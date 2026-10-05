O jogador da seleção dinamarquesa voltou a ser o diferencial na noite de domingo, exibindo enorme frieza para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales. Em um duelo de alto risco pela Liga das Nações, o atleta de 23 anos foi para a cobrança e converteu com precisão um pênalti para dar os três pontos à sua equipe. Essa contribuição mais recente dá continuidade a uma grande fase, na qual ele marcou três gols em quatro partidas, igualando a produção recente da superestrela norueguesa Erling Haaland.

Riemer foi igualmente elogioso e fez uma comparação ousada com o talismã do Manchester City. "Rasmus Hojlund tomou o trono", disse Riemer à TV2 Sport. "Os noruegueses podem não achar que ele é Erling Haaland, mas para nós ele é. Só tenho de elogiá-lo muito pelo que entrega."