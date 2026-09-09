Modric é oficialmente infinito. Ao celebrar hoje seu 41º aniversário, o maestro do meio-campo faz isso não apenas como uma peça vital do Milan de Ruben Amorim, mas também como o coração pulsante contínuo da seleção croata. Apesar das especulações generalizadas de que sua lendária carreira internacional terminaria após a recente Copa do Mundo, o ex-jogador do Real Madrid optou por continuar sua trajetória com a Croácia.

A decisão vem após um diálogo significativo entre o jogador e o novo técnico Slaven Bilic. "Falei com Modric por muito tempo. Três horas em Zadar e depois o deixei ir. Explicar o papel dele seria apenas repetição. Vocês viram ontem à noite contra a Juventus. Ele ainda é o jogador mais importante do Milan. Não estou falando apenas de futebol. Ele ainda é o melhor... Não houve persuasão. Ele vai jogar em um ritmo que combine com ele. Não por nós, mas por ele", disse Bilic, citado pelo Tuttosport.