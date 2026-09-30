Técnico da Dinamarca, Brian Riemer avisa que Portugal terá um problema enorme sem Cristiano Ronaldo

Enquanto Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca na Liga das Nações, os holofotes voltaram a se intensificar sobre Ronaldo. Apesar de ter 41 anos, o ex-ícone de Real Madrid e Manchester United segue como uma figura central para seu país. Riemer descartou o crescente coro de críticos que acredita que o veterano deveria dar um passo para o lado, descrevendo esse tipo de discussão como desrespeitosa com um jogador de sua estatura. Riemer insiste que a influência de Ronaldo vai muito além do que ele produz em campo, funcionando como a cola que mantém a estrutura interna da seleção.

"Ele é um jogador que, na minha opinião, as pessoas subestimam. Elas subestimam a importância que ele tem naquele grupo. Acredito que, no dia em que ele parar na seleção, surgirá um grande problema em termos de hierarquia. Acho que ele mantém tudo unido com um fio muito, muito apertado, e não se deve subestimar a importância disso", disse o técnico da Dinamarca à TV2.