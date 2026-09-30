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Técnico da Dinamarca, Brian Riemer avisa que Portugal terá um problema enorme sem Cristiano Ronaldo
Riemer defende atacante lendário
Enquanto Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca na Liga das Nações, os holofotes voltaram a se intensificar sobre Ronaldo. Apesar de ter 41 anos, o ex-ícone de Real Madrid e Manchester United segue como uma figura central para seu país. Riemer descartou o crescente coro de críticos que acredita que o veterano deveria dar um passo para o lado, descrevendo esse tipo de discussão como desrespeitosa com um jogador de sua estatura. Riemer insiste que a influência de Ronaldo vai muito além do que ele produz em campo, funcionando como a cola que mantém a estrutura interna da seleção.
"Ele é um jogador que, na minha opinião, as pessoas subestimam. Elas subestimam a importância que ele tem naquele grupo. Acredito que, no dia em que ele parar na seleção, surgirá um grande problema em termos de hierarquia. Acho que ele mantém tudo unido com um fio muito, muito apertado, e não se deve subestimar a importância disso", disse o técnico da Dinamarca à TV2.
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Concessões táticas de Portugal
O debate em torno de Ronaldo frequentemente se concentra na mudança tática necessária para acomodar um centroavante de 41 anos. Jogadores e comissão técnica da Dinamarca sabem muito bem que uma seleção de Portugal com o jogador do Al-Nassr funciona de forma diferente de uma liderada por alternativas mais jovens. O lateral Joakim Maehle, da Dinamarca, que enfrentou Ronaldo quatro vezes na carreira, observou que, embora o lendário centroavante possa ser mais estático do que o enérgico Goncalo Ramos, sua finalização continua sendo uma ameaça constante. Maehle destacou que, em seus melhores dias, Ronaldo ainda é capaz de marcar um hat-trick decisivo, o que faz dele um pesadelo para os defensores na marcação.
"Claro que é diferente quando ele joga. Pode haver vantagens e desvantagens. Ele provavelmente é um centroavante mais estático do que Goncalo Ramos, que é um pouco mais enérgico e mais difícil de marcar. Mas não há dúvida de que, pelo que ele já mostrou antes, você também conhece as qualidades dele, e em um bom dia ele também pode marcar um hat-trick", observou Maehle.
Ausência do treino da equipe
Embora Riemer ressalte a importância de Ronaldo, a disponibilidade imediata do atacante foi colocada em dúvida por sua ausência das sessões recentes com o grupo. Segundo o A Bola, o capitão teria passado um tempo afastado do elenco principal, após um período em que permaneceu no banco sem ser utilizado durante a vitória sobre a Noruega. Os relatos indicam que Ronaldo não treina normalmente desde a véspera daquela partida e, em vez disso, vem seguindo programas individuais específicos elaborados para controlar seus níveis de condição física.
A situação ganhou força quando Ronaldo foi visto brevemente no Eleda Stadion, em Malmo, apenas para retornar ao hotel da equipe pouco depois. A Federação Portuguesa de Futebol esclareceu que as instalações do estádio não tinham o equipamento específico necessário para seu plano de recuperação. Apesar das sessões perdidas, no momento não há nenhuma indicação médica oficial de uma lesão.
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Dinamarca segue em alerta máximo
O histórico de Ronaldo contra a Dinamarca sugere que ele estará ansioso para causar impacto se entrar em campo no Parken. Ao longo da carreira, ele enfrentou os dinamarqueses nove vezes, marcando quatro gols nesses confrontos. Sua presença, por si só, já representa um peso psicológico para o adversário, mesmo com críticos sugerindo que seus melhores dias ficaram para trás. O lado dinamarquês, no entanto, segue focado na ameaça que ele representa dentro da área, independentemente da idade ou do cronograma recente de treinamentos.
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