comprometido a fazer o trabalho necessário pela seleção.
"Tenho personalidade e quero compartilhar o que tenho. Minha idade joga um pouco contra mim, mas já joguei nos maiores palcos, nos maiores estádios, e já disputei uma fase final. Estou pronto para assumir esse papel e seguir trabalhando", acrescentou Hojlund.
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