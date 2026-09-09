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Técnico da Croácia, Slaven Bilic exalta Luka Modric, "infinito", enquanto o astro do Milan retorna para a Liga das Nações contra Espanha e Inglaterra
Bilic confirma que Modric continua sendo o "melhor"
Modric é oficialmente infinito. Ao celebrar hoje seu 41º aniversário, o maestro do meio-campo faz isso não apenas como uma peça vital do Milan de Ruben Amorim, mas também como o coração pulsante contínuo da seleção croata. Apesar das especulações generalizadas de que sua lendária carreira internacional terminaria após a recente Copa do Mundo, o ex-jogador do Real Madrid optou por continuar sua trajetória com a Croácia.
A decisão vem após um diálogo significativo entre o jogador e o novo técnico Slaven Bilic. "Falei com Modric por muito tempo. Três horas em Zadar e depois o deixei ir. Explicar o papel dele seria apenas repetição. Vocês viram ontem à noite contra a Juventus. Ele ainda é o jogador mais importante do Milan. Não estou falando apenas de futebol. Ele ainda é o melhor... Não houve persuasão. Ele vai jogar em um ritmo que combine com ele. Não por nós, mas por ele", disse Bilic, citado pelo Tuttosport.
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Comandando o maestro aos 41
Embora a qualidade de Modric continue indiscutível, a realidade de um jogador de 41 anos competindo em várias competições exige uma estratégia de gestão sofisticada. Bilic sabe muito bem que não pode esgotar seu capitão durante uma Data Fifa que terá quatro partidas de alta intensidade. Bilic falou sobre o desafio logístico de utilizar um jogador da idade de Modric em um espaço de tempo tão curto.
"Ele não vai jogar as quatro partidas. Ele terá de seguir um ritmo que sirva para ele e para nós, semelhante ao que mantém no Milan. Temos de respeitá-lo, porque essa é a melhor solução para todos", explicou o técnico.
Apoia a ida de Livakovic para o Barcelona
A primeira convocação de Bilic marca uma mudança significativa para a Croácia, mas a presença de rostos conhecidos como Modric e Mateo Kovacic oferece uma continuidade essencial. A lista também inclui nomes de destaque como Josko Gvardiol e Dominik Livakovic, este último tendo recentemente garantido uma transferência para o Barcelona. Bilic comentou a situação do goleiro e observou que, embora ele ainda não tenha jogado nesta temporada, sua ida para a Catalunha é uma conquista histórica para o futebol croata.
"Você não tem que se justificar para ninguém se vai para o Barcelona. Um goleiro croata nunca defendeu um clube tão grande. Por outro lado, você tem que jogar. Ele é jovem demais para não jogar. Ele tem muito crédito na seleção, já houve um período em que não jogava no Girona, e foi excelente pela seleção. É melhor para ele jogar.... Livakovic é Livakovic, mas seria bom para ele jogar", observou Bilic.
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Desafios da Liga das Nações
A próxima pausa internacional representa um desafio significativo para a Croácia, que está pronta para enfrentar algumas das principais seleções da Europa. A Croácia abrirá sua campanha em 26 de setembro, fora de casa, contra a República Tcheca, antes de uma difícil viagem para enfrentar a campeã mundial e europeia Espanha em 29 de setembro. A agenda se encerra com uma partida em casa contra a Inglaterra, em Rijeka, em 3 de outubro, e um jogo de volta contra a Espanha, em Split, em 6 de outubro. Trata-se de uma sequência exigente de jogos que testará a profundidade do elenco que Bilic montou.
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